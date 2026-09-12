En parlant de la main du Real Madrid, les Arabes connaissaient jadis l'expression « de ma propre main, non de celle d'Amr », pour illustrer le fait qu'une personne accomplit une tâche elle-même sans attendre les autres, ce que le club merengue n'a pas su faire lors de ses deux derniers matchs.
Le club merengue a clairement profité des erreurs commises par le Rayo Vallecano lors du match de ce soir, malgré ses propres erreurs manifestes également, ce qui s'était déjà produit lors du match précédent contre l'Inter Milan en Ligue des champions.
Mourinho avait lui aussi mal entamé le match face à l'Inter, en s'appuyant sur Valverde aux côtés d'Arnold au milieu de terrain, ce qui a offert au club italien un net avantage, mais il l'a perdu de lui-même, à cause des erreurs naïves de ses joueurs.
Le premier but est venu d'une erreur naïve d'Aurel Bisseck, le défenseur de l'Inter Milan, qui a perdu le ballon dans une zone dangereuse, permettant à Brahim Díaz d'exploiter la situation et d'offrir le premier but à Kylian Mbappé.
Ensuite, le gardien Josep Martínez a commis une erreur encore plus naïve, lorsqu'il a tenté de dribbler Federico Valverde, mais a perdu le ballon devant le joueur du Real Madrid, celui-ci filant directement au fond des filets pour marquer le deuxième but.
Il est vrai que l'Inter a inscrit un but en seconde période et n'était pas loin d'égaliser, mais il a échoué à revenir d'une défaite qu'il s'est lui-même infligée, exactement comme cela s'est produit avec le Rayo Vallecano.