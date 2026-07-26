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De Temwa Chawinga, qui a mené le Malawi à ses débuts, à la défense du titre du Nigeria : pourquoi les fans de la NWSL doivent suivre la WAFCON

FEATURES
Nigéria
Zambie
Maroc
Côte d'Ivoire
Cameroun
T. Chawinga
B. Banda
M. Alozie
Kansas City Current
Orlando Pride
Chicago Stars
Coupe du monde

Dix joueuses de la NWSL, parmi lesquelles Barbra Banda et Temwa Chawinga, mènent leur sélection à la WAFCON, un tournoi où se jouent à la fois le prestige continental et les places qualificatives pour la Coupe du monde 2027.

La Coupe d’Afrique des nations féminine fait son retour au Maroc cet été, avec un format élargi à 16 équipes et des enjeux qui dépassent la simple fierté continentale. Le tournoi servira de sélection pour la Coupe du monde féminine 2027 : les quatre demi-finalistes se qualifieront directement, tandis que deux formations supplémentaires disputeront les barrages intercontinentaux.

Pour les fans de la NWSL, la WAFCON est un rendez-vous incontournable. Dix joueuses du championnat américain sont attendues, dont Barbra Banda, Rachel Kundananji et Temwa Chawinga, double lauréate du Soulier d’or et élue meilleure joueuse du tournoi. Le Nigeria, tenant du titre, compte trois représentantes de la NWSL dans son effectif, tandis que Chawinga mènera le Malawi, qui fait ses débuts dans la compétition.

La WAFCON sert aussi de vitrine aux talents émergents, certaines joueuses se voyant offrir des transferts vers la NWSL ou les meilleurs championnats européens. Voici ce qu’il faut retenir de cette édition au Maroc – et pourquoi les supporters de la NWSL doivent la suivre.

  • Temwa Chawinga Getty Images

    Le Malawi et Temwa Chawinga

    Le Malawi effectue ses débuts à la WAFCON sous la conduite de deux de ses plus grandes stars : l’attaquante du Kansas City Current, Temwa Chawinga, et sa sœur aînée, la capitaine Tabitha Chawinga. Âgée de 30 ans, Tabitha évolue professionnellement en France, au sein de l’OL Lyonnes, qu’elle a rejoint en 2024 après un passage en prêt au Paris Saint-Germain la saison précédente.

    Temwa, elle, s’est imposée comme l’une des attaquantes les plus redoutées de la NWSL grâce à sa vitesse, sa technique et son sens du but. Elle a prolongé son contrat avec le Current cette année, ce qui la maintiendra à Kansas City jusqu’en 2028.

    Lors de son exercice inaugural en NWSL en 2024, elle a inscrit 20 buts, effaçant le record de 18 réalisations en une saison détenu par Sam Kerr. Elle est également devenue la première joueuse de l’histoire de la ligue à marquer contre l’ensemble des 13 adversaires en une seule saison, et a raflé à la fois le Soulier d’or et le titre de MVP.

    Elle a réédité ce doublé en 2025, trouvant le chemin des filets à 15 reprises en 23 matchs pour s’adjuger un nouveau Soulier d’or et un deuxième titre de MVP. Sa saison 2026 a mal commencé, puisqu’elle a manqué les quatre premiers matchs des Current, mais elle n’a pas traîné une fois revenue. Chawinga a signé le premier hat-trick de l’histoire du club en mai et totalise déjà neuf buts en douze apparitions. Elle est actuellement derrière l’attaquante de l’Orlando Pride et de la Zambie, Barbra Banda, qui mène la course au Soulier d’or avec douze réalisations en quinze matchs.

    Les deux sœurs font désormais leurs débuts à la WAFCON, avec pour objectif de propulser le Malawi vers sa première Coupe du monde féminine de la FIFA.

    • Publicité
  • Rachel KundananjiGetty Images

    Les Zambiennes Barbra Banda, Racheal Kundananji et Prisca Chliufya

    Il serait criminel de taire la Zambie et son contingent imposant en NWSL, avec Banda (Pride), Rachel Kundananji (Bay FC) et Prisca Chiufya (Angel City). La Zambie figure parmi les 16 sélections présentes à la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023 et s’est imposée comme l’une des meilleures nations africaines. Il s’agit de sa quatrième qualification consécutive pour la WAFCON, et elle évoluera dans un groupe relevé aux côtés du Nigeria, tenant du titre, de l’Égypte et du Malawi, novice dans l’épreuve.

