Declan Rice figure parmi les cinq joueurs d’Arsenal absents de l’entraînement à la veille du match décisif de Ligue des champions contre le Sporting CP

La défense est aussi touchée : Calafiori est resté à l’écart des terrains d’entraînement. Bien qu’il ait disputé l’intégralité du match aller contre le Sporting à Lisbonne, le défenseur italien connaît depuis des problèmes physiques. Il n’a pas pris part à la séance précédant la rencontre face à Bournemouth et a finalement été écarté du groupe, suscitant des interrogations sur son état de forme actuel. Timber, cinquième absent de ce quintette, poursuit sa convalescence après sa blessure à l’aine. Le défenseur polyvalent néerlandais avait dû céder sa place en première mi-temps d’un match de Premier League contre Everton le mois dernier et n’a toujours pas repris l’entraînement à plein régime.