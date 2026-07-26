De Temwa Chawinga, qui a mené le Malawi à ses débuts, à la défense du titre du Nigeria : pourquoi les fans de la NWSL doivent suivre la WAFCON

Le Malawi effectue ses débuts à la WAFCON sous la conduite de deux de ses plus grandes stars : l’attaquante du Kansas City Current, Temwa Chawinga, et sa sœur aînée, la capitaine Tabitha Chawinga. Âgée de 30 ans, Tabitha évolue professionnellement en France, au sein de l’OL Lyonnes, qu’elle a rejoint en 2024 après un passage en prêt au Paris Saint-Germain la saison précédente.

Temwa, elle, s’est imposée comme l’une des attaquantes les plus redoutées de la NWSL grâce à sa vitesse, sa technique et son sens du but. Elle a prolongé son contrat avec le Current cette année, ce qui la maintiendra à Kansas City jusqu’en 2028.

Lors de son exercice inaugural en NWSL en 2024, elle a inscrit 20 buts, effaçant le record de 18 réalisations en une saison détenu par Sam Kerr. Elle est également devenue la première joueuse de l’histoire de la ligue à marquer contre l’ensemble des 13 adversaires en une seule saison, et a raflé à la fois le Soulier d’or et le titre de MVP.

Elle a réédité ce doublé en 2025, trouvant le chemin des filets à 15 reprises en 23 matchs pour s’adjuger un nouveau Soulier d’or et un deuxième titre de MVP. Sa saison 2026 a mal commencé, puisqu’elle a manqué les quatre premiers matchs des Current, mais elle n’a pas traîné une fois revenue. Chawinga a signé le premier hat-trick de l’histoire du club en mai et totalise déjà neuf buts en douze apparitions. Elle est actuellement derrière l’attaquante de l’Orlando Pride et de la Zambie, Barbra Banda, qui mène la course au Soulier d’or avec douze réalisations en quinze matchs.

Les deux sœurs font désormais leurs débuts à la WAFCON, avec pour objectif de propulser le Malawi vers sa première Coupe du monde féminine de la FIFA.