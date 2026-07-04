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England line up vs MexicoGetty
Thomas Hindle

Traduit par

Declan Rice en tant qu’arrière droit, Anthony Gordon sur l’aile et Morgan Rogers de retour dans le groupe : voici les choix qui s’imposent pour l’Angleterre face au Mexique lors de ce match décisif de la Coupe du monde

Analysis
Angleterre
Coupe du monde
FEATURES
J. Bellingham
D. Rice
A. Gordon
M. Rogers
T. Tuchel
Mexico vs Angleterre
Mexico

Thomas Tuchel doit prendre des décisions cruciales au sein de son équipe d'Angleterre à l'approche du match des huitièmes de finale contre le Mexique, à Mexico. L'Angleterre est certes mieux classée, mais elle n'est pas pour autant favorite. L'« Azteca » – comme on l'appelle couramment – est un endroit redoutable pour les équipes visiteuses. Le Mexique n’y a perdu que deux matchs officiels en plus d’un siècle. Altitude, chaleur, humidité et dizaines de milliers de supporters passionnés : tout concourt à compliquer la tâche des Three Lions.

C’est un match crucial pour Thomas Tuchel, qui doit trouver la bonne composition d’équipe. Le Mexique cherchera à presser haut dès l’entame avant de défendre avec acharnement. Concrètement, l’Angleterre devra faire preuve de solidité défensive et d’un peu plus de créativité au milieu de terrain. La bonne nouvelle, c’est que l’effectif est large et offre de nombreuses options.

Voici donc la composition que GOAL suggère à Tuchel pour affronter le Mexique… mais ne nous tenez pas pour responsables si le plan tourne mal !

  • Jordan PickfordGetty

    Gardien : Jordan Pickford

    Le débat est clos : Jordan Pickford demeure le numéro un incontesté de l’Angleterre, et peu de choses sont susceptibles de changer cet état de fait. Des interrogations ont toutefois émergé sur son niveau durant la compétition. Elles sont légitimes : il aurait dû repousser la première tentative de la RD Congo en seizièmes de finale et a parfois semblé hésitant face au Ghana. Reste qu’il demeure un gardien de grande classe, capable de répondre présent dans les grands rendez-vous. L’Angleterre peut donc lui faire confiance pour élever son niveau d’ici aux échéances majeures.

    • Publicité
  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RB : Declan Rice

    La situation est délicate. À ce stade, il serait aisé de critiquer le choix de l’effectif de Thomas Tuchel, même si nul n’aurait pu prévoir les blessures de son arrière droit titulaire et de son suppléant. On peut toutefois lui reprocher sa gestion des solutions de remplacement : Jarrel Quansah n’a pas convaincu et Djed Spence n’a pas été à la hauteur.

    Tuchel pourrait toutefois avoir trouvé une solution de repli. Lors des 15 dernières minutes de la victoire contre la RD Congo, Rice s’est replacé au poste d’arrière droit, et l’Angleterre s’est alors montrée bien plus dangereuse dans les zones offensives. Le joueur d’Arsenal a déjà occupé ce rôle et pourrait constituer une option idéale – à condition que Reece James ne soit pas encore suffisamment remis pour retrouver le terrain.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Défenseur central : Ezri Konsa

    Konsa méritait-il un carton rouge pour son intervention aussi stupide qu’évitable lors du match nul et vierge entre l’Angleterre et le Ghana ? Oui, sans équivoque. Toutefois, en phase de tournoi, il convient de resituer cet incident avec un peu d’honnêteté plutôt que de l’effacer totalement. Le reste du temps, le défenseur s’est montré solide et n’a commis aucune erreur face au Congo. Ce n’est pas spectaculaire, mais c’est suffisant.

