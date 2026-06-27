« De toute façon, on n’aurait pas gagné ! » Erling Haaland défend la décision du sélectionneur norvégien d’économiser ses joueurs vedettes lors de la lourde défaite contre la France

Solbakken a réaffirmé qu’il ne regrettait pas son choix, expliquant que sa priorité était de donner à la Norvège les meilleures chances d’aller le plus loin possible dans la compétition, plutôt que de prendre le risque de lancer ses joueurs clés dès la phase de groupes.

« Je le referais sans hésiter », a-t-il déclaré après la rencontre, selon De Telegraaf. « Nous sommes là pour aller le plus loin possible et je dois prendre les décisions qui, selon moi, nous mèneront le plus loin. La seule chose pour laquelle je me sens coupable, ce sont les supporters qui ont fait le déplacement pour voir Erling, Martin et les autres stars. »

Haaland a d’ailleurs appuyé son entraîneur et écarté l’idée selon laquelle une Norvège au complet aurait pu inverser le résultat.

« J’avais dit avant le match que cela m’était égal, et c’est toujours le cas », a admis Haaland. « La France était de toute façon la meilleure équipe. Même avec notre onze de départ le plus fort, je ne pense pas que nous aurions pu les battre. »