Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
cm grafica leao milan perth

Traduit par

De Turquie - Galatasaray, nouvelle offre à l’AC Milan pour Rafael Leao : 45 millions d’euros plus des bonus

Milan AC
Mercato
Aston Villa
R. Leao

Ce sont des heures décisives pour l’avenir de Rafael Leao. L’attaquant portugais, de retour à l’entraînement avec le reste du groupe en vue du match de championnat à domicile contre Venezia, programmé vendredi à 20 h 45, continue de figurer sur la liste des départs. Deux clubs sont en pole sur ce dossier, Galatasaray et Aston Villa, avec Tottenham en retrait. La nouveauté du jour, selon le journaliste turc spécialiste du mercato Yağız Sabuncuoğlu, c’est la nouvelle offre du club d’Istanbul, qui a proposé à l’AC Milan 45 millions d’euros plus des bonus pour le transfert de l’ancien joueur de Lille. Sky Sport évoque une rencontre entre les parties qui a eu lieu aujourd’hui, pour tenter de débloquer l’opération.

  • Dans l’attente du oui de l’AC Milan

    Le Milan ne confirme pas l’offre pour le moment, mais il est certain que les négociations sont en cours. Galatasaray connaît la position du Milan, sait que la demande reste de 50 millions d’euros et essaie de se rapprocher du montant en intégrant dans l’opération des bonus facilement atteignables. Le club turc espère recevoir un oui en réponse : avec Leao, il n’y a pas de problème, un accord existe déjà avec le joueur pour un contrat de 4 ans à 12 millions d’euros par saison.

    • Publicité

  • Aston Villa est toujours en course

    Et Aston Villa, alors ? Pour le moment, le club n’est pas hors course. Après avoir perdu Konsa, devenu un défenseur d’Arsenal, Tielemans, recruté par Manchester United, et Rogers, qui a choisi Chelsea, le club anglais va, dans les prochaines heures, dire au revoir à Watkins, qui a dit oui à l’Arabie saoudite (Al-Hilal de Simone Inzaghi est en pole position). Traduction : il a les moyens de s’offrir Leao, pour vivre une fin de mercato en protagoniste. Une chose est sûre, Emery veut au moins deux joueurs offensifs : Mateta de Crystal Palace, Nicolas Jackson de Chelsea et justement le Portugais figurent sur ses tablettes. Mais il ne peut pas trop tergiverser, l’heure du choix approche.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Serie A
Milan AC crest
Milan AC
MIL
Venezia crest
Venezia
VEN
Premier League
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Arsenal crest
Arsenal
ARS