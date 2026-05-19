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« Décision préliminaire » – Le verdict concernant les 115 chefs d’accusation liés au fair-play financier et visant Manchester City « devrait être rendu peu après la fin de la saison »
La décision concernant la responsabilité approche
La Premier League a saisi Manchester City en février 2023 pour des violations présumées des règles du fair-play financier sur une période de neuf ans, de 2009 à 2018. Après une audience monumentale devant une commission indépendante, clôturée en décembre 2024, le monde du football attend un verdict qui pourrait entraîner de lourdes sanctions, dont la plus sévère serait l’exclusion de l’élite. Cette première décision doit établir la responsabilité du club ; des audiences ultérieures fixeront d’éventuelles sanctions.
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Phase de rédaction juridique
Stefan Borson, ancien conseiller financier de City, a précisé le calendrier de la procédure d’arbitrage à huis clos et fixé un cap sur l’annonce publique.
S’exprimant auprès de Football Insider au sujet de l’état d’avancement administratif du dossier, Borson a déclaré : « C’est un peu le refrain habituel, mais cela ne devrait plus tarder. D’après ce que j’ai compris, il n’y a aucune raison particulière pour que cela n’ait pas encore été rendu public. Personne n’est malade, personne ne négocie en coulisses. Il n’y a pas de plans secrets du gouvernement pour intervenir ou quoi que ce soit de ce genre.
En réalité, tout est très classique. Le panel initial n’a tout simplement pas encore fini de rédiger son rapport, ou du moins n’avait pas fini il y a quelques semaines. »
« L’attente touche à son terme »
La complexité du dossier a entraîné de longues délibérations, mais selon des sources bien informées, le document final serait sur le point d’être achevé malgré les retards accumulés. Poursuivant sa réflexion, Borson a ajouté : « J’ai entendu des échos du côté des juristes qui suggèrent que la rédaction de la décision touche à sa fin. Les parties elles-mêmes s’attendent à ce qu’elle soit rendue peu après la fin de la saison, mais elles se sont déjà trompées par le passé.
Mon analyse, qui s’est toujours fondée sur les informations disponibles sur le marché, s’est manifestement révélée erronée elle aussi, car la décision n’est pas tombée. Mais il est clair que chaque jour qui passe rend sa publication plus probable, simplement parce qu’il ne peut pas falloir beaucoup plus de temps pour rédiger un document dans le cadre d’un arbitrage privé, malgré la complexité de l’affaire. »
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Le départ de Guardiola accentue l’incertitude
Si la commission indépendante déclare Manchester City responsable des infractions présumées, le club devrait immédiatement faire appel pour contester ces conclusions. L’étape suivante serait une audience séparée destinée à fixer la sévérité des sanctions, qui pourraient aller de lourdes amendes à de lourdes déductions de points. Selon le Daily Mail, cette incertitude administrative coïncide avec un séisme : Pep Guardiola s’apprête à mettre un terme à son illustre mandat à la tête des Citizens cet été.