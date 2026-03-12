Décision contre la Coupe du monde 2026 et en faveur de la DFB : un talent de la Bundesliga fait un choix surprenant

C'est pourquoi il ne sera pas sélectionné pour le prochain stage de fin mars de l'équipe de l'entraîneur Mauricio Pochettino, afin de se laisser la possibilité de jouer pour l'Allemagne. Banks est né à Hawaï, mais possède la double nationalité grâce à sa mère allemande. Son père est américain et vit à Washington DC, tandis que Banks a grandi dans l'Allgäu, où sa mère vit toujours avec son beau-père.

Banks n'a pas encore reçu d'invitation de la part de la DFB. Il a récemment joué pour l'équipe américaine des moins de 20 ans et s'est entraîné avec Pochettino. Mais le jeune homme de 19 ans pourrait recevoir une invitation pour l'équipe nationale allemande des moins de 21 ans, qui affrontera les jeunes joueurs d'Irlande du Nord et de Grèce lors des qualifications pour le Championnat d'Europe.