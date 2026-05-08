Au départ, la prolongation du contrat de Konrad Laimer au FC Bayern Munich semblait n’être qu’une simple formalité, mais à ce jour, rien n’a encore été officialisé. Pire : selon les dernières informations, les deux parties seraient plus éloignées que jamais sur le plan des exigences salariales.
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« De temps en temps, il pourrait bien mettre la main au portefeuille ! » Toni Kroos s’invite dans le dossier brûlant du contrat d’une star du Bayern Munich
C’est Toni Kroos, ancien milieu du Bayern Munich, qui met les points sur les i. Après sa victoire à la Coupe du monde 2014, il avait quitté le club bavarois alors qu’il lui restait un an de contrat pour s’engager avec le Real Madrid contre un chèque d’environ 30 millions d’euros. Un départ facilité, selon certaines sources, par une offre salariale jugée insuffisante par le futur taulier des Merengues.
Une erreur que le Bayern ne doit pas répéter avec Laimer, selon Kroos, car « il est important pour l’équipe. Il a prouvé son importance », a déclaré Kroos dans le podcast Einfach mal Luppen. « Il ne faut pas sous-estimer ces joueurs qui ne marquent pas 40 buts : il faut aussi leur verser un salaire à la hauteur ! »
« Ce n'est pas Maradona » : Hoeneß maintient la pression sur Laimer
Sous contrat à Munich jusqu’en 2027, l’Autrichien négocie actuellement une prolongation avec le club bavarois. D’après Sky, le milieu de terrain réclamerait un salaire annuel de 15 millions d’euros. Âgé de 28 ans, il perçoit pour l’instant environ dix millions d’euros par saison, primes comprises.
Après plusieurs prolongations onéreuses accordées à Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Dayot Upamecano et Alphonso Davies, le club bavarois voudrait, selon certaines sources, faire de ce dossier un exemple pour signifier qu’il n’entend plus céder à tous les caprices de ses stars afin de les conserver.
« Quand on lit ce qui est rapporté au sujet de son salaire et de ses exigences, il faut relativiser : Konny est un joueur que j’apprécie beaucoup. Il est extrêmement important pour l’équipe, tout comme pour l’image du club. Il travaille énormément pour l’équipe. Mais il n’est tout simplement pas Maradona », a récemment déclaré le président du club, Uli Hoeneß, sur DAZN.
Et d’ajouter : « Très peu de clubs en Europe peuvent lui offrir ce qu’il gagne actuellement. Je ne sais pas ce que Max (Eberl, ndlr) et Christoph (Freund, ndlr) lui ont proposé précisément, mais ce n’était certainement pas ce que ses conseillers réclamaient au départ. »
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Laimer pourrait-il quitter le Bayern sans indemnité de transfert ? « On n'y perdrait pas grand-chose ! »
Si Laimer ne prolonge pas son contrat, des rumeurs évoquent un départ à l’issue de la saison. Dans ce scénario, le Bayern aurait cet été sa dernière chance d’obtenir une indemnité de transfert correcte pour le milieu de terrain de 28 ans, avant l’expiration de son contrat l’année suivante.
Max Eberl a toutefois rappelé qu’il existait « deux points de vue » et qu’il fallait « trouver un terrain d’entente, d’une manière ou d’une autre ». Interrogé sur la possibilité de devoir le céder cet été pour éviter de le perdre gratuitement en 2027, Eberl a répondu avec calme : « Il est arrivé sans indemnité de transfert, nous n’aurions donc pas grand-chose à perdre. »
Arrivé libre en 2023 en provenance de Leipzig, l’international autrichien s’est rapidement imposé grâce à sa régularité et sa polyvalence, et figure cette saison encore parmi les joueurs les plus performants du club bavarois. Son départ représenterait donc un véritable coup dur pour le Bayern, qui devrait alors chercher un remplaçant, probablement onéreux, pour occuper son poste dans l’effectif.