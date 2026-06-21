Declan Rice est-il blessé ? Le milieu de terrain d’Arsenal admet ressentir des « douleurs » depuis décembre, et le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, a pris une décision « judicieuse »

La sortie de Rice, légèrement blessé, à vingt minutes de la fin du match au Dallas Stadium, a immédiatement suscité l’inquiétude chez les supporters anglais. Le milieu de terrain d’Arsenal a toutefois clarifié la situation, admettant qu’il gère depuis plusieurs mois un problème physique non divulgué à Londres.

« Oui, je suis prêt », a-t-il déclaré à ITV lorsqu’on lui a demandé s’il était en lice pour affronter le Ghana. « Je suis en forme et j’ai hâte de jouer. Je pense que c’était une décision judicieuse de me remplacer. Je ressentais une petite douleur nerveuse aux ischio-jambiers, que je gérais depuis longtemps à Arsenal, depuis après Noël. Peu de gens étaient au courant, tout se passait en coulisses. »