Grâce à ses excellentes performances, les plus grands clubs européens s’intéresseraient déjà à Diomande. « J’ai obtenu le statut de titulaire ; mes débuts ont certes été difficiles, mais j’ai ensuite eu ma chance, je l’ai saisie et je suis devenu un joueur important pour l’équipe », a déclaré Diomande en revenant sur sa première saison à Leipzig.

Liverpool, en quête d’un successeur à Mohamed Salah sur l’aile droite, l’aurait même surveillé de près. Le Bayern Munich, également intéressé, privilégierait toutefois l’arrivée d’Anthony Gordon (Newcastle United) pour renforcer son attaque.