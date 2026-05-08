Sous contrat à Munich jusqu’en 2027, l’Autrichien négocie actuellement une prolongation avec le club bavarois. D’après Sky, le milieu de terrain réclamerait un salaire annuel de 15 millions d’euros. Âgé de 28 ans, il perçoit pour l’instant environ dix millions d’euros par saison, primes comprises.

Après plusieurs prolongations onéreuses accordées à Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Dayot Upamecano et Alphonso Davies, le club bavarois voudrait, selon certaines sources, faire de ce dossier un exemple pour signifier qu’il n’entend plus céder à tous les caprices de ses stars afin de les conserver.

« Quand on lit ce qui est rapporté au sujet de son salaire et de ses exigences, il faut relativiser : Konny est un joueur que j’apprécie beaucoup. Il est extrêmement important pour l’équipe, tout comme pour l’image du club. Il travaille énormément pour l’équipe. Mais il n’est tout simplement pas Maradona », a récemment déclaré le président du club, Uli Hoeneß, sur DAZN.

Et d’ajouter : « Très peu de clubs en Europe peuvent lui offrir ce qu’il gagne actuellement. Je ne sais pas ce que Max (Eberl, ndlr) et Christoph (Freund, ndlr) lui ont proposé précisément, mais ce n’était certainement pas ce que ses conseillers réclamaient au départ. »