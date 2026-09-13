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Débuts cauchemardesques pour Frank Lampard : Coventry City subit une correction 5-0 face à Brighton et reste sans point ni but après quatre matches
Brighton écrase Coventry réduit à 10
Brighton a méthodiquement démantelé Coventry, laissant Lampard en quête de réponses. Les visiteurs ont pris l’avantage avant la pause, avant de totalement dominer les hôtes en seconde période. La situation s’est aggravée pour Coventry lorsque Taiwo Awoniyi a reçu un carton rouge direct pour comportement violent. En supériorité numérique, Brighton s’est déchaîné en ajoutant quatre autres buts pour s’assurer une large victoire 5-0.
Ce résultat propulse Brighton à la quatrième place avec sept points. De son côté, Coventry partage le triste record de zéro but avec Tottenham Hotspur, même si Tottenham a réussi à prendre deux points grâce à deux nuls et deux défaites.
Lampard réagit à une défaite misérable
Malgré une première période encourageante, Coventry s’est effondré après l’expulsion. Cette lourde défaite laisse le club comme la seule équipe sans le moindre point dans la compétition.
Au micro de Sky Sports à la mi-temps, Lampard a exhorté ses joueurs à continuer à se battre et à garder confiance malgré la pression grandissante. « Nous avons mis la pression en première période, mais nous n’avons pas réussi à conclure. Nous devons rester positifs. Les joueurs ont senti qu’ils entraient dans le match, mais nous devons y croire. Si vous n’avez pas ça dans le football, alors qu’avez-vous ? », a-t-il déclaré.
Gross rejoint le club très fermé des passeurs décisifs
Si l’après-midi a collectivement appartenu à Brighton, c’était aussi une occasion particulièrement spéciale pour Pascal Gross. Le milieu de terrain allemand a orchestré le jeu et a signé sa 50e passe décisive en Premier League en servant Yasin Ayari sur le dernier but. Gross figure désormais dans un cercle très fermé.
Depuis ses débuts lors de la saison 2017-2018, les seuls milieux de terrain à avoir délivré plus de passes décisives dans la compétition sont Kevin De Bruyne avec 91 et Bruno Fernandes avec 73, tandis que Gross est désormais à égalité avec Bernardo Silva à 50. Gross a couronné son excellente prestation en transformant également un penalty.
- AFP
Quelle est la suite pour Coventry ?
Lampard fait face à une tâche monumentale pour remonter le moral de son équipe en difficulté avant une série de matches exigeante. Coventry reçoit Aston Villa en Carabao Cup mercredi avant de se déplacer pour affronter Nottingham Forest en Premier League. Le club a désespérément besoin de retrouver son efficacité devant le but pour éviter de se retrouver décroché.
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