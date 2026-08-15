L’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen et du Real Madrid a reçu un accueil chaleureux de la part des supporters de Chelsea pour son premier match sur le banc dans l’ouest de Londres. Après un été de transition, Alonso n’a pas tardé à saluer les supporters pour l’atmosphère qu’ils ont créée lors de la victoire contre les visiteurs espagnols.

Revenant sur cette expérience, Alonso a déclaré : « C’était émouvant de vivre ma première fois dans cette nouvelle maison. Les supporters ont réservé un accueil formidable à l’équipe et au nouveau staff, à moi aussi, donc je suis ravi. Nous voulons créer de bonnes connexions et avoir ce soutien. Nous voulons leur offrir du bon football pour qu’ils nous donnent de l’énergie, et que le lien se crée. Avoir une bonne ambiance ici, dans le stade, sera un énorme coup de pouce pour l’équipe. »