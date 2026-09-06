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« De tous les côtés » : Gary Neville et Jamie Carragher livrent leurs verdicts après la victoire d'Arsenal contre le Chelsea de Xabi Alonso
Carragher salue la solidité d’Arsenal
Arsenal a maintenu son début de saison parfait avec une victoire 2-1 arrachée de haute lutte contre Chelsea, grâce à des buts de Kai Havertz et Martin Odegaard. S’exprimant sur Sky Sports, Carragher a salué la solidité défensive de l’équipe de Mikel Arteta, surtout compte tenu de l’absence de William Saliba.
Carragher estime que leur capacité à museler leurs adversaires est un signe inquiétant pour les rivaux dans la course au titre. Il a déclaré : « Je pense que ce qui est déjà inquiétant pour tout le monde, c’est que Saliba, qui est véritablement de classe mondiale, sans doute probablement le meilleur défenseur central du football mondial, n’a pas joué une seule minute jusqu’à présent cette saison. Et on dirait que personne ne peut marquer contre eux. »
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Neville fustige la défense de Chelsea
Alors qu’Arsenal continue d’impressionner, Chelsea a désormais encaissé sept buts lors de ses trois premiers matches sous les ordres de Xabi Alonso. Sur le Gary Neville Podcast, Gary Neville a vivement critiqué l’organisation défensive des Blues. Il s’est montré particulièrement inquiet de leur manque de cohésion à l’Emirates Stadium.
Neville a expliqué : « La défense à trois, quand je les regarde, c’est presque comme si leurs jambes n’étaient pas reliées à leurs hanches, et que leurs hanches n’étaient pas reliées à leurs corps. C’est presque comme s’ils étaient un peu complètement dispersés. » Malgré ces critiques sévères, il a suggéré qu’Alonso pourrait devoir recruter davantage de joueurs pour régler le problème.
L’optimisme demeure pour Alonso
Malgré le chaos défensif, Neville reste remarquablement optimiste quant à la trajectoire de Chelsea sous Alonso. Il a salué les pistons Pedro Neto et Jorrel Hato, ainsi que leurs options offensives, et a fait une prédiction audacieuse concernant leur position finale en championnat.
« Je pense qu’ils peuvent finir deuxièmes, la troisième place est le minimum absolu que je puisse envisager pour Chelsea », a déclaré Neville. « Je suis aussi positif que je l’ai été depuis trois, quatre, cinq ans à propos de Chelsea, parce que je pense que le club va dans la bonne direction. » Alonso lui-même a admis que son équipe devait être plus solide défensivement, mais il s’est dit satisfait de son état d’esprit et de son attitude pendant la défaite.
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Quelle suite pour Arsenal et Chelsea ?
Arsenal cherchera à s’appuyer sur cette dynamique lors de son déplacement à Naples en Ligue des champions mercredi, avant de reprendre le championnat samedi à Sunderland. De son côté, Chelsea doit impérativement corriger ses fragilités défensives. Alonso dispose de près d’une semaine à l’entraînement pour réorganiser sa ligne arrière avant la réception de Hull City à Stamford Bridge samedi.
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