Le Real Madrid a officiellement dévoilé les numéros de son effectif pour la saison 2026-2027, et le changement le plus marquant voit Huijsen hériter de l’emblématique numéro 4. Pour Huijsen, qui portait le numéro 24 la saison précédente, l’opportunité de porter le même numéro que ses idoles d’enfance représente le sommet de son parcours professionnel jusqu’à présent, d’autant plus compte tenu de ses racines à Malaga, un lien qu’il partage avec l’un des occupants les plus célèbres de ce maillot, Hierro.

Le défenseur a utilisé les réseaux sociaux pour partager un message émouvant accompagné d’une photo de son nouveau maillot. « C’a toujours été mon rêve de jouer pour le Real Madrid et de porter le numéro 4. Quand j’étais enfant, ma plus grande idole a toujours été Sergio Ramos, qui portait ce numéro et qui a été une véritable légende du Real Madrid et du football mondial. Je me souviens encore avoir joué avec ses chaussures SR4 parce que je voulais être comme lui. Avant lui, une autre légende comme Fernando Hierro a également porté ce numéro. Cela a une signification particulière pour moi parce qu’il était lui aussi originaire de Malaga, tout comme moi », a déclaré Huijsen.