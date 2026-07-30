Encore un été au centre des rumeurs de mercato pour Hakan Calhanoglu. Selon Fotomaç , Fenerbahçe a jeté son dévolu sur le milieu de terrain de l’Inter et aurait déjà fait les premiers pas pour le convaincre de choisir Istanbul afin de poursuivre sa carrière. Lors du voyage en Italie de Cihan Kamer, membre du conseil d’administration de Fenerbahçe, pour discuter avec l’AC Milan de Rafa Leao, il y a eu des contacts avec l’entourage de l’ancien joueur de l’AC Milan. Le joueur, lit-on, verrait d’un bon œil un transfert en Turquie et serait également favorable à l’idée de porter le maillot de Fenerbahçe.