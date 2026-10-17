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Débuts reportés ! Clarence Seedorf ne pourra pas prendre place sur le banc des Corinthians face à Vitoria en raison de problèmes de visa de travail
Un obstacle administratif empêche les débuts au bord du terrain
L’ancien milieu de terrain néerlandais ne sera pas au bord du terrain lundi pour le match de la 31e journée du Campeonato Brasileiro, faute d’avoir obtenu son autorisation de travail. Son nom ne figurait pas dans le bulletin quotidien des enregistrements de la Confédération brésilienne de football avant la clôture du délai, vendredi soir. Selon Meu Timao, la direction du club n’a pas rempli à temps les formalités administratives nécessaires.
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Le Néerlandais hérite d’un effectif truffé de stars, mais en difficulté
Présenté dimanche dernier avec un contrat courant jusqu’à fin 2027 pour succéder à Fernando Diniz, limogé, Seedorf est arrivé au Brésil mercredi et a déjà dirigé trois séances d’entraînement de l’équipe première. À São Paulo, il prend les rênes d’un effectif qui compte des joueurs de renom comme Memphis Depay et Jesse Lingard. Mais après huit défaites consécutives, Corinthians pointe à la 16e place avec 32 points, juste au-dessus de la zone de relégation.
Évoquant sa nomination à la tête du grand club brésilien en difficulté, Seedorf a déclaré : « Relever ce défi est un honneur, mais aussi une immense responsabilité. Je suis ici pour tout donner et construire une équipe qui se bat pour chaque ballon, chaque minute, chaque victoire. »
Une légende au palmarès bien garni fait son retour comme entraîneur
Il s’agit du premier poste d’entraîneur de l’icône néerlandaise depuis son départ du Cameroun en 2019. Sa nomination intervient après qu’il a officiellement quitté le conseil de surveillance de la KNVB. Ses précédentes expériences d’entraîneur à l’AC Milan, au Shenzhen FC et au Deportivo La Coruna ont donné des résultats mitigés. En tant que joueur, en revanche, son palmarès reste sans égal : avant de prendre sa retraite en 2014, il est devenu le seul homme à remporter la Ligue des champions avec trois clubs différents, décrochant quatre titres lors de ses passages marquants à l’Ajax, au Real Madrid et à l’AC Milan, avec lequel il l’a gagnée deux fois.
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Un duel crucial pour le maintien attend le nouvel entraîneur
Les dirigeants du Corinthians s’emploient désormais à obtenir l’autorisation nécessaire au cours de la semaine à venir afin que leur nouvel entraîneur puisse officiellement prendre place sur le banc. Seedorf devrait faire ses débuts sur le banc le 24 octobre, lorsque son équipe se déplacera à Sao Januario pour un match à six points crucial dans la lutte contre la relégation face à Vasco da Gama. Après ce déplacement décisif, le Corinthians recevra Mirassol six jours plus tard.
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