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« De toute façon, on n’aurait pas gagné ! » Erling Haaland défend la décision du sélectionneur norvégien d’économiser ses joueurs vedettes lors de la lourde défaite contre la France
Solbakken assume son pari audacieux
Le sélectionneur norvégien Solbakken a essuyé de vives critiques après avoir procédé à dix changements dans son onze de départ pour le match crucial de la phase de poules de la Coupe du monde contre la France. Alors que la première place du groupe restait mathématiquement possible, la décision d’aligner ce qui s’apparentait en réalité à une équipe de deuxième choix a suscité les critiques des supporters et des commentateurs. Frederik Aursnes a été le seul joueur à conserver sa place par rapport au match précédent.
La France a profité de cette composition affaiblie pour s’imposer 4-1. Des cadres comme Haaland, Martin Ødegaard et Antonio Nusa sont restés sur le banc, Solbakken ayant privilégié leur fraîcheur en vue des huitièmes de finale.
- AFP
Haaland et Solbakken défendent cette décision
Solbakken a réaffirmé qu’il ne regrettait pas son choix, expliquant que sa priorité était de donner à la Norvège les meilleures chances d’aller le plus loin possible dans la compétition, plutôt que de prendre le risque de lancer ses joueurs clés dès la phase de groupes.
« Je le referais sans hésiter », a-t-il déclaré après la rencontre, selon De Telegraaf. « Nous sommes là pour aller le plus loin possible et je dois prendre les décisions qui, selon moi, nous mèneront le plus loin. La seule chose pour laquelle je me sens coupable, ce sont les supporters qui ont fait le déplacement pour voir Erling, Martin et les autres stars. »
Haaland a d’ailleurs appuyé son entraîneur et écarté l’idée selon laquelle une Norvège au complet aurait pu inverser le résultat.
« J’avais dit avant le match que cela m’était égal, et c’est toujours le cas », a admis Haaland. « La France était de toute façon la meilleure équipe. Même avec notre onze de départ le plus fort, je ne pense pas que nous aurions pu les battre. »
La puissance française met en lumière l’ampleur de la tâche qui attend la Norvège.
Haaland a salué la qualité de la France après avoir vu les Bleus dominer la rencontre. Il a souligné la richesse en talents de l’effectif et estime que la France fera partie des favoris pour aller loin dans la compétition.
« La France compte des joueurs de classe mondiale à tous les postes », a ajouté Haaland. « [Kylian] Mbappé, [Michael] Olise, [Ousmane] Dembélé… la liste est longue. Ils poseront des problèmes à n’importe quelle équipe et je pense sincèrement qu’ils peuvent aller très loin. Ce qu’ils ont montré contre nous était terrifiant. »
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La Norvège se tourne désormais vers la phase à élimination directe.
L'attention de la Norvège se tourne désormais vers son match des 16e de finale contre la Côte d'Ivoire. Solbakken espère que la décision de laisser plusieurs joueurs clés au repos portera ses fruits : Haaland, Odegaard et le reste de l'équipe titulaire devraient en effet revenir en pleine forme pour cette rencontre à élimination directe.