Rice a livré une prestation digne d’un capitaine alors que l’Angleterre a écrasé la France lors d’un match haletant marqué par dix buts, s’adjugeant ainsi la troisième place de la Coupe du monde 2026. En ouvrant le score après seulement deux minutes et 14 secondes, puis en délivrant une passe décisive à Ezri Konsa, le joueur de 27 ans est devenu le premier joueur des Three Lions à inscrire à la fois un but et une passe décisive lors de son premier match de Coupe du monde en tant que capitaine.

Pour sa 80e sélection, il a également inscrit le deuxième but le plus rapide de l’histoire de l’Angleterre en Coupe du monde, un record seulement surpassé par la réalisation emblématique de Bryan Robson contre la France en 1982. La domination précoce du milieu d’Arsenal a donné le ton à une première période fulgurante, conclue sur le score de 4-0 pour les hommes de Tuchel.

Il rejoint ainsi Alan Shearer, David Beckham, Steven Gerrard et Harry Kane dans le cercle très fermé des joueurs ayant directement contribué à un but lors de leur première sortie en Coupe du monde comme capitaine. Seul Kane, auteur d’un doublé face à la Tunisie en 2018, a lui aussi signé deux actions décisives pour son baptême du feu en tant que capitaine.