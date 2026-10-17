Débuts reportés ! Clarence Seedorf ne pourra pas prendre place sur le banc des Corinthians face à Vitoria en raison de problèmes de visa de travail

Présenté dimanche dernier avec un contrat courant jusqu’à fin 2027 pour succéder à Fernando Diniz, limogé, Seedorf est arrivé au Brésil mercredi et a déjà dirigé trois séances d’entraînement de l’équipe première. À São Paulo, il prend les rênes d’un effectif qui compte des joueurs de renom comme Memphis Depay et Jesse Lingard. Mais après huit défaites consécutives, Corinthians pointe à la 16e place avec 32 points, juste au-dessus de la zone de relégation.

Évoquant sa nomination à la tête du grand club brésilien en difficulté, Seedorf a déclaré : « Relever ce défi est un honneur, mais aussi une immense responsabilité. Je suis ici pour tout donner et construire une équipe qui se bat pour chaque ballon, chaque minute, chaque victoire. »