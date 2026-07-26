De Temwa Chawinga, qui a mené le Malawi à ses débuts, à la défense du titre du Nigeria : pourquoi les fans de la NWSL doivent suivre la WAFCON

La Coupe d’Afrique des nations féminine fait son retour au Maroc cet été, avec un format élargi à 16 équipes et des enjeux qui dépassent la simple fierté continentale. Le tournoi servira de sélection pour la Coupe du monde féminine 2027 : les quatre demi-finalistes se qualifieront directement, tandis que deux formations supplémentaires disputeront les barrages intercontinentaux.
Pour les fans de la NWSL, la WAFCON est un rendez-vous incontournable. Dix joueuses du championnat américain sont attendues, dont Barbra Banda, Rachel Kundananji et Temwa Chawinga, double lauréate du Soulier d’or et élue meilleure joueuse du tournoi. Le Nigeria, tenant du titre, compte trois représentantes de la NWSL dans son effectif, tandis que Chawinga mènera le Malawi, qui fait ses débuts dans la compétition.
La WAFCON sert aussi de vitrine aux talents émergents, certaines joueuses se voyant offrir des transferts vers la NWSL ou les meilleurs championnats européens. Voici ce qu’il faut retenir de cette édition au Maroc – et pourquoi les supporters de la NWSL doivent la suivre.