Du jeu et du spectacle au Felice Chinetti, où le gardien Pittarella s’est lui aussi taillé un rôle de premier plan en repoussant un penalty accordé à Caldiero Terme. Ossola, qui avait tant brillé pendant la présaison avec Amorim, a marqué pour ses débuts, tout comme Borsani, Vos et Plazzotta. Les buteurs ont tous été des joueurs sollicités sur le marché, avec des demandes venues de Serie B, mais ils sont finalement restés à l’AC Milan pour tenter de donner de la force au projet de l’Under 23.