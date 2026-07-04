La situation est délicate. À ce stade, il serait aisé de critiquer le choix de l’effectif de Thomas Tuchel. Toutefois, même lui ne pouvait pas anticiper les blessures de son arrière droit titulaire et de son suppléant. On peut en revanche lui reprocher ses décisions en matière de solutions de remplacement : Jarrel Quansah n’était pas le choix le plus inspiré, et Djed Spence n’a pas été à la hauteur.

Tuchel pourrait toutefois avoir trouvé une solution. Lors des 15 dernières minutes de la victoire contre la RD Congo, Rice est passé arrière droit, et l’Angleterre a immédiatement gagné en efficacité dans les zones offensives. Le joueur d’Arsenal a déjà occupé ce poste et pourrait constituer une option idéale, à condition que Reece James ne soit pas encore suffisamment remis pour retrouver le terrain.