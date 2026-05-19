Stefan Borson, ancien conseiller financier de City, a précisé le calendrier de la procédure d’arbitrage à huis clos et fixé un cap sur l’annonce publique.

S’exprimant auprès de Football Insider au sujet de l’état d’avancement administratif du dossier, Borson a déclaré : « C’est un peu le refrain habituel, mais cela ne devrait plus tarder. D’après ce que j’ai compris, il n’y a aucune raison particulière pour que cela n’ait pas encore été rendu public. Personne n’est malade, personne ne négocie en coulisses. Il n’y a pas de plans secrets du gouvernement pour intervenir ou quoi que ce soit de ce genre.

En réalité, tout est très classique. Le panel initial n’a tout simplement pas encore fini de rédiger son rapport, ou du moins n’avait pas fini il y a quelques semaines. »