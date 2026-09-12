Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a abordé la rencontre avec une composition similaire à celle de son dernier match face à l'Inter Milan en Ligue des champions, avec deux changements majeurs.

Mourinho a aligné l'Ivoirien Yan Diomandé au poste d'ailier droit à la place du Turc Arda Güler, tandis que le Portugais Bernardo Silva a été titularisé à la place d'Alexander-Arnold au milieu de terrain.

Le retour de Bernardo au milieu de terrain a apporté une grande fluidité au Real Madrid, puisqu'il a fait office de solution miracle pour ses coéquipiers afin de faire ressortir le ballon du premier et du deuxième tiers jusqu'aux buts.

Il est vrai que la star portugaise n'a pas été directement l'auteur d'un but ou d'une passe décisive, mais tous les buts inscrits par le Merengue avant sa sortie portaient sa empreinte dès le départ.