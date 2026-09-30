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Dean Huijsen se confie sur son éviction de la Coupe du monde, « très triste », après son retour avec l’Espagne lors du succès 4-1 contre la Croatie
Le jeune défenseur scelle sa rédemption sur la scène internationale
Huijsen a retrouvé sa place dans le onze de départ de l’Espagne tandis que les nouveaux champions du monde ont balayé la Croatie 4-1 lors de leur premier match à domicile depuis leur sacre. Le jeune défenseur a livré une prestation maîtrisée pendant 90 minutes au Sanchez-Pizjuan aux côtés de son coéquipier du Real Madrid Marc Cucurella, pour offrir trois points à l’Espagne en Ligue des nations. Cette sortie pleine de sang-froid a constitué la réponse personnelle idéale après l’amère déception d’avoir manqué la sélection finale pour le tournoi cet été.
- Sports Press Photo
Un aveu sincère révèle une douleur familiale
La décision de De la Fuente d’écarter Huijsen de son groupe de 26 joueurs pour la Coupe du monde avait porté un coup dur au défenseur central. S’exprimant devant les journalistes dans la zone mixte après le coup de sifflet final, Huijsen a déclaré : « C’était assez difficile pour moi. Au final, ça a été un moment très triste pour moi et ma famille. Le plus important, c’est d’être de retour, et nous devons nous concentrer sur le positif. »
Une absence historique prend fin avec un retour en sélection
L'absence de Huijsen cet été a suscité un débat intense, car elle a laissé l'équipe d'Espagne pour la Coupe du monde sans le moindre joueur du Real Madrid pour la première fois depuis 92 ans. De la Fuente a plutôt privilégié d'autres options défensives, notamment Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Eric Garcia et Marc Pubill. Son retour immédiat dans le onze de départ confirme que l'ancien défenseur central de la Juventus reste fermement inscrit dans les plans du sélectionneur à long terme sur la scène internationale.
- AFP
L’ogre invaincu vise la domination européenne
Une victoire éclatante à Séville a permis à l’Espagne de porter son impressionnante série d’invincibilité à 40 matches, tout en se donnant trois points d’avance en tête du groupe A3 sur l’Angleterre et la Croatie. L’équipe de De la Fuente cherchera à renforcer son emprise sur la poule lorsqu’elle affrontera la Tchéquie samedi. Pour Huijsen, cette prestation autoritaire constitue la plateforme idéale pour relancer ses ambitions dans une lutte férocement disputée pour les postes en défense centrale.
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