Ces dernières années, la prudence de Manchester United sur le marché des transferts a exaspéré une partie des supporters d’Old Trafford. Le fait d’avoir laissé filer des talents majeurs comme Harry Kane et Declan Rice ternit encore l’image du département recrutement. Interrogé sur cette apparente réticence à recruter des stars, l’observateur Tyrone Marshall du Manchester Evening News analyse :

« Je ne suis pas sûr qu’il s’agisse d’une évolution particulièrement nouvelle », analyse Tyrone Marshall du Manchester Evening News. « Ils auraient pu, et auraient peut-être dû, recruter Declan Rice avant Arsenal, et la décision de ne pas tenter de recruter Harry Kane parce qu’ils n’avaient pas envie de négocier avec Tottenham était une terrible erreur. Ce ne sont pas tant les joueurs de renom qui posent problème aujourd’hui. Personne ne peut dire que Mateus Fernandes est une grande star, et si Aurélien Tchouameni avait quitté le Real Madrid, Manchester United aurait tout mis en œuvre pour le recruter. »