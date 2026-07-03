NEW YORK – House of GOAL est l’endroit incontournable. Nulle part ailleurs en Amérique du Nord on n’a jamais proposé une expérience aussi immersive. Le football a toujours été bien plus que ce qui se passe sur le terrain : mode, musique, culture, cinéma, télévision, gastronomie et les échanges qui rassemblent les supporters.

Jusqu’ici, peu d’initiatives avaient su saisir pleinement cette dimension pour la partager avec un public plus large.

House of GOAL explore tous ces univers : mode, art, style, cinéma, gastronomie, humour et culture du « beau jeu ». Programmé du 3 au 19 juillet, jour de la finale de la Coupe du monde, ce festival, installé à Industry City, cœur battant de Brooklyn, incarne l’esprit de la compétition et du football en général. Cerise sur le gâteau : l’accès aux animations diurnes est entièrement gratuit.

Le programme complet est consultable ici. Voici un aperçu des temps forts de la première semaine.







