Encore un été au centre des rumeurs de mercato pour Hakan Calhanoglu. Selon Fotomaç , Fenerbahçe a jeté son dévolu sur le milieu de terrain de l’Inter et aurait déjà fait les premiers pas pour le convaincre de choisir Istanbul afin de poursuivre sa carrière. Lors du voyage en Italie de Cihan Kamer, membre du conseil d’administration de Fenerbahçe, pour discuter avec l’AC Milan de Rafa Leao, il y a eu des contacts avec l’entourage de l’ancien joueur de l’AC Milan. Le joueur, lit-on, verrait d’un bon œil un transfert en Turquie et serait également favorable à l’idée de porter le maillot de Fenerbahçe.
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De Turquie - Contact entre Hakan Calhanoglu et Fenerbahçe, le joueur est ouvert à cette option
Le Fener et la nécessité d’acheter des joueurs turcs
Toujours selon ce qui s’écrit en Turquie, Calhanoglu avait déjà eu des contacts avec Hakan Safi, candidat à la présidence de Fenerbahçe, ensuite battu lors de l’élection par Aziz Yildirim, mais la nouvelle direction aussi a son nom sur la liste. Calhanoglu est considéré comme un top player capable de faire franchir un cap à l’effectif et la nouvelle règle du championnat turc, qui à partir de la saison prochaine prévoit la limite de 10+4 étrangers, pousse tous les clubs de Super Lig à renforcer leur noyau de joueurs turcs.
CHAMPIONS ET COÛTS
Fenerbahçe prépare l’assaut, qui pourrait arriver après le 11 août, jour du match retour du tour préliminaire de qualification pour le tableau final de la Ligue des champions contre Sturm Graz. En cas de qualification pour le barrage, le dernier obstacle avant la phase de ligue de la Ligue des champions, Fener serait assuré de disputer au moins l’Europa League (en cas d’élimination en barrage). Et il pourrait garantir aux nouveaux arrivants, qu’il s’agisse de Calhanoglu ou de Leao, la vitrine européenne. Calhanoglu, dont le contrat expire dans un an, en 2027, est évalué par l’Inter à 25-30 millions d’euros. Son salaire actuel est de 6 millions d’euros nets.
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