Si les forfaits de Rice et Saka sont par mesure de précaution, c'est Noni Madueke qui suscite davantage d'inquiétude après avoir atterri lourdement sur son genou gauche lors du match nul contre l'Uruguay. Le joueur de 24 ans a dû quitter le terrain à la 37e minute à la suite d'un tacle musclé de Rodrigo Aguirre et a ensuite été aperçu quittant le stade avec une attelle de protection à la jambe. C'est un coup dur pour un joueur qui cherchait à s'imposer dans les plans de Tuchel.

« Je suis inquiet, bien sûr, car je pense qu’il pouvait faire la différence », a déclaré Tuchel à propos de l’ailier d’Arsenal. « Il avait bien commencé, il débordait d’énergie, il était prêt à jouer. Je suis très triste et déçu, j’espère que ce n’est pas une blessure grave. Et je pense que face à une équipe comme l’Uruguay, qui mise sur les duels individuels pour isoler ses adversaires, il crée des espaces et aurait pu être un joueur clé pour nous, ce qu’il est. »