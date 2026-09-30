La décision de De la Fuente d’écarter Huijsen de son groupe de 26 joueurs pour la Coupe du monde avait porté un coup dur au défenseur central. S’exprimant devant les journalistes dans la zone mixte après le coup de sifflet final, Huijsen a déclaré : « C’était assez difficile pour moi. Au final, ça a été un moment très triste pour moi et ma famille. Le plus important, c’est d’être de retour, et nous devons nous concentrer sur le positif. »