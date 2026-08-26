Ce sont des heures décisives pour l’avenir de Rafael Leao. L’attaquant portugais, de retour à l’entraînement avec le reste du groupe en vue du match de championnat à domicile contre Venezia, programmé vendredi à 20 h 45, continue de figurer sur la liste des départs. Deux clubs sont en pole sur ce dossier, Galatasaray et Aston Villa, avec Tottenham en retrait. La nouveauté du jour, selon le journaliste turc spécialiste du mercato Yağız Sabuncuoğlu, c’est la nouvelle offre du club d’Istanbul, qui a proposé à l’AC Milan 45 millions d’euros plus des bonus pour le transfert de l’ancien joueur de Lille. Sky Sport évoque une rencontre entre les parties qui a eu lieu aujourd’hui, pour tenter de débloquer l’opération.
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De Turquie - Galatasaray, nouvelle offre à l’AC Milan pour Rafael Leao : 45 millions d’euros plus des bonus
Dans l’attente du oui de l’AC Milan
Le Milan ne confirme pas l’offre pour le moment, mais il est certain que les négociations sont en cours. Galatasaray connaît la position du Milan, sait que la demande reste de 50 millions d’euros et essaie de se rapprocher du montant en intégrant dans l’opération des bonus facilement atteignables. Le club turc espère recevoir un oui en réponse : avec Leao, il n’y a pas de problème, un accord existe déjà avec le joueur pour un contrat de 4 ans à 12 millions d’euros par saison.
Aston Villa est toujours en course
Et Aston Villa, alors ? Pour le moment, le club n’est pas hors course. Après avoir perdu Konsa, devenu un défenseur d’Arsenal, Tielemans, recruté par Manchester United, et Rogers, qui a choisi Chelsea, le club anglais va, dans les prochaines heures, dire au revoir à Watkins, qui a dit oui à l’Arabie saoudite (Al-Hilal de Simone Inzaghi est en pole position). Traduction : il a les moyens de s’offrir Leao, pour vivre une fin de mercato en protagoniste. Une chose est sûre, Emery veut au moins deux joueurs offensifs : Mateta de Crystal Palace, Nicolas Jackson de Chelsea et justement le Portugais figurent sur ses tablettes. Mais il ne peut pas trop tergiverser, l’heure du choix approche.
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