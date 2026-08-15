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Début « émotionnel » ! Xabi Alonso ravi de l’accueil reçu à Stamford Bridge alors que Morgan Rogers marque pour ses débuts lors de la victoire de Chelsea
Alonso salue le lien avec Stamford Bridge
L’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen et du Real Madrid a reçu un accueil chaleureux de la part des supporters de Chelsea pour son premier match sur le banc dans l’ouest de Londres. Après un été de transition, Alonso n’a pas tardé à saluer les supporters pour l’atmosphère qu’ils ont créée lors de la victoire contre les visiteurs espagnols.
Revenant sur cette expérience, Alonso a déclaré : « C’était émouvant de vivre ma première fois dans cette nouvelle maison. Les supporters ont réservé un accueil formidable à l’équipe et au nouveau staff, à moi aussi, donc je suis ravi. Nous voulons créer de bonnes connexions et avoir ce soutien. Nous voulons leur offrir du bon football pour qu’ils nous donnent de l’énergie, et que le lien se crée. Avoir une bonne ambiance ici, dans le stade, sera un énorme coup de pouce pour l’équipe. »
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Le recrue record Rogers a un impact immédiat
Sur le terrain, tous les regards étaient tournés vers Morgan Rogers après son transfert record pour un joueur britannique de 117 millions de livres sterling en provenance d’Aston Villa. Le jeune attaquant n’a pas déçu, trouvant le chemin des filets seulement 11 minutes après ses débuts en poussant le ballon au fond à bout portant. Si Jon Aramburu est parvenu à égaliser pour la Real Sociedad juste avant la pause, la qualité supérieure de Chelsea a finalement fait la différence en seconde période.
Joao Pedro s’est révélé décisif, redonnant l’avantage d’une tête sur un centre du capitaine Reece James avant d’inscrire un deuxième but pour assurer une avance confortable de deux buts. La performance des nouvelles recrues et des stars de retour a offert de nombreux motifs d’encouragement au staff technique. Alonso a souligné que l’intégration de son effectif progressait bien malgré des niveaux de forme variables au sein du groupe.
Des nouvelles encourageantes sur la forme physique de stars de retour
Le match a également permis à Alonso de réintégrer des joueurs clés comme James et Maxence Lacroix après leurs exploits en Coupe du monde. Surtout, l’Espagnol est resté fidèle à son système préféré en 3-4-3 pour un troisième match de suite, le schéma qui lui a apporté un succès historique en Bundesliga avec Leverkusen, ce qui confirme un abandon définitif de son précédent dispositif en 4-2-3-1.
Alonso a expliqué l’importance de cette répétition, en déclarant : « C’était un très bon dernier match de préparation. Pour certains joueurs, c’était le premier et le dernier. Pour nous, il y a eu de bonnes choses, des choses que nous pouvons améliorer. C’est normal à ce moment-là pour certains joueurs. C’était formidable d’avoir toute l’équipe réunie. Certains d’entre eux ont pu jouer 60 minutes après trois jours. C’était le dernier test. »
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L’attention se tourne vers l’ouverture de Fulham
La victoire contre la Real Sociedad a offert une conclusion appropriée à une pré-saison contrastée pour Chelsea, qui a rebondi après ses défaites précédentes contre Tottenham et la Juventus pour reprendre de l’élan avec des victoires face à l’AC Milan et au club espagnol, ainsi qu’un match nul 3-3 contre Johor Darul Ta'zim et un spectaculaire succès 6-4 contre les Western Sydney Wanderers. Leur programme estival désormais terminé, Chelsea tourne son attention vers son match d’ouverture de Premier League contre Fulham le 24 août, ce qui laisse à Alonso une fenêtre de neuf jours pour peaufiner sa tactique avant le court déplacement à Craven Cottage.
L’entraîneur a conclu son évaluation en se projetant sur le travail à venir cette semaine à Cobham. Il a ajouté : « Maintenant, nous avons une semaine entière pour préparer Fulham, mais c’était un bon sentiment dans le stade. »
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