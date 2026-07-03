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De Yamagucci à Godfrey : cinq rendez-vous incontournables pour la semaine d’ouverture de la House of GOAL

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Analysis

GOAL vise à organiser le festival de football idéal à l’occasion de la Coupe du monde, et la première semaine propose un programme de choix pour célébrer le beau jeu.

NEW YORK – House of GOAL est l’endroit incontournable. Nulle part ailleurs en Amérique du Nord on n’a jamais proposé une expérience aussi immersive. Le football a toujours été bien plus que ce qui se passe sur le terrain : mode, musique, culture, cinéma, télévision, gastronomie et les échanges qui rassemblent les supporters.

Jusqu’ici, peu d’initiatives avaient su saisir pleinement cette dimension pour la partager avec un public plus large.

House of GOAL explore tous ces univers : mode, art, style, cinéma, gastronomie, humour et culture du « beau jeu ». Programmé du 3 au 19 juillet, jour de la finale de la Coupe du monde, ce festival, installé à Industry City, cœur battant de Brooklyn, incarne l’esprit de la compétition et du football en général. Cerise sur le gâteau : l’accès aux animations diurnes est entièrement gratuit.

Le programme complet est consultable ici. Voici un aperçu des temps forts de la première semaine.



  • Reggaeton crowdGetty

    Musique : l’énergie rave met le feu à la soirée

    Pour lancer « House of GOAL », rien de tel qu’une soirée dansante. Quatre DJ uniront leurs forces pour la meilleure rave latine de New York, illustrant la puissance du lien entre football et musique. Le lendemain, direction l’Asie. Yamagucci, l’une des figures les plus en vue de la scène nocturne japonaise, viendra clôturer le 4 juillet en beauté avec ses rythmes deep house les plus puissants. Il sera accompagné de Bontan, l’un des nouveaux DJ les plus en vogue du Royaume-Uni, qui a fait salle comble lors de ses tournées en Amérique du Nord et collaboré avec Major Lazer.

    • Publicité
  • GodfreyGetty

    Comédie : les stars font l’unanimité

    Godfrey, sur le terrain depuis les années 1990, reste un pilier de la scène comique. Originaire de Lincoln (Nebraska), il déploie toujours son style signature pour faire mouche à chaque nouvelle sortie. Mercredi soir, il mènera l’attaque lors d’une soirée réunissant les poids lourds dugenre. Godfrey sera suivi de Caitlin Peluffo, humoriste déjantée et sans tabou dont le spécial Netflix « Prosciutto Rose » a été salué par la critique. Rachel Williams (SiriusXM, Don't Tell), Alexis Guerreros (The Cooligans), Christian Polanco (The Cooligans) et Peter Murphy (GOAL, Oppenheimer) complètent cette affiche de rêve.


    Réservez vos places dès maintenant en cliquant ICI, avant que le coup d’envoi ne soit donné et que la rencontre affiche complet.

  • Programmation OG : les talents de GOAL se mettent en valeur

    Le programme est ponctué de contenus footballistiques exclusifs à GOAL, avec notamment quatre émissions en direct issues de podcasts à succès qui ont rassemblé des millions de spectateurs sur YouTube. En tête d’affiche : « The Rondo », l’émission de GOAL consacrée à la Coupe du monde, au rythme effréné et aux opinions toujours tranchées, animée par Raheemovic, Corbin Mills et Tom Hindle. Avec deux émissions en direct dès la première semaine, le trio servira aux fans de Brooklyn son mélange d’analyses pointues, de personnalités hautes en couleur et d’une énergie 100 % tournée vers le public, décortiquant les principaux rebondissements du tournoi à sa manière unique. « Soccercito », animé par Alexis Guerreros et Christian Polanco, avec la participation de Casey Settleman, apportera son dynamisme caractéristique en tant que premier podcast de football en espagnol aux États-Unis.



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  • maradonaChatGPT

    Cinéma : le festival « Kicking + Screening » met à l’honneur la culture du football.

    Depuis plusieurs années, le festival Kicking + Screening met en lumière le meilleur du cinéma consacré au football. Des documentaires les plus charmants aux analyses les plus approfondies des grands enjeux du ballon rond, cet événement est profondément ancré dans le « beau jeu ». La House of GOAL accueillera même le festival à deux reprises dès la première semaine. Le 5 juillet, le coup d’envoi sera donné avec « The Home Game », un documentaire islandais sur un club amateur qui, malgré un niveau modeste, ose braver la FA Cup avec des rêves de gloire. Quatre jours plus tard, place à Maradona ’94 : The Fall, une plongée approfondie dans la Coupe du monde maudite qui a marqué l’effondrement de la carrière de Diego Maradona. La projection sera suivie d’une séance de questions-réponses avec le réalisateur Angus MacQueen, qui partagera les coulisses du film, ses sources d’inspiration et ses éclairages sur « El Diego ».

  • Podcasts auxquels j’ai participé : Fozcast, Soccernomics, Drafted

    Sans oublier les talents extérieurs capables d'apporter leur propre contenu. Le « Fozcast », animé par Ben Foster, légende de la Premier League et ancien international anglais, apportera dynamisme et éclairages sur la vie d'un professionnel au plus haut niveau. Il sera suivi par « Latina Fútbol Club », qui met en avant le meilleur du football féminin et de la musique.