Declan Rice est-il blessé ? Le sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel, fait le point sur la situation de la star d'Arsenal après que celle-ci a dû quitter le terrain en boitant lors du match d'ouverture contre la Croatie

Le sélectionneur des Three Lions a réagi rapidement en remplaçant son milieu de terrain vedette à la 72^e minute de la victoire 4-2 contre la Croatie. Rice, qui avait auparavant délivré une passe décisive à Harry Kane, a commencé à montrer des signes de gêne physique avant de signaler au banc qu’il ne pouvait pas continuer. Malgré l’image inquiétante de ce joueur de 27 ans boitant, Tuchel insiste sur le fait que cette décision a été prise pour éviter une blessure plus grave.

En conférence de presse, l’Allemand a expliqué : « Declan a commis quelques pertes de balle inhabituelles et j’ai remarqué qu’il semblait un peu gêné. Je lui ai alors demandé ce qu’il en était et il m’a directement indiqué le bas du dos et le haut des ischio-jambiers, en précisant qu’il ressentait une gêne. Je ne voulais prendre aucun risque et si je devais remplacer Declan, ce que je ne souhaite jamais faire, c’était le moment de le protéger. Je pense que Reece James l’a très bien remplacé au milieu de terrain, il a livré un match fantastique. J’espère que ce n’est rien de grave. Declan m’a rassuré à la fin en me disant « ça va, ça va », et je sais ce qu’est cette gêne, nous allons nous en occuper. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter. »



