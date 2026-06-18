Getty Images Sport
Traduit par
Declan Rice est-il blessé ? Le sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel, fait le point sur la situation de la star d'Arsenal après que celle-ci a dû quitter le terrain en boitant lors du match d'ouverture contre la Croatie
Tuchel évoque le « malaise » de Rice à Dallas
Le sélectionneur des Three Lions a réagi rapidement en remplaçant son milieu de terrain vedette à la 72^e minute de la victoire 4-2 contre la Croatie. Rice, qui avait auparavant délivré une passe décisive à Harry Kane, a commencé à montrer des signes de gêne physique avant de signaler au banc qu’il ne pouvait pas continuer. Malgré l’image inquiétante de ce joueur de 27 ans boitant, Tuchel insiste sur le fait que cette décision a été prise pour éviter une blessure plus grave.
En conférence de presse, l’Allemand a expliqué : « Declan a commis quelques pertes de balle inhabituelles et j’ai remarqué qu’il semblait un peu gêné. Je lui ai alors demandé ce qu’il en était et il m’a directement indiqué le bas du dos et le haut des ischio-jambiers, en précisant qu’il ressentait une gêne. Je ne voulais prendre aucun risque et si je devais remplacer Declan, ce que je ne souhaite jamais faire, c’était le moment de le protéger. Je pense que Reece James l’a très bien remplacé au milieu de terrain, il a livré un match fantastique. J’espère que ce n’est rien de grave. Declan m’a rassuré à la fin en me disant « ça va, ça va », et je sais ce qu’est cette gêne, nous allons nous en occuper. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter. »
- Getty Images Sport
La star d’Arsenal joue malgré la douleur
Les interrogations sur l’état de forme de Rice subsistent depuis la conclusion du championnat national. Selon nos informations, le milieu de terrain aurait reçu des injections durant les dernières semaines de la saison d’Arsenal, alors que le club londonnien briguait les titres de Premier League et de Ligue des champions.
Malgré la vigilance du staff médical, le milieu de terrain de 27 ans a assuré ses obligations médiatiques après la finale, déclarant à ITV : « Tout va bien, je me sens très bien. J’ai géré quelques petites douleurs pendant la deuxième partie de la saison, mais je suis opérationnel. Je vais très bien, c’est juste par précaution et je serai de retour sur le terrain contre le Ghana. »
Kane salue le coup de génie tactique de Tuchel
Si la condition physique de Rice a dominé les discussions d’après-match, la remontée de l’Angleterre en seconde période est avant tout le fruit d’un ajustement tactique opéré dans les vestiaires. Après une première mi-temps effrénée conclue sur un score de parité, le capitaine a attribué à son entraîneur le mérite de cette amélioration spectaculaire, qui a permis aux Three Lions de prendre le large.
Kane a dévoilé le contenu du discours de la mi-temps : « Il nous a dit de nous libérer, de garder notre calme et d’y aller. Il a ajouté : “Qu’est-ce qu’on risque ? Montrons au monde de quoi on est capable.” Nous sommes revenus sur la pelouse avec une intensité maximale et nos adversaires n’ont pas pu suivre le rythme ; c’est le niveau que nous devons atteindre à chaque match. Une fois l’avantage pris, nous avons parfaitement géré la rencontre, sans jamais sembler en danger, avant de conclure en contre-attaque. Nous avons même connu une période où nous aurions pu inscrire trois ou quatre buts. Félicitations à tout le groupe : c’était le premier match du tournoi et un excellent résultat face à une équipe coriace. »
- Getty Images Sport
Rice salue une « excellente performance » malgré un coup reçu
Le milieu de terrain a salué la capacité d’adaptation de son équipe après la mi-temps, ce qui a permis aux siens d’imposer leur supériorité à Arlington. Jude Bellingham et Marcus Rashford ont finalement trouvé le chemin des filets, offrant aux Three Lions une victoire 4-2 et la tête du groupe L avant leur prochain match.
Revenant sur cette victoire 4-2, Rice a ajouté : « Je pense évidemment que la première mi-temps a sans doute semblé plus difficile qu’elle ne l’était réellement, simplement à cause de la manière dont nous avons encaissé ces buts. Nous avons dominé la possession en première période, mais c’est après la pause que l’on a vraiment vu notre énergie et notre envie. Il y avait ce petit plus dans notre pressing, notre puissance et notre capacité à monter d’un cran pour créer des occasions. Le gardien a même réalisé une parade exceptionnelle. Dans l’ensemble, c’était une très bonne performance. »