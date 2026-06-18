Outre la Coupe du monde, Klaus a été au cœur d’un épisode célèbre avec la légende argentine Lionel Messi en 2020, lors d’un match des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 zone Amérique du Sud face au Paraguay.

Lors de cette rencontre, il accorde un penalty à la Paraguay, puis annule un but de l’Argentine après consultation de la vidéo, privant ainsi les coéquipiers de Messi d’une victoire 2-1 qui se transforme en match nul 1-1.

Une décision qui a visiblement irrité Messi : au coup de sifflet final, il s’est adressé avec véhémence à l’arbitre, lui lançant : « Tu nous as lésés à deux reprises. »

Ironie du sort, c’est aussi Klaus qui a officié la finale de la Copa América 2024, remportée par l’Argentine face à la Colombie grâce à un but inscrit en prolongation.

Messi a ainsi remporté la Copa América pour la deuxième fois de sa carrière, portant à quatre le nombre de ses titres avec l’Albiceleste, alors qu’il était encore bredouille sur la scène internationale lors de son altercation avec Klaus en 2020.