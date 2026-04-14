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Declan Rice figure parmi les cinq joueurs d’Arsenal absents de l’entraînement à la veille du match décisif de Ligue des champions contre le Sporting CP
Rice et Saka allongent la liste des blessés d’Arsenal.
L’absence de Rice a surpris, le milieu de terrain ayant disputé l’intégralité de la rencontre lors de la défaite 2-1 d’Arsenal face à Bournemouth en Premier League ce week-end. D’après l’Evening Standard, son forfait inattendu à l’entraînement suscite des inquiétudes sur sa participation au match décisif. Saka était également absent, poursuivant sa reprise progressive. L’ailier avait déjà manqué la rencontre contre Bournemouth, malgré les espoirs d’Arteta de le voir revenir sur le terrain.
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Odegaard reste à l’infirmerie pour les Gunners
Le capitaine du club, Martin Ødegaard, était également absent de la séance ouverte au public, prolongeant ainsi un passage contraignant sur la table de soins. Le meneur de jeu norvégien a cruellement manqué lors de la défaite contre les Cherries, et son absence laisse un vide créatif dans l’entrejeu d’Arsenal que Mikel Arteta pourrait peiner à combler si le joueur n’est pas déclaré apte pour la rencontre face au Sporting, sous les projecteurs de l’Emirates.
Les défenseurs accentuent les dilemmes de composition
La défense est aussi touchée : Calafiori est resté à l’écart des terrains d’entraînement. Bien qu’il ait disputé l’intégralité du match aller contre le Sporting à Lisbonne, le défenseur italien connaît depuis des problèmes physiques. Il n’a pas pris part à la séance précédant la rencontre face à Bournemouth et a finalement été écarté du groupe, suscitant des interrogations sur son état de forme actuel. Timber, cinquième absent de ce quintette, poursuit sa convalescence après sa blessure à l’aine. Le défenseur polyvalent néerlandais avait dû céder sa place en première mi-temps d’un match de Premier League contre Everton le mois dernier et n’a toujours pas repris l’entraînement à plein régime.
- AFP
Et maintenant ?
Ces absences interviennent à un moment délicat pour Arsenal, qui s’apprête à vivre une semaine cruciale pour la suite de la saison. Après le match retour contre le Sporting – où ils conservent un maigre avantage de 1-0 acquis à l’aller –, les hommes d’Arteta devront se rendre dimanche à l’Etihad Stadium pour un choc au sommet contre Manchester City, qui pourrait bien sceller le sort du titre.