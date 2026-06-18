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Décision controversée : l’arbitre siffle deux penalties pour Al-Dosari et épargne Messi. Mais qui officie au sifflet lors de ce Saudi Arabia-Espagne ?

FEATURES
Espagne vs Arabie saoudite
Espagne
Arabie saoudite
Coupe du monde
L. Messi
Al Hilal
R. Claus
Salem Mohammed Al-Dossari
Saudi Pro League
Espagne
Arabie saoudite
É.-U.
Argentine
Brésil

La FIFA a désigné un arbitre familier avec « El Zaim ».

La sélection saoudienne entame une nouvelle campagne à la Coupe du monde 2026, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, et défiera cette fois-ci le champion d’Europe en titre.

Les coéquipiers du capitaine saoudien défieront l’Espagne dimanche au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta (États-Unis), à l’occasion de la deuxième journée de la phase de groupes.

  • Qui est l'arbitre du match entre l'Arabie saoudite et l'Espagne ?

    La Fédération internationale de football (FIFA) a désigné ce jeudi une équipe arbitrale brésilienne pour diriger la rencontre, emmenée par Rafael Klaus et épaulée par ses compatriotes Danilo Manes et Rodrigo Figueiredo comme assistants.

    La VAR sera quant à elle gérée par le Colombien Andrés Rojas, assisté de son compatriote Alexandre Guzmán.

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  • Qui est Raphaël Klaus ?

    Rafael Klaus est un arbitre brésilien de 47 ans, né le 6 septembre 1979 à Santa Bárbara d’Oeste, dans l’État de São Paulo.

    Issu d’une lignée de sportifs – son père António Carlos Klaus a été footballeur professionnel dans les années 1960 et son frère Neltinho a joué comme attaquant au Brésil et en Colombie –, il se destinait initialement au terrain.

    Baigné dans cet environnement sportif, Rafael Klaus évolue d’abord comme joueur jusqu’à l’âge de vingt ans, avant de choisir une nouvelle orientation.

    En 2002, à 23 ans, il suit les formations d’arbitrage de la Fédération de São Paulo et officie pendant huit saisons dans les divisions inférieures et les catégories de jeunes.

  • Le meilleur arbitre du Brésil

    Le véritable tournant a eu lieu en 2010, lorsqu’il a commencé à arbitrer dans le championnat Paulista de l’État de São Paulo, avant de prendre en charge des matchs du championnat brésilien à partir de 2012.

    Sa carrière s’envole alors : il est désigné meilleur arbitre du championnat brésilien en 2016, 2017 et 2018.

    Reconnu arbitre international par la FIFA en 2014, il a ensuite officié dans plusieurs rencontres majeures de compétitions mondiales.

    Son apogée internationale intervient lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, où il officie lors de deux rencontres de la phase de groupes : Angleterre-Iran (6-2) et Maroc-Canada (2-1).

  • Décevez Messi et rendez-lui justice

    Outre la Coupe du monde, Klaus a été au cœur d’un épisode célèbre avec la légende argentine Lionel Messi en 2020, lors d’un match des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 zone Amérique du Sud face au Paraguay.

    Lors de cette rencontre, il accorde un penalty à la Paraguay, puis annule un but de l’Argentine après consultation de la vidéo, privant ainsi les coéquipiers de Messi d’une victoire 2-1 qui se transforme en match nul 1-1.

    Une décision qui a visiblement irrité Messi : au coup de sifflet final, il s’est adressé avec véhémence à l’arbitre, lui lançant : « Tu nous as lésés à deux reprises. »

    Ironie du sort, c’est aussi Klaus qui a officié la finale de la Copa América 2024, remportée par l’Argentine face à la Colombie grâce à un but inscrit en prolongation.

    Messi a ainsi remporté la Copa América pour la deuxième fois de sa carrière, portant à quatre le nombre de ses titres avec l’Albiceleste, alors qu’il était encore bredouille sur la scène internationale lors de son altercation avec Klaus en 2020.

  • L’arbitre a accordé deux coups francs à Al-Dosari.

    Klaus possède quelques connaissances sur l’Arabie saoudite, mais il est surtout familier avec Al-Hilal, qu’il a arbitré à deux reprises dans le championnat Roshen, ses deux seules interventions dans cette compétition au cours de sa carrière.

    Le premier, un « Clásico » face à Al-Ittihad, a eu lieu le 8 mars 2022 : reporté de la 12^e journée du championnat 2021-2022, il s’est conclu par une victoire 2-1 des « Violets ».

    Il est revenu en 2025-2026 pour la 19^e journée, le 29 janvier, dirigeant le match nul 2-2 entre Al-Hilal et Al-Qadisiyah.

    L’arbitre a sifflé un penalty en faveur d’Al-Hilal lors de chacune de ces deux rencontres. Salem Al-Dossari, capitaine de la sélection saoudienne face à l’Espagne, s’est chargé des deux tentatives : il a transformé la première contre Al-Ittihad, mais a manqué la seconde face à Al-Qadisiyah.

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