Michael Carrick, l’entraîneur de Manchester United, s’apprête à remodeler son milieu de terrain avant sa première saison complète sur le banc. Toutefois, Mainoo doit encore convaincre ses partenaires de l’équipe nationale.

Selon The Sun, Rice se montrerait « sceptique » quant à l’impact défensif de Mainoo. Si le joueur de 21 ans a assumé davantage de responsabilités défensives sous les ordres de Carrick et s’est imposé comme un atout offensif majeur, ses lacunes ponctuelles dans ce domaine continuent de susciter des interrogations. Néanmoins, Carrick estime que la performance courageuse et axée sur la défense du jeune joueur lors de la victoire 1-0 contre Chelsea en avril reste sa meilleure prestation de la saison, même si United n’a cadré qu’une seule frappe.