Declan Rice en tant qu’arrière droit, Anthony Gordon sur l’aile et Morgan Rogers de retour dans le onze : voici les choix qui s’imposent pour l’Angleterre face au Mexique lors de ce match décisif de la Coupe du monde
Thomas Tuchel doit faire des choix décisifs au sein de son équipe d'Angleterre à la veille du huitième de finale face au Mexique, à Mexico. L'Angleterre est mieux classée, mais elle n'est pas pour autant favorite. L'« Azteca », comme on le surnomme, est un véritable cauchemar pour les équipes visiteuses. Le Mexique n’y a perdu que deux matchs officiels en plus d’un siècle. Altitude, chaleur, humidité et dizaines de milliers de supporters passionnés : tous les éléments semblent jouer en défaveur des Three Lions.
C’est un match crucial pour Thomas Tuchel, qui doit trouver la bonne composition. Le Mexique cherchera à presser haut dès l’entame avant de défendre avec acharnement. Concrètement, l’Angleterre devra faire preuve de solidité défensive et d’un peu plus de créativité au milieu de terrain. La bonne nouvelle, c’est que l’effectif est large et offre de nombreuses options.
Voici donc la composition que GOAL suggère à Tuchel pour affronter le Mexique… mais ne nous tenez pas pour responsables si le plan tourne mal !
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Gardien : Jordan Pickford
Le débat est clos : Jordan Pickford demeure le numéro un incontesté de l’Angleterre, et peu de choses sont susceptibles de changer cet état de fait. Des interrogations ont toutefois émergé au sujet de son niveau durant la compétition. Elles sont tout à fait légitimes : il aurait dû stopper le premier but de la RD Congo en seizièmes de finale et a paru hésitant face au Ghana. Reste qu’il demeure un gardien de grande classe, capable de répondre présent dans les grands rendez-vous. L’Angleterre peut donc raisonnablement compter sur lui pour élever son niveau d’ici les échéances majeures.
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RB : Declan Rice
La situation est délicate. À ce stade, il serait aisé de critiquer le choix de l’effectif de Thomas Tuchel. Toutefois, même lui ne pouvait pas anticiper les blessures de son arrière droit titulaire et de son suppléant. On peut en revanche lui reprocher ses décisions en matière de solutions de remplacement : Jarrel Quansah n’était pas le choix le plus inspiré, et Djed Spence n’a pas été à la hauteur.
Tuchel pourrait toutefois avoir trouvé une solution. Lors des 15 dernières minutes de la victoire contre la RD Congo, Rice est passé arrière droit, et l’Angleterre a immédiatement gagné en efficacité dans les zones offensives. Le joueur d’Arsenal a déjà occupé ce poste et pourrait constituer une option idéale, à condition que Reece James ne soit pas encore suffisamment remis pour retrouver le terrain.
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Défenseur central : Ezri Konsa
Konsa aurait-il dû recevoir un carton rouge et être expulsé pour une faute d'une bêtise sans nom lors du match nul et vierge entre l'Angleterre et le Ghana ? Certainement. Mais dans le cadre d'un tournoi, il faut aussi savoir faire preuve d'un peu d'honnêteté à l'égard de ce genre d'incidents, à défaut de les oublier complètement. À part cela, il s'est montré globalement solide et n'a commis aucune erreur face au Congo. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est suffisant.
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Tuchel avait laissé Guehi sur le banc lors du premier match de l'Angleterre, préférant aligner John Stones. Avec le recul, ce choix paraît discutable au vu du niveau affiché par le joueur de Manchester City depuis son entrée en jeu. Si Guehi en est encore à ses débuts en sélection, il est déjà considéré comme le meilleur défenseur central du pays. Même s’il n’a pas encore retrouvé son meilleur niveau, on peut compter sur lui dans les moments décisifs, une assurance essentielle à Mexico.
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LB : Nico O'Reilly
La première décision difficile se pose ici. Nico O'Reilly est un joueur difficile à évaluer. Ses qualités offensives sont indéniables, et sa capacité à lancer le ballon vers l'avant depuis la défense est essentielle si l'Angleterre veut construire des attaques plus dangereuses. Cependant, il a révélé des lacunes défensives, notamment contre la Croatie lors du match d'ouverture du tournoi. Néanmoins, si le choix se limite à lui ou à Djed Spence, c'est O'Reilly qui doit l'emporter.
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CM : Elliot Anderson
Les métriques avancées le placent parmi les meilleurs milieux de terrain mondiaux. Même sans ces chiffres, le joueur, désormais à Manchester City, est un pivot idéal pour l’équipe. Il assure la cohésion du jeu, étouffe les contre-attaques et anticipe parfaitement les espaces. Avec les changements autour de lui, il devra être au top face au Mexique. Mais on peut assurément compter sur lui. Un choix évident.
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CM : Jude Bellingham
Évidemment, Jude Bellingham est, selon le point de vue, le meilleur ou le deuxième meilleur joueur anglais. Même s’il excelle et se sent le plus à l’aise en tant que numéro 10, il a démontré qu’il pouvait aussi évoluer comme milieu « box-to-box ». Contre le Mexique, il devra donc assumer le travail de l’ombre. Cette approche a déjà réussi une fois sans Rice ; elle peut tout à fait fonctionner à nouveau sans lui.
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CM : Morgan Rogers
Cela exigerait un choix audacieux de la part de Tuchel. Rogers a fait forte impression lors de ses brèves apparitions à la Coupe du monde, mais il n’a pas encore pleinement révélé son potentiel. Sa complicité avec Bellingham, à vrai dire, laisse un peu à désirer. Les idées sont là, mais les combinaisons ne fonctionnent pas encore tout à fait.
Tout bouleverser serait risqué, mais c’est sans doute la meilleure option. Avec Rice à droite, l’Angleterre réclame toujours un souffle créatif. À toi de jouer, Morgan.
AFP
Ailier droit : Noni Madueke
Nouveau casse-tête tactique : à 100 %, Bukayo Saka est la solution évidente. Mais l’Arsenalien est loin d’être à son meilleur niveau. Le Gunner paraît hésitant, presque réticent à se projeter. Une série de pépins musculaires semble l’avoir rattrapé. Madueke n’est pas le remplaçant le plus excitant, mais il peut faire le job. Il figure aussi parmi les meilleurs du tournoi en termes de passes décisives attendues, ce qui est plutôt une bonne chose. Il finira sûrement par faire la différence à un moment ou à un autre… ?
AFP
Attaquant : Harry Kane
Si l'Angleterre remporte la Coupe du monde, Harry Kane remportera le Ballon d'Or. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire à ce sujet. Vous n'êtes toujours pas convaincu de son importance cruciale ? Allez revoir ses buts contre le Congo.
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Ailier gauche : Anthony Gordon
La balance pourrait pencher d'un côté comme de l'autre. Il est vrai que Marcus Rashford pourrait estimer qu'il a été lésé en étant laissé sur le banc. Toutefois, Tuchel n'a cessé de répéter tout au long de l'été que le poste d'ailier gauche était ouvert et que ses deux prétendants avaient répondu présent. Rashford a bien été titularisé lors du dernier match, mais l'élan devrait cette fois profiter à Gordon, plus agressif défensivement et déjà décisif offensivement avec deux passes décisives contre le Congo.