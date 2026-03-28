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Declan Rice, Bukayo Saka et Noni Madueke quittent le groupe anglais, tandis que Thomas Tuchel s'inquiète pour la star d'Arsenal blessée avant le match contre le Japon
Un trio d'Arsenal en tête d'un exode massif
Le moment est particulièrement frustrant pour Tuchel, qui espérait pouvoir réintégrer ses joueurs clés après leur avoir accordé un bref répit. Au lieu de cela, le duo d'Arsenal retourne dans le nord de Londres, venant s'ajouter à la liste croissante des soucis de Mikel Arteta. Alors que la course au titre de Premier League atteint un tournant décisif, les supporters attendent avec impatience les résultats des examens médicaux de deux de leurs joueurs les plus influents.
- AFP
Tuchel avoue craindre pour Madueke
Si les forfaits de Rice et Saka sont par mesure de précaution, c'est Noni Madueke qui suscite davantage d'inquiétude après avoir atterri lourdement sur son genou gauche lors du match nul contre l'Uruguay. Le joueur de 24 ans a dû quitter le terrain à la 37e minute à la suite d'un tacle musclé de Rodrigo Aguirre et a ensuite été aperçu quittant le stade avec une attelle de protection à la jambe. C'est un coup dur pour un joueur qui cherchait à s'imposer dans les plans de Tuchel.
« Je suis inquiet, bien sûr, car je pense qu’il pouvait faire la différence », a déclaré Tuchel à propos de l’ailier d’Arsenal. « Il avait bien commencé, il débordait d’énergie, il était prêt à jouer. Je suis très triste et déçu, j’espère que ce n’est pas une blessure grave. Et je pense que face à une équipe comme l’Uruguay, qui mise sur les duels individuels pour isoler ses adversaires, il crée des espaces et aurait pu être un joueur clé pour nous, ce qu’il est. »
Stones et Wharton viennent s'ajouter à la liste des blessés
La vague de blessures ne touche pas uniquement les joueurs d'Arsenal. Le défenseur de Manchester City, John Stones, a lui aussi été contraint de quitter le stage après s'être blessé au mollet. Stones devait être titulaire pour le match contre l'Uruguay, mais il a ressenti une gêne lors de l'échauffement, ce qui a entraîné son forfait. Adam Wharton, de Crystal Palace, est un autre blessé qui retourne dans son club pour y subir des soins supplémentaires, alors que le bilan physique de cette trêve internationale s'alourdit.
Tuchel a exprimé sa sympathie envers Stones, déclarant : « Il est évidemment très affecté et, pour l'instant, il a tout mon soutien, car cela l'aide davantage que de lui mettre davantage de pression. » Parmi les autres départs, on compte Fikayo Tomori, Dominic Calvert-Lewin et le gardien Aaron Ramsdale, bien que ces décisions soient en partie tactiques, Tuchel cherchant à faire tourner son effectif et à donner leur chance à ceux qui arrivent en retard au camp.
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Les renforts arrivent, mais la pression reste forte
Malgré le nombre important de départs, l'Angleterre sera renforcée par l'arrivée du capitaine Harry Kane et de plusieurs autres joueurs qui se sont présentés vendredi. Morgan Rogers, Anthony Gordon et Marc Guehi font partie des joueurs qui devraient être alignés contre le Japon, tandis que Tuchel poursuit sa recherche de l'équilibre idéal avant la Coupe du monde. L'entraîneur avait précédemment expliqué sa décision de scinder l'effectif en deux afin de gérer la charge de travail au cours d'une saison surchargée.
L'effectif compte actuellement 27 joueurs, le défenseur Ben White, sous le feu des critiques, restant dans le groupe bien qu'il ait été hué par une partie du public de Wembley lors du match contre l'Uruguay. White, qui faisait sa première apparition depuis la Coupe du monde 2022, a connu une soirée mitigée après avoir marqué le seul but de l'Angleterre avant de concéder le penalty qui a permis aux Sud-Américains d'égaliser. Tuchel doit désormais relever le défi de remonter le moral de ses troupes et de trouver la formule gagnante contre le Japon, sans plusieurs de ses titulaires les plus fiables.