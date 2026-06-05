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Declan Rice « dans la même catégorie » que Steven Gerrard et Bryan Robson : un ancien milieu de terrain anglais estime que la star d’Arsenal vaut aujourd’hui au moins 150 millions de livres sur le marché des transferts
Rice pourrait suivre les traces de Gerrard et Robson en devenant capitaine de l'équipe d'Angleterre
La légende de Liverpool, Steven Gerrard, et le monument mancunien Bryan Robson ont déjà porté le brassard de capitaine des Three Lions lors de la Coupe du monde de la FIFA, respectivement en 1986 et 1990 pour le premier, en 2010 et 2014 pour le second.
Rice espère un jour endosser cet honneur ; le milieu de terrain de 27 ans, constamment en mouvement, est largement considéré comme le successeur de Harry Kane. Si l’attaquant prolifique du Bayern Munich n’a pas encore annoncé sa retraite, il ne pourra pas jouer éternellement.
Le brassard devrait ensuite échoir à un joueur polyvalent, l’Angleterre étant prête à puiser dans son propre vivier pour trouver un nouveau leader, comme cela a souvent été le cas par le passé.
Le natif du centre de formation des Hammers, déjà devenu le joueur britannique le plus cher de l’histoire grâce à un transfert de 105 millions de livres (141 millions de dollars) à l’Emirates Stadium, semble prêt à endosser ce rôle, quel que soit le moment choisi.
Ce record pourrait tomber d’ici quelques années, mais Arsenal a déjà tiré son épingle du jeu grâce à un transfert très médiatisé en 2023. Rice a contribué à mettre fin à 22 ans d’attente pour un titre national et à qualifier les Gunners pour la finale de la Ligue des champions.
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Pourquoi Rice, la star d’Arsenal, est considéré comme un milieu de terrain complet
Il a déjà figuré sur un bulletin de vote du Ballon d’Or et devrait y réapparaître régulièrement lors des prochaines éditions. Interrogé sur la question de savoir si Rice était devenu le milieu de terrain le plus complet de la planète, l’ancienne star anglaise Reid – s’exprimant à l’initiative de BUDDS, le premier commissaire-priseur britannique spécialisé dans les souvenirs sportifs – a déclaré à GOAL : « Il exerce une influence considérable sur le terrain. C’est un joueur d’exception.
Bryan Robson était un joueur de très haut niveau, donc si je cite les deux dans la même phrase, cela montre bien ce que je pense de Declan Rice. C’est un footballeur formidable. J’ai vu beaucoup de discussions le comparant à Bryan Robson. Je pense qu’il est au même niveau.
« Stevie G était un joueur exceptionnel, brillant. Il fait partie de l’élite des milieux de terrain. Il excelle dans tous les aspects du jeu : intercepter le ballon, le contrôler, lire les situations, en défense comme en attaque. On ne fait pas mieux. »
Rice vaut-il vraiment plus de 150 millions de livres sterling sur le marché des transferts ?
Déjà auteur d’un transfert record, Declan Rice est sous contrat avec Arsenal jusqu’en 2028, et les Gunners souhaitent évidemment le conserver. Des discussions sur une éventuelle prolongation ont déjà été évoquées.
Si le milieu irlandais venait malgré tout à être mis sur le marché, son prix serait vraisemblablement revu à la hausse. L’attaquant suédois Alexander Isak a rejoint Liverpool pour 125 millions de livres (168 millions de dollars) l’été dernier, un record pour le football britannique. Dans ce contexte, Rice pourrait-il désormais valoir plus de 150 millions de livres (202 millions de dollars) ?
Interrogé sur le sujet, l’ancien entraîneur de Manchester City et de Sunderland, Reid, a répondu avec autorité : « J’ai été coach et j’ai négocié des contrats. Le football a changé, il y a désormais beaucoup d’argent en jeu.
Les joueurs valent ce que les clubs sont prêts à payer. On peut avancer des chiffres, mais c’est la réalité. Aujourd’hui, il y a une Coupe du monde à 48 équipes, on évoque une Super Ligue européenne… Tout tourne autour de l’argent.
« S’il devait être arraché à Arsenal – ce qui, selon moi, n’a quasiment aucune chance d’arriver –, il faudrait aligner quelques millions de livres, disons-le clairement. »
- BUDDS Auctions
L’Angleterre et Rice visent le sacre suprême lors de la Coupe du monde 2026.
Ce total pourrait encore grimper si Rice parvient à guider l’Angleterre vers un premier titre international depuis 1966, lui permettant ainsi de suivre les pas des légendes de la victoire de 1966.
Plusieurs de ces héros, dont Martin Peters, ont été formés à West Ham. C’est lui qui a inscrit le deuxième but des Three Lions lors de la victoire 4-2 sur la RFA, et son maillot de rechange de l’époque pourrait atteindre entre 30 000 et 50 000 livres sterling lors de la vente aux enchères.
Cet article est l’un des nombreux lots proposés, aux côtés du maillot porté par Norman Whiteside lors de la Coupe du monde 1982, quand il devenait le plus jeune joueur de l’histoire du tournoi. Rice et ses coéquipiers espèrent que les souvenirs de leurs propres exploits seront un jour tout aussi prisés.
La vente aux enchères BUDDS World Cup est prévue le 25 juin 2026, précédée d’une session en ligne à heure fixe dès le 2 juin. Plus d’informations sont disponibles ici, et une estimation en ligne gratuite de tout souvenir sportif peut être obtenue ici.