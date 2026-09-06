Débuts réussis. La deuxième équipe de l’AC Milan a lancé sa saison en championnat de Serie D par une victoire contre Caldiero Terme. Trois points importants qui arrivent quelques jours après le beau succès lors de la première journée de Premier League International Cup à Goodison Park contre l’Everton. Le moral est au beau fixe pour l’équipe de Navarro, qui peut sourire en voyant les progrès d’un groupe qui a su réagir après avoir bouclé la première période en étant mené.
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Débuts réussis pour le Milan Futuro en championnat : l’ex de l’Ajax Silvano Vos a aussi marqué
Les buteurs
Du jeu et du spectacle au Felice Chinetti, où le gardien Pittarella s’est lui aussi taillé un rôle de premier plan en repoussant un penalty accordé à Caldiero Terme. Ossola, qui avait tant brillé pendant la présaison avec Amorim, a marqué pour ses débuts, tout comme Borsani, Vos et Plazzotta. Les buteurs ont tous été des joueurs sollicités sur le marché, avec des demandes venues de Serie B, mais ils sont finalement restés à l’AC Milan pour tenter de donner de la force au projet de l’Under 23.
LE RETOUR DE MONSIEUR 5 MILLIONS
À l’été 2024, Moncada a misé avec détermination sur Silvano Vos, en investissant pas moins de 5 millions d’euros (2,5 millions fixes et 2,5 autres en bonus) pour l’arracher à l’Ajax. Le milieu de terrain néerlandais, entre blessures et problèmes personnels, a vécu deux saisons très difficiles, souvent loin du football. Sept mois passés à Amsterdam pour récupérer avant son retour à Milan au sein de la Primavera le printemps dernier, et maintenant cette nouvelle occasion. Évidemment, le milieu de terrain né en 2005 n’a absolument rien à faire en Serie D, mais ce but servira à marquer un nouveau départ.
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