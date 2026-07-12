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Décision « catastrophique » sur Harry Kane et erreur de Declan Rice ! Pourquoi Manchester United « craint de recruter des joueurs de renom », alors qu’un problème récurrent en matière de transferts resurgit
Le prix à payer pour avoir manqué Kane et Rice
Ces dernières années, la prudence de Manchester United sur le marché des transferts a exaspéré une partie des supporters d’Old Trafford. Le fait d’avoir laissé filer des talents majeurs comme Harry Kane et Declan Rice ternit encore l’image du département recrutement. Interrogé sur cette apparente réticence à recruter des stars, l’observateur Tyrone Marshall du Manchester Evening News analyse :
« Je ne suis pas sûr qu’il s’agisse d’une évolution particulièrement nouvelle », analyse Tyrone Marshall du Manchester Evening News. « Ils auraient pu, et auraient peut-être dû, recruter Declan Rice avant Arsenal, et la décision de ne pas tenter de recruter Harry Kane parce qu’ils n’avaient pas envie de négocier avec Tottenham était une terrible erreur. Ce ne sont pas tant les joueurs de renom qui posent problème aujourd’hui. Personne ne peut dire que Mateus Fernandes est une grande star, et si Aurélien Tchouameni avait quitté le Real Madrid, Manchester United aurait tout mis en œuvre pour le recruter. »
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Une nouvelle approche au milieu de terrain met fin à la quête d’un successeur direct à Casemiro.
Alors que les supporters réclament à cor et à cri un milieu défensif pur et dur pour succéder à Casemiro, la direction du club opte pour un schéma tactique plus fluide. Plutôt qu’un « destructeur » traditionnel, l’accent est désormais mis sur des profils polyvalents comme Andrey Santos et Ederson.
« Il n’y a pas eu jusqu’à présent de remplaçant naturel pour Casemiro, et je ne pense pas qu’il y en aura. Le club ne se focalise pas sur l’idée de recruter un milieu défensif cet été, mais recherche plutôt des joueurs techniquement doués, dotés de la mobilité et des qualités physiques nécessaires pour évoluer au milieu de terrain en Premier League », note Marshall. « Andrey Santos et Ederson correspondent à ce profil, et certains estiment que la polyvalence du milieu de terrain et la présence de deux joueurs dans un 4-2-3-1 équivaudront à disposer d’un milieu défensif naturel. »
L'avenir de Marcus Rashford demeure incertain.
L’avenir de Marcus Rashford demeure la principale inconnue interne pour Manchester United cet été. Si le club a mené des discussions constructives avec l’attaquant de 28 ans, la possibilité d’un départ reste d’actualité, les Red Devils cherchant à financer de nouveaux renforts sur les ailes. Des plans de secours sont déjà prêts, avec Crysencio Summerville (West Ham) et Iliman Ndiaye (Everton) pressentis comme remplacements potentiels si la pépite formée au club part.
« Ils se sont montrés plus ouverts à l’idée de réintégrer le joueur de 28 ans, et des discussions constructives ont eu lieu entre les deux parties, mais je pense qu’un départ est toujours considéré comme la meilleure option », rapporte Marshall. « Manchester United s’est débrouillé sans Rashford la saison dernière, mais le club disputera davantage de matchs cette saison et aura désormais besoin d’un effectif plus étoffé. Si Manchester United parvient à se séparer de Rashford, je pense qu’il tentera d’utiliser cet argent pour recruter un ailier gauche. »
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La discipline budgétaire entrave la réalisation des objectifs
En fin de compte, les difficultés de Manchester United sur le marché des transferts s’expliquent par un respect scrupuleux de son budget et de sa structure salariale. Le club refuse désormais de payer le prix fort ou d’offrir des salaires astronomiques qui aboutissent à la présence dans l’effectif de « poids morts » difficiles à écarter. Cette nouvelle rigueur, bien que responsable sur le plan financier, l’a inévitablement conduit à laisser filer des cibles prioritaires jugées trop coûteuses dans le contexte actuel.
Marshall conclut : « Manchester United aurait pu recruter Fernandes en déboursant 85 millions de livres sterling et près de 250 000 livres sterling par semaine, mais cela dépassait le budget alloué au transfert et aurait déséquilibré la structure salariale. Difficile de contester cette approche quand on se souvient des opérations musclées du passé, souvent conclues par des échecs et des joueurs invendables. Le club reste néanmoins confiant pour recruter ses cibles estivales, mais cette rigueur salariale implique inévitablement de laisser filer certaines opportunités. »
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