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Dean Huijsen jure de se montrer « digne » du maillot numéro 4 du Real Madrid après avoir hérité du numéro du légendaire Sergio Ramos
Un rêve devenu réalité pour le défenseur né à Malaga
Le Real Madrid a officiellement dévoilé les numéros de son effectif pour la saison 2026-2027, et le changement le plus marquant voit Huijsen hériter de l’emblématique numéro 4. Pour Huijsen, qui portait le numéro 24 la saison précédente, l’opportunité de porter le même numéro que ses idoles d’enfance représente le sommet de son parcours professionnel jusqu’à présent, d’autant plus compte tenu de ses racines à Malaga, un lien qu’il partage avec l’un des occupants les plus célèbres de ce maillot, Hierro.
Le défenseur a utilisé les réseaux sociaux pour partager un message émouvant accompagné d’une photo de son nouveau maillot. « C’a toujours été mon rêve de jouer pour le Real Madrid et de porter le numéro 4. Quand j’étais enfant, ma plus grande idole a toujours été Sergio Ramos, qui portait ce numéro et qui a été une véritable légende du Real Madrid et du football mondial. Je me souviens encore avoir joué avec ses chaussures SR4 parce que je voulais être comme lui. Avant lui, une autre légende comme Fernando Hierro a également porté ce numéro. Cela a une signification particulière pour moi parce qu’il était lui aussi originaire de Malaga, tout comme moi », a déclaré Huijsen.
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Prouver sa valeur sous Mourinho
La campagne 2026-2027 à venir est considérée comme une saison décisive pour Huijsen. Malgré quelques éclairs de génie lors de sa première année dans la capitale, le défenseur a manqué de constance et a fini par perdre sa place dans l’équipe d’Espagne de Luis de la Fuente pour la Coupe du monde. Cependant, une très bonne fin de saison dernière et une préparation complète sous le régime d’entraînement rigoureux de Jose Mourinho ont nourri l’espoir qu’il puisse retrouver son meilleur niveau.
« Je veux remercier le club, le président, le manager, les joueurs et tous les supporters de ce grand club. Je sais que ce numéro a une histoire remplie de légendes, et j’espère écrire ma propre histoire pour qu’un jour les gens estiment que je mérite d’avoir porté ce maillot et ce numéro. Ce que je sais, c’est que je donnerai tout chaque jour, que ce soit à l’entraînement ou en match », a-t-il déclaré.
Le respect de l’héritage du numéro 4
Huijsen s’est empressé de reconnaître que ce maillot n’appartient pas seulement à un passé lointain, mais qu’il a aussi été porté par de grandes figures plus récentes qui l’ont aidé à s’intégrer à l’environnement de l’équipe première à Valdebebas. Avant que ce numéro ne se libère, il était porté par David Alaba, le polyvalent Autrichien qui a décidé de quitter le club. Huijsen a salué le rôle de mentor d’Alaba pendant leur période commune dans l’effectif, soulignant que l’influence du vétéran allait bien au-delà de ce que les spectateurs voyaient sur le terrain les jours de match.
« Après cela, une autre grande légende du football, David Alaba, l’a porté, et j’ai eu le plaisir de partager un vestiaire avec lui. Sans aucun doute, il a été l’un des meilleurs coéquipiers et l’une des meilleures personnes que j’ai rencontrés dans ce sport. Il a toujours travaillé dur et était prêt à aider tout le monde avec son expérience et son leadership. Je veux remercier le club, le président, l’entraîneur, les joueurs et tous les supporters de ce grand club », a souligné Huijsen.
- (C)Getty Images
L’approbation d’une légende du club
Le geste n’est pas passé inaperçu aux yeux de l’homme le plus associé au numéro 4 à l’époque moderne. Ramos, qui a conduit le Real Madrid à quatre titres en Ligue des champions en portant ce maillot, a répondu à la publication de Huijsen avec un message d’encouragement. Cette interaction entre l’ancien capitaine légendaire et l’étoile montante a offert un moment de passage de témoin qui a ravi les supporters. Ramos a écrit : « Bonne chance, champion. J’espère qu’il t’apportera aussi beaucoup de joie. Hala Madrid. »
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