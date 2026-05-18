Dans un entretien accordé au magazine allemand « kicker », l’attaquant ivoirien a coupé court aux spéculations en répondant simplement « oui » lorsqu’on lui a demandé s’il resterait à Leipzig la saison prochaine. Interrogé sur l’intérêt de plusieurs autres clubs, il a affirmé : « Pour l’instant, cela ne m’inquiète pas. Je suis à Leipzig et j’aime jouer ici. » Diomande reconnaît toutefois que la qualification pour la Ligue des champions a pesé dans la balance : « Au final, ce sont toujours les statistiques qui comptent. Ça a été une année fantastique pour moi, a-t-il conclu.
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Décision inattendue : l’adolescent de la Bundesliga, valorisé 75 millions d’euros, refuse de changer de club
Diomande a été l’une des grandes révélations de la saison de Bundesliga qui vient de s’achever. Recruté à 19 ans par Leipzig auprès du club espagnol de Leganés pour 20 millions d’euros, l’ailier a immédiatement convaincu par sa vitesse et ses qualités exceptionnelles dans les duels. Il a terminé l’exercice avec 23 points marqués (but et passe décisive confondus) en 36 matchs officiels sous le maillot rouge. « Dépenser 20 millions d’euros pour un joueur que personne ne connaît, c’était déjà un gros risque », a déclaré Diomande.
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Les plus grands clubs européens s’intéressent à Yan Diomande.
Grâce à ses excellentes performances, les plus grands clubs européens s’intéresseraient déjà à Diomande. « J’ai obtenu le statut de titulaire ; mes débuts ont certes été difficiles, mais j’ai ensuite eu ma chance, je l’ai saisie et je suis devenu un joueur important pour l’équipe », a déclaré Diomande en revenant sur sa première saison à Leipzig.
Liverpool, en quête d’un successeur à Mohamed Salah sur l’aile droite, l’aurait même surveillé de près. Le Bayern Munich, également intéressé, privilégierait toutefois l’arrivée d’Anthony Gordon (Newcastle United) pour renforcer son attaque.
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Yan Diomande : avec la Côte d’Ivoire face à l’Allemagne lors de la Coupe du monde
À Leipzig, Diomande, dont la valeur marchande atteint 75 millions d’euros, est sous contrat jusqu’en 2030. La semaine dernière, le sélectionneur national Emerson Fae l’a convoqué pour la Coupe du monde qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Lors de la phase de groupes, il affrontera notamment l’Allemagne le 20 juin à 22 h à Toronto.
Les statistiques de Yan Diomande pour la saison 2025-2026 :
Jeux : 36 Minutes jouées : 2 724 Buts : 13 Passes décisives : 10