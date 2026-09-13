Brighton a méthodiquement démantelé Coventry, laissant Lampard en quête de réponses. Les visiteurs ont pris l’avantage avant la pause, avant de totalement dominer les hôtes en seconde période. La situation s’est aggravée pour Coventry lorsque Taiwo Awoniyi a reçu un carton rouge direct pour comportement violent. En supériorité numérique, Brighton s’est déchaîné en ajoutant quatre autres buts pour s’assurer une large victoire 5-0.

Ce résultat propulse Brighton à la quatrième place avec sept points. De son côté, Coventry partage le triste record de zéro but avec Tottenham Hotspur, même si Tottenham a réussi à prendre deux points grâce à deux nuls et deux défaites.