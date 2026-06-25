Le départ d’André Onana vers l’Ajax intervient à un moment opportun pour le Barça, qui peut ainsi poursuivre le remaniement de son effectif au poste de gardien et clarifier la hiérarchie. Chez le champion d’Espagne, Joan Garcia conserve logiquement sa place de titulaire, tandis que Wojciech Szczesny, récemment arrivé, assure l’intérim en tant que numéro deux. Selon l’article, les jeunes talents Ander Astralaga et Aron Yaakobishvili vont se disputer le rôle de troisième gardien.

Le club catalan a par ailleurs cédé Inaki Pena au Panathinaikos pour trois millions d’euros et prêté David Kochan au club danois de Lyngby pour une saison.