    Banda est actuellement la meilleure buteuse de la NWSL, avec un total impressionnant de 12 réalisations, et elle domine également le classement des tirs cadrés (28). Kundananji, sa coéquipière en sélection, est elle aussi l’une des joueuses à suivre lors de cette WAFCON. Kundananji, qui a rejoint le Bay FC en NWSL il y a deux ans pour un montant record mondial, a été l’un des moteurs de la progression zambienne ces dernières années. Autre élément NWSL à surveiller, Chiufya n’a certes pas le même total de buts que ses deux compatriotes, mais elle a déjà laissé entrevoir son talent depuis son arrivée dans la ligue américaine. Passée par l’Orlando Pride en 2025, elle a depuis rejoint l’Angel City FC via un transfert intra-ligue.

  • Michelle Alozie Getty Images

    La NWSL fait forte impression

    La NWSL aligne au total 10 joueuses à la WAFCON. Voici le détail : le Nigeria et la Zambie mènent la danse avec trois représentantes chacune.

    Cameroun (1) : Monique Ngock (Washington Spirit)

    Côte d’Ivoire (1) : Rosemonde Kouassi (Washington Spirit)

    Malawi (1) : Temwa Chawinga (Kansas City Current)

    Mali (1) : Aïssata Traoré (Boston Legacy)

    Nigéria (3) : Deborah Abiodun (Washington Spirit) ; Gift Monday (Washington Spirit) ; Michelle Alozie (Chicago Red Stars)

    Zambie (3) : Barbra Banda (Orlando Pride) ; Racheal Kundananji (Bay FC) ; Prisca Chliufya (Angel City FC)

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  • AFCON 2025Getty Images

    Le Nigeria parviendra-t-il à défendre son titre ?

    Le Nigeria aborde la compétition en position de favori, fort de ses dix titres, un record. Les Super Falcons, que tout le monde cherchera à battre, ont marqué les esprits en renversant le Maroc, pays hôte, en finale 2024. Le Nigeria aligne toujours l’un des effectifs les plus riches du continent, emmené par des stars telles que la capitaine Rasheedat Ajibade (PSG), la milieu de terrain Toni Payne (Everton), la défenseuse chevronnée Osinachi Ohale, qui évolue comme défenseuse centrale à Pachuca (Liga MX Femenil), et l’attaquante Asisat Oshoala, passée par le Bay FC avant de rejoindre Al Hilal en Arabie saoudite.

    Une jeune garde prometteuse, emmenée par les attaquantes Esther Okoronkwo et Jennifer Echegini, apporte encore plus de profondeur à chaque ligne. Sans oublier le trio de la NWSL : Deborah Abiodun et Gift Monday, toutes deux au Washington Spirit, ainsi que la polyvalente Michelle Alozie, qui défend les couleurs des Chicago Stars.

    Un mélange d’expérience, de jeunes talents et d’une culture de la gagne qui place les Super Falcons en favorites pour un 11e sacre continental, même si des rivaux comme l’Afrique du Sud, le Maroc et la Zambie continuent de grignoter leur retard.

  • Gift Monday, Washington SpiritGetty Images

    Conséquences sur la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027

    Tout tournoi décidant des places pour la Coupe du monde revêt une importance considérable. La WAFCON joue ce rôle de compétition qualificative depuis 35 ans, soit depuis la première édition du championnat d’Afrique en 1991. Les quatre demi-finalistes valideront directement leur billet pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027, tandis que deux équipes supplémentaires disputeront les barrages intercontinentaux.

    La dotation financière progresse elle aussi : le vainqueur empochera 2 millions de dollars, soit le double de la précédente édition. Ce montant reste toutefois bien inférieur aux 10 millions de dollars attribués au lauréat de la Coupe d’Afrique des nations masculine. Le finaliste repartira avec 750 000 dollars, et la cagnotte totale passe de 3,75 à 5,8 millions de dollars.

    Avec quatre places directes pour la Coupe du monde et deux tickets pour les barrages intercontinentaux, l’enjeu est de taille. Le Nigeria part favori, mais les sœurs Chawinga du Malawi et l’engouement croissant autour du Cap-Vert ajoutent encore plus d’intérêt à un tournoi à ne pas manquer.