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Declan Rice est-il blessé ? Le milieu de terrain d’Arsenal admet ressentir des « douleurs » depuis décembre, et le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, a pris une décision « judicieuse »
Le combat secret de Rice contre la blessure
La sortie de Rice, légèrement blessé, à vingt minutes de la fin du match au Dallas Stadium, a immédiatement suscité l’inquiétude chez les supporters anglais. Le milieu de terrain d’Arsenal a toutefois clarifié la situation, admettant qu’il gère depuis plusieurs mois un problème physique non divulgué à Londres.
« Oui, je suis prêt », a-t-il déclaré à ITV lorsqu’on lui a demandé s’il était en lice pour affronter le Ghana. « Je suis en forme et j’ai hâte de jouer. Je pense que c’était une décision judicieuse de me remplacer. Je ressentais une petite douleur nerveuse aux ischio-jambiers, que je gérais depuis longtemps à Arsenal, depuis après Noël. Peu de gens étaient au courant, tout se passait en coulisses. »
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La gestion « intelligente » de Tuchel saluée
À peine quelques jours avant le match de mardi, Declan Rice a immédiatement approuvé la décision tactique de Thomas Tuchel de le remplacer en fin de rencontre lors de la victoire contre la Croatie. Le milieu de terrain estime qu’il est essentiel de préserver son corps durant les dernières minutes des rencontres intenses pour garantir sa longévité tout au long du tournoi nord-américain.
« C’était un choix avisé », a-t-il ajouté. « C’est souvent dans les 20 dernières minutes que l’on se blesse le plus. On sent alors le corps à bout. Ces derniers jours, je me suis senti vraiment, vraiment bien. »
Les interrogations sur la condition physique de Saka ont été dissipées.
Rice n’est pas la seule star d’Arsenal à faire l’objet d’une attention particulière au sein du camp anglais. Bukayo Saka a débuté le tournoi sur le banc, car il continue de gérer un problème délicat au tendon d’Achille qui le gêne depuis quelques semaines. Malgré les restrictions concernant son temps de jeu, Rice est convaincu que son coéquipier de club sera un élément déterminant pour les Three Lions.
« À 100 %, oui », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé si Saka pouvait encore avoir un impact majeur. « On l’a très bien géré jusqu’à présent. Vu le temps de jeu qu’il a accumulé, je l’ai vu à Arsenal avec ce problème au tendon d’Achille, et je pense qu’on le gère de la bonne manière. Il ne faut pas le faire entrer tout de suite et le mettre en danger. »
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Impact depuis le banc
Bien que le temps de jeu de Saka soit strictement rationné, son influence demeure décisive, comme en témoigne sa passe décisive pour Marcus Rashford sur le premier but. Selon Rice, la profondeur du banc anglais, renforcée par l’émergence de Noni Madueke, permet de préserver l’ailier emblématique en ce début de tournoi.
« Il s’entraîne très bien, il est entré en jeu l’autre soir et a immédiatement pesé sur la rencontre », a analysé Rice. « C’est l’un des joueurs les plus décisifs avec lesquels j’ai joué et il veut disputer tous les matchs, mais ici, il fait preuve de sagesse et nous avons aussi Noni, qui a été exceptionnel lors de ces premiers matchs. »