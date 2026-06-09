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Declan Rice exprime des « réserves » sur un aspect du jeu de Kobbie Mainoo, alors que le jeune milieu de Manchester United espère côtoyer le champion d’Arsenal au sein de l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde
Des interrogations subsistent sur l’impact hors du ballon
Michael Carrick, l’entraîneur de Manchester United, s’apprête à remodeler son milieu de terrain avant sa première saison complète sur le banc. Toutefois, Mainoo doit encore convaincre ses partenaires de l’équipe nationale.
Selon The Sun, Rice se montrerait « sceptique » quant à l’impact défensif de Mainoo. Si le joueur de 21 ans a assumé davantage de responsabilités défensives sous les ordres de Carrick et s’est imposé comme un atout offensif majeur, ses lacunes ponctuelles dans ce domaine continuent de susciter des interrogations. Néanmoins, Carrick estime que la performance courageuse et axée sur la défense du jeune joueur lors de la victoire 1-0 contre Chelsea en avril reste sa meilleure prestation de la saison, même si United n’a cadré qu’une seule frappe.
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S'inspirer du modèle du Paris Saint-Germain
Pour faire progresser le jeu de Mainoo et renforcer la domination générale de l'équipe, Carrick puise l'inspiration sur le continent. Manchester United a désigné le trio de milieux de terrain du Paris Saint-Germain – Vitinha, Fabian Ruiz et João Neves, fraîchement couronnés en Ligue des champions – comme référence absolue. Si le champion de France opte pour un 4-3-3, Carrick entend maintenir son 4-2-3-1 fétiche, avec Bruno Fernandes en meneur de jeu derrière l’attaquant. Ce recentrage tactique doit inciter Mainoo à exploiter plus régulièrement les intervalles derrière les défenses. Auteur d’un seul but la saison passée, le jeune milieu doit désormais élargir son rayon d’action et gagner en dynamisme.
Le club serait prêt à débourser une somme record pour s’offrir les services du gardien Ederson.
Pour faciliter cette évolution tactique, les Red Devils ont déjà conclu un accord de 38 millions de livres sterling (51 millions de dollars) pour recruter le milieu défensif brésilien Ederson, en provenance de l'Atalanta. Ce joueur doit apporter la couverture défensive nécessaire, permettant ainsi à Mainoo de s'avancer plus haut sur le terrain sans exposer la défense. Manchester United a également assuré l'avenir à long terme de Mainoo en lui faisant signer un nouveau contrat de cinq ans. La refonte du milieu de terrain n’est pas terminée : le club se prépare à recruter un deuxième, voire un troisième élément si Manuel Ugarte venait à partir. Par ailleurs, le vétéran Casemiro quittera officiellement le club à l’expiration de son contrat ce mois-ci.
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Quelle suite pour Mainoo et United ?
Avec l'arrivée d'Ederson pour consolider le milieu de terrain, Mainoo devra considérablement améliorer son efficacité offensive et son intensité dans le jeu sans ballon. Le jeune joueur doit rapidement répondre aux attentes de Rice s'il souhaite s'imposer dans le onze de départ de l'Angleterre pour la prochaine Coupe du monde. Manchester United va désormais se concentrer sur la fin de sa préparation d'avant-saison avant d'entamer ses campagnes en championnat et en Coupe d'Europe.