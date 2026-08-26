Ce sont des heures décisives pour l’avenir de Rafael Leao. L’attaquant portugais, de retour à l’entraînement avec le reste du groupe en vue du match de championnat à domicile contre Venezia, programmé vendredi à 20 h 45, continue de figurer sur la liste des départs. Deux clubs sont en pole sur ce dossier, Galatasaray et Aston Villa, avec Tottenham en retrait. La nouveauté du jour, selon le journaliste turc spécialiste du mercato Yağız Sabuncuoğlu, c’est la nouvelle offre du club d’Istanbul, qui a proposé à l’AC Milan 45 millions d’euros plus des bonus pour le transfert de l’ancien joueur de Lille. Sky Sport évoque une rencontre entre les parties qui a eu lieu aujourd’hui, pour tenter de débloquer l’opération.