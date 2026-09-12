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Traduit par

De « Vipères » aux « Vayqueños » : la main d'Amrou sauve le Real Madrid du gouffre face au Betis

FEATURES
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
LaLiga
J. Mourinho
A. Guler
Espagne
Portugal
Turquie

Le club merengue a renoué avec la victoire en Liga

Le Real Madrid a réussi à se remettre du choc subi lors de la précédente journée de la Liga, lorsqu'il avait concédé une défaite surprise face au Real Betis, et ce grâce à sa confrontation avec le Rayo Vallecano.

Le Real Madrid s'est imposé face au Rayo Vallecano sur le score de 4-1, lors de la rencontre qui les a opposés, samedi soir, au stade Santiago-Bernabéu, dans le cadre de la cinquième journée de la Liga.

  • Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Le retour du magicien

    Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a abordé la rencontre avec une composition similaire à celle de son dernier match face à l'Inter Milan en Ligue des champions, avec deux changements majeurs.

    Mourinho a aligné l'Ivoirien Yan Diomandé au poste d'ailier droit à la place du Turc Arda Güler, tandis que le Portugais Bernardo Silva a été titularisé à la place d'Alexander-Arnold au milieu de terrain.

    Le retour de Bernardo au milieu de terrain a apporté une grande fluidité au Real Madrid, puisqu'il a fait office de solution miracle pour ses coéquipiers afin de faire ressortir le ballon du premier et du deuxième tiers jusqu'aux buts.

    Il est vrai que la star portugaise n'a pas été directement l'auteur d'un but ou d'une passe décisive, mais tous les buts inscrits par le Merengue avant sa sortie portaient sa empreinte dès le départ.

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  • Le péché du Rayo Vallecano

    Pour autant, s'appuyer sur le duo Silva - Federico Valverde au milieu de terrain derrière Jude Bellingham n'a globalement pas été une bonne solution, l'équipe ayant besoin d'un joueur davantage capable de couvrir la profondeur du terrain (poste de numéro 6), à l'image d'Aurélien Tchouaméni.

    Le Rayo Vallecano ne s'est toutefois pas donné les moyens d'exploiter cette faille défensive, ses joueurs rivalisant d'erreurs face aux attaquants du Real Madrid, si bien que le club merengue a réussi à inscrire deux buts dans les 17 premières minutes.

    Les deux buts du Real Madrid sont nés d'erreurs individuelles naïves, qu'il s'agisse du penalty concédé sur le premier but de Kylian Mbappé ou de la passe manquée à l'origine du second, signé Álvaro Carreras.

    Et lorsque le Real Madrid mène deux à zéro dans les 17 premières minutes, il est difficile pour n'importe quelle équipe de revenir contre lui, ce dont le Rayo Vallecano a pris conscience, au point de se replier en défense pour éviter d'encaisser d'autres buts plutôt que de tenter de marquer, sans y parvenir.

  • Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Le péché de Mourinho

    Mais dès le début de la seconde période, Mourinho a senti que le match était terminé et a donc décidé de faire entrer le milieu de terrain français Eduardo Camavinga à la place de Valverde, un changement à la suite duquel le Real Madrid a totalement perdu le contrôle du milieu de terrain.

    Les joueurs du Rayo Vallecano et leur entraîneur Iñigo Pérez ont eu le courage de sortir de leur camp, aidés en cela par le recul excessif du Real Madrid, avec des pertes de balle répétées et l'incapacité de dépasser le deuxième tiers du terrain.

    Les visiteurs ont exploité la faille évidente dans l'axe du Real Madrid et ont commencé à multiplier les tirs vers le but de la formation madrilène. Sans le brio du gardien belge Thibaut Courtois, ils auraient inscrit plus d'un but.

    L'entraîneur portugais a tenté de rectifier la situation et de combler la faille dans l'axe en faisant défendre Tchouaméni à la place de Bernardo Silva, mais il savait que ce changement signifiait la perte du dernier élément capable de contrôler le ballon et de le conserver dans les pieds des joueurs de son équipe.

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    La solution passe par Güler

    C'est pourquoi le changement suivant est intervenu directement, avec l'entrée d'Arda Güler à la place de Diomandé, ce qui a contribué à modifier totalement le cours du jeu.

    Alors que le terrain penchait vers le but de Courtois, l'équilibre est revenu grâce au joueur turc, qui a ramené le ballon dans les pieds des joueurs du Real Madrid et a contrôlé le rythme du jeu de la meilleure des manières.

    Arda Güler a distillé sa magie et a été tout près d'obtenir un penalty, avant de délivrer la passe décisive sur le quatrième but inscrit par la star française Kylian Mbappé.

    On peut dire que Güler a été le joueur qui a mené le Real Madrid à bon port, après que celui-ci a failli tomber dans le piège dans lequel il était tombé face au Real Betis.

  • De la main d'Amr, pas de Madrid

    En parlant de la main du Real Madrid, les Arabes connaissaient jadis l'expression « de ma propre main, non de celle d'Amr », pour illustrer le fait qu'une personne accomplit une tâche elle-même sans attendre les autres, ce que le club merengue n'a pas su faire lors de ses deux derniers matchs.

    Le club merengue a clairement profité des erreurs commises par le Rayo Vallecano lors du match de ce soir, malgré ses propres erreurs manifestes également, ce qui s'était déjà produit lors du match précédent contre l'Inter Milan en Ligue des champions.

    Mourinho avait lui aussi mal entamé le match face à l'Inter, en s'appuyant sur Valverde aux côtés d'Arnold au milieu de terrain, ce qui a offert au club italien un net avantage, mais il l'a perdu de lui-même, à cause des erreurs naïves de ses joueurs.

    Le premier but est venu d'une erreur naïve d'Aurel Bisseck, le défenseur de l'Inter Milan, qui a perdu le ballon dans une zone dangereuse, permettant à Brahim Díaz d'exploiter la situation et d'offrir le premier but à Kylian Mbappé.

    Ensuite, le gardien Josep Martínez a commis une erreur encore plus naïve, lorsqu'il a tenté de dribbler Federico Valverde, mais a perdu le ballon devant le joueur du Real Madrid, celui-ci filant directement au fond des filets pour marquer le deuxième but.

    Il est vrai que l'Inter a inscrit un but en seconde période et n'était pas loin d'égaliser, mais il a échoué à revenir d'une défaite qu'il s'est lui-même infligée, exactement comme cela s'est produit avec le Rayo Vallecano.

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