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Declan Rice devient le plus jeune capitaine de l’histoire de l’équipe d’Angleterre, devançant Harry Kane et David Beckham. Toutefois, la star d’Arsenal avoue en avoir « assez » de l’obsession des trophées, après une nouvelle déception en Coupe du monde
Une étape historique pour la star d'Arsenal
Rice a livré une prestation digne d’un capitaine alors que l’Angleterre a écrasé la France lors d’un match haletant marqué par dix buts, s’adjugeant ainsi la troisième place de la Coupe du monde 2026. En ouvrant le score après seulement deux minutes et 14 secondes, puis en délivrant une passe décisive à Ezri Konsa, le joueur de 27 ans est devenu le premier joueur des Three Lions à inscrire à la fois un but et une passe décisive lors de son premier match de Coupe du monde en tant que capitaine.
Pour sa 80e sélection, il a également inscrit le deuxième but le plus rapide de l’histoire de l’Angleterre en Coupe du monde, un record seulement surpassé par la réalisation emblématique de Bryan Robson contre la France en 1982. La domination précoce du milieu d’Arsenal a donné le ton à une première période fulgurante, conclue sur le score de 4-0 pour les hommes de Tuchel.
Il rejoint ainsi Alan Shearer, David Beckham, Steven Gerrard et Harry Kane dans le cercle très fermé des joueurs ayant directement contribué à un but lors de leur première sortie en Coupe du monde comme capitaine. Seul Kane, auteur d’un doublé face à la Tunisie en 2018, a lui aussi signé deux actions décisives pour son baptême du feu en tant que capitaine.
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Marre du discours « fier »
Malgré ses distinctions individuelles et la médaille de bronze, Declan Rice affichait un visage frustré en analysant le parcours de l’Angleterre. Après le coup de sifflet final, le milieu de terrain a reconnu que le groupe commençait à perdre patience face aux simples satisfactions d’usage et aux échecs de justesse. « On en a assez de répéter qu’on est fiers d’atteindre les demi-finales ou les quarts de finale. Au final, nous voulons gagner avec l’Angleterre », a déclaré Rice à la BBC. « Mais terminer troisième de ce tournoi est un véritable exploit. »
Le milieu de terrain a insisté sur le fait que, même si la victoire 6-4 a permis de se remettre un peu sur pied, la douleur de la défaite en demi-finale face à l’Argentine reste encore très présente. Il a ajouté : « On est si près du but, honnêtement. On a tellement parlé de cette équipe ces dernières années, qui se fait éliminer des tournois. Je pense qu’il faut continuer. Je le répète, c’est serré. Le football se joue sur des détails, et l’autre soir, nous avons perdu sur des détails et dans les surfaces de réparation. »
La rotation tactique orchestrée par Tuchel porte ses fruits.
Thomas Tuchel a affiché son côté impitoyable en opérant sept changements pour la petite finale, ce qui a conduit Rice à prendre le brassard de capitaine en lieu et place d’un Harry Kane laissé au repos. Cette décision a fait de Rice le 14e joueur à capitaner l’Angleterre en Coupe du monde masculine, rejoignant ainsi une liste prestigieuse qui compte notamment Bobby Moore et Billy Wright.
L’entraîneur adjoint Anthony Barry a souligné le poids émotionnel qui pesait sur les joueurs après leur élimination quelques jours plus tôt. À la mi-temps de la rencontre contre la France, alors que l’Angleterre menait 4-0, il a confié : « Je suis un peu ému. Je ne trouve pas les mots pour décrire à quel point je suis fier de ces joueurs. Ils disputent ce match le cœur brisé. Je vois onze joueurs sur la pelouse avec le cœur brisé ; je les ai observés à l’hôtel ces deux derniers jours, le cœur brisé.
« Ils ont réussi une telle performance uniquement grâce à la fierté de jouer pour l’Angleterre. L’esprit d’équipe que nous avons construit au cours des sept dernières semaines a été un véritable privilège à observer… Je sais ce que diront les cyniques : c’est trop tard. Mais nous affrontons tout de même un adversaire de classe mondiale, et pendant ces 45 minutes, j’ai été tellement fier de ces garçons. »
- Getty Images Sport
Un lien unique au sein du camp
Kane, qui a terminé le tournoi avec six buts à son actif, a fait écho aux propos de Rice concernant la force de l'effectif actuel, en déclarant : « C'est l'une des meilleures équipes d'Angleterre dont j'ai jamais fait partie.
« Quand on voit les gars à l’hôtel, quand on nous voit nous entraîner sur le terrain, quand on nous voit dans les vestiaires, c’est un groupe unique. Nous avions ce lien et une confiance absolue les uns envers les autres. »
Alors que les Three Lions quittent l’Amérique du Nord, la question demeure : ce « meilleur groupe anglais » saura-t-il enfin franchir l’ultime marche ? La campagne 2026 a vu des stars comme Jude Bellingham atteindre de nouveaux sommets, confirmant, le cas échéant, la profondeur exceptionnelle du vivier de talents.
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