Goal.com
En direct
cm grafica nuova de zerbi marsiglia 2025 26 16 9Getty Images

Traduit par

De Zerbi serait sur le point de signer à Tottenham : des rumeurs non confirmées font état de Nesta comme adjoint

Tottenham
R. De Zerbi
A. Nesta
Mercato

Après son départ de Marseille, l'entraîneur italien pourrait faire son retour en Premier League.

Roberto De Zerbi fait appel, Alessandro Nesta répondra-t-il ?


Tuttosport écrit que De Zerbi tente de convaincre Nesta de le suivre à Londres en tant qu'adjoint au sein du staff technique de Tottenham : il s'agit d'une rumeur qui, pour l'instant du moins, n'a pas été confirmée.


L'ancien défenseur du Milan AC et de la Lazio est sans poste depuis la saison dernière, qui s'est terminée par la relégation de Monza en Serie B : un championnat où il a entraîné par le passé Reggiana, Frosinone et Pérouse après avoir débuté sa carrière d'entraîneur au Miami FC aux États-Unis une fois qu'il a raccroché les crampons.


  • SPURS CONTRE RDZ

    Après son départ de Marseille, De Zerbi avait l'intention de ne pas accepter d'autres offres cette saison. Mais Tottenham parvient à le faire changer d'avis, en cherchant à le ramener en Premier League après ses deux années à la tête de Brighton.


    Le club londonien est à la recherche de son troisième entraîneur de la saison, le quatrième en un an. En effet, malgré la victoire en Ligue Europa, Ange Postecoglou avait été remplacé par Thomas Frank, puis par Igor Tudor, qui quitte aujourd’hui l’équipe, quatrième avant-dernière du classement, à un point seulement de la zone de relégation.


    De Zerbi est prêt à dire oui à Tottenham, qui lui propose un contrat de 5 ans à 12 millions de livres sterling par saison, plus une prime à la signature et une prime en cas de maintien.


    • Publicité
Premier League
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Tottenham crest
Tottenham
TOT