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Débuts cauchemardesques ! Sofyan Amrabat sort du silence après ses débuts catastrophiques avec l’Ajax contre le PSV
Des débuts doux-amers à Amsterdam
Selon ESPN NL, Sofyan Amrabat a effectué ses débuts tant attendus avec l’Ajax le 5 septembre 2026, en entrant en jeu dans une Johan Cruijff ArenA comble après son arrivée libre pour un contrat de deux ans. Cependant, la première apparition du milieu de terrain s’est terminée sur une déception, l’équipe à domicile s’inclinant 3-1 face à son rival, le PSV. Malgré ce résultat négatif, Amrabat a reconnu être fier d’entrer sur la pelouse et de découvrir l’atmosphère créée par les supporters.
« Même si j’étais heureux de faire mes débuts dans une Arena pleine, j’ai exprimé ma déception concernant le résultat du match », a noté Amrabat en revenant sur sa première apparition avec le club.
- Orange Pictures
Évaluation de la condition physique et de l’aptitude à jouer un match
Tout juste arrivé chez le géant de l'Eredivisie après des passages à Feyenoord, Manchester United et Fenerbahçe, Amrabat a répondu aux questions concernant sa condition physique. Resté près de trois mois sans disputer de match officiel, l'international marocain a reconnu qu'il aurait été irréaliste de le lancer directement dans le onze de départ. Il a plutôt salué l'intensité et le chassé-croisé du match, en soulignant qu'il s'épanouit dans ce type de rencontres à haute intensité.
« Même si je me suis entraîné dur individuellement pendant la pause, débuter le match aurait été irréaliste après ne pas avoir joué pendant près de trois mois », a expliqué Amrabat, ajoutant qu'il avait apprécié ce « match passionnant et indécis ».
Aborder les points de tension et l’intégration dans l’équipe
Le match a également été marqué par un incident controversé ayant conduit à un carton rouge impliquant Van Bommel, même si Amrabat a choisi de rester mesuré dans ses commentaires d’après-match. Il a déclaré que l’incident était parfaitement clair pour tous ceux qui regardaient, avant de se tourner vers la manière dont l’équipe est en train de se construire. Après avoir reçu un accueil chaleureux à son arrivée, dans la continuité des liens profonds de sa famille avec le football néerlandais à travers son frère Nordin, Amrabat a insisté sur le fait que l’équipe avait besoin de temps pour grandir et travailler dur.
« L’incident avec Van Bommel était clair pour tous ceux qui regardaient et a abouti à un carton rouge, mais je me sens très bien accueilli et je sais que l’équipe a besoin de temps pour grandir », a déclaré Amrabat au sujet de ses débuts à Amsterdam.
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En vue de la course au titre
Malgré un score final de 3-1 en faveur du PSV, Amrabat a estimé que la rencontre avait été globalement équilibrée, soulignant que l’Ajax était monté en puissance après avoir égalisé à 1-1 et avait manqué des occasions de prendre l’avantage. Pour la suite, le milieu de terrain expérimenté a clairement indiqué que son objectif principal est de retrousser ses manches et d’aider le club à retrouver le sommet du football néerlandais.
« Je suis ici pour travailler dur et aider l’équipe à atteindre son objectif de devenir championne », a conclu Amrabat, en tournant désormais son attention vers les prochains matches.
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