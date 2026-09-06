Arsenal a maintenu son début de saison parfait avec une victoire 2-1 arrachée de haute lutte contre Chelsea, grâce à des buts de Kai Havertz et Martin Odegaard. S’exprimant sur Sky Sports, Carragher a salué la solidité défensive de l’équipe de Mikel Arteta, surtout compte tenu de l’absence de William Saliba.

Carragher estime que leur capacité à museler leurs adversaires est un signe inquiétant pour les rivaux dans la course au titre. Il a déclaré : « Je pense que ce qui est déjà inquiétant pour tout le monde, c’est que Saliba, qui est véritablement de classe mondiale, sans doute probablement le meilleur défenseur central du football mondial, n’a pas joué une seule minute jusqu’à présent cette saison. Et on dirait que personne ne peut marquer contre eux. »