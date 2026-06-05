Declan Rice « dans la même catégorie » que Steven Gerrard et Bryan Robson : un ancien milieu de terrain anglais estime que la star d’Arsenal vaut aujourd’hui au moins 150 millions de livres sur le marché des transferts

La légende de Liverpool, Steven Gerrard, et le monument mancunien Bryan Robson ont déjà porté le brassard de capitaine des Three Lions lors de la Coupe du monde de la FIFA, respectivement en 1986 et 1990 pour le premier, en 2010 et 2014 pour le second.

Rice espère un jour endosser cet honneur ; le milieu de terrain de 27 ans, constamment en mouvement, est largement considéré comme le successeur de Harry Kane. Si l’attaquant prolifique du Bayern Munich n’a pas encore annoncé sa retraite, il ne pourra pas jouer éternellement.

Le brassard devrait ensuite échoir à un joueur polyvalent, l’Angleterre étant prête à puiser dans son propre vivier pour trouver un nouveau leader, comme cela a souvent été le cas par le passé.

Le natif du centre de formation des Hammers, déjà devenu le joueur britannique le plus cher de l’histoire grâce à un transfert de 105 millions de livres (141 millions de dollars) à l’Emirates Stadium, semble prêt à endosser ce rôle, quel que soit le moment choisi.

Ce record pourrait tomber d’ici quelques années, mais Arsenal a déjà tiré son épingle du jeu grâce à un transfert très médiatisé en 2023. Rice a contribué à mettre fin à 22 ans d’attente pour un titre national et à qualifier les Gunners pour la finale de la Ligue des champions.