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  • Marc GUEHI-england-202406(C)Getty Images

    Défenseur central : Marc Guehi

    Tuchel avait laissé Guehi sur le banc lors du premier match de l'Angleterre, lui préférant John Stones. Un choix qui paraît désormais discutable au vu de la classe affichée par le joueur de Manchester City depuis son entrée en jeu. Si le défenseur n'en est encore qu'aux débuts de sa carrière internationale, il est déjà le meilleur central de son pays. Même s’il n’a pas encore retrouvé son meilleur niveau, on peut compter sur lui dans les moments décisifs, une assurance essentielle à Mexico.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LB : Nico O’Reilly

    La première décision délicate se pose ici. Nico O’Reilly est un joueur difficile à évaluer. Ses qualités offensives sont indéniables, et sa capacité à lancer le ballon vers l’avant depuis la défense est cruciale si l’Angleterre veut construire des attaques plus dangereuses. Cependant, il a révélé des lacunes défensives, notamment contre la Croatie lors du match d’ouverture du tournoi. Néanmoins, si le choix se limite à lui ou à Djed Spence, c’est O’Reilly qui doit l’emporter.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM : Elliot Anderson

    Les métriques avancées le placent parmi les meilleurs milieux de terrain mondiaux. Même sans ces chiffres, le joueur, désormais à Manchester City, fait figure de pivot idéal pour l’équipe. Il assure la possession, étouffe les contre-attaques et anticipe les espaces avec justesse. Avec les changements autour de lui, il devra être au top face au Mexique. Mais on peut assurément compter sur lui. Un choix évident.

  • Jude Bellingham England HICGetty Images

    CM : Jude Bellingham

    Évidemment, Jude Bellingham est, selon le point de vue, le meilleur joueur anglais ou le deuxième meilleur. Même s’il excelle et se sent le plus à l’aise comme numéro 10, il a prouvé qu’il pouvait aussi évoluer comme milieu « box-to-box ». Contre le Mexique, il devra donc assumer le sale boulot. Cela a déjà fonctionné sans Rice ; toutes les indications suggèrent que cela peut de nouveau marcher sans lui.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM : Morgan Rogers

    Tuchel devrait donc prendre un risque calculé. Rogers a brillé par intermittence lors de la Coupe du monde, mais n’a pas encore pleinement explosé. Son association avec Bellingham manque encore de fluidité : les idées sont là, mais les automatismes ne sont pas encore au point.

    Tout bouleverser serait risqué, mais c’est sans doute la meilleure option. Avec Rice à droite, l’Angleterre réclame toujours un éclair de créativité. À toi de jouer, Morgan.

  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    Ailier droit : Noni Madueke

    Nouveau casse-tête pour le sélectionneur. À 100 %, Bukayo Saka est la solution évidente. Mais l’Arsenalien est loin d’être à son meilleur niveau. Le Gunner paraît hésitant, presque réticent à se projeter. Une série de pépins musculaires l’a rattrapé. Madueke n’est pas le remplaçant le plus excitant, mais il peut assumer son rôle. Il figure d’ailleurs parmi les meilleurs du tournoi en termes de passes décisives attendues, ce qui est plutôt une bonne chose. Il finira bien par faire la différence, un de ces jours…

  • FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

    Attaquant : Harry Kane

    Si l'Angleterre remporte la Coupe du monde, Harry Kane remportera le Ballon d'Or. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire à ce sujet. Vous n'êtes toujours pas convaincu de son importance cruciale ? Allez revoir ses buts contre le Congo.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ailier gauche : Anthony Gordon

    La balance pourrait pencher d'un côté comme de l'autre. Il est vrai que Marcus Rashford pourrait estimer qu'il a été lésé en étant laissé sur le banc. Toutefois, Tuchel n'a cessé de répéter tout au long de l'été que le poste d'ailier gauche était ouvert à la concurrence et que ses deux prétendants avaient répondu présent. Rashford était titulaire lors du dernier match, mais les indicateurs suggèrent un retour de Gordon cette fois-ci : il apporte davantage d'agressivité défensive et a déjà fait valoir ses qualités offensives en délivrant deux passes décisives contre le Congo.

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