Selon ESPN NL, Sofyan Amrabat a effectué ses débuts tant attendus avec l’Ajax le 5 septembre 2026, en entrant en jeu dans une Johan Cruijff ArenA comble après son arrivée libre pour un contrat de deux ans. Cependant, la première apparition du milieu de terrain s’est terminée sur une déception, l’équipe à domicile s’inclinant 3-1 face à son rival, le PSV. Malgré ce résultat négatif, Amrabat a reconnu être fier d’entrer sur la pelouse et de découvrir l’atmosphère créée par les supporters.

« Même si j’étais heureux de faire mes débuts dans une Arena pleine, j’ai exprimé ma déception concernant le résultat du match », a noté Amrabat en revenant sur sa première apparition avec le club.



