C’est un match crucial pour Thomas Tuchel, qui doit trouver la bonne composition d’équipe. Le Mexique cherchera à presser haut dès l’entame avant de défendre avec acharnement. Concrètement, l’Angleterre devra faire preuve de solidité défensive et d’un peu plus de créativité au milieu de terrain. La bonne nouvelle, c’est que l’effectif est large et offre de nombreuses options.

Voici donc la composition que GOAL suggère à Tuchel pour affronter le Mexique… mais ne nous tenez pas pour responsables si le plan tourne mal !