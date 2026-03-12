Comme le rapportent plusieurs médias, le défenseur central, malgré des échanges constants avec la fédération américaine, opte dans un premier temps pour une carrière potentielle dans l'équipe nationale allemande.
Décision contre la Coupe du monde 2026 et en faveur de la DFB : un talent de la Bundesliga fait un choix surprenant
C'est pourquoi il ne sera pas sélectionné pour le prochain stage de fin mars de l'équipe de l'entraîneur Mauricio Pochettino, afin de se laisser la possibilité de jouer pour l'Allemagne. Banks est né à Hawaï, mais possède la double nationalité grâce à sa mère allemande. Son père est américain et vit à Washington DC, tandis que Banks a grandi dans l'Allgäu, où sa mère vit toujours avec son beau-père.
Banks n'a pas encore reçu d'invitation de la part de la DFB. Il a récemment joué pour l'équipe américaine des moins de 20 ans et s'est entraîné avec Pochettino. Mais le jeune homme de 19 ans pourrait recevoir une invitation pour l'équipe nationale allemande des moins de 21 ans, qui affrontera les jeunes joueurs d'Irlande du Nord et de Grèce lors des qualifications pour le Championnat d'Europe.
La décision Banks, un camouflet pour les États-Unis
Banks s'est imposé comme titulaire au FCA cette saison. Sous l'ancien entraîneur Sandro Wagner, il était déjà incontournable dans le onze de départ. Avec son successeur Manuel Baum, le club de Augsbourg s'est stabilisé, également dans l'intérêt de l'adolescent, et lorgne même légèrement vers l'Europe.
Pour les États-Unis, la décision de Banks est un véritable camouflet. Le pays hôte de la prochaine Coupe du monde avait, selon certaines informations, intensivement sollicité ses services au cours des dernières semaines et des derniers mois. « Je l'ai vu jouer en Allemagne et c'est un immense talent », a déclaré Pochettino, avant d'ajouter : « On ne sait jamais comment il peut exploser – peut-être sera-t-il à la fin de la saison le meilleur défenseur central d'Europe ou d'Allemagne. »
Malgré tous ces éloges, Banks reste toutefois les pieds sur terre. « Ma mère me botterait les fesses si je ne restais pas les pieds sur terre », a-t-il déclaré en février avec un clin d'œil : « Il n'y a donc aucune chance que cela arrive. »
Noahkai Banks : statistiques au FC Augsbourg cette saison
Jeux 21 buts 1 Passes décisives 1 Minutes jouées 1 653