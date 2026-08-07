AFP
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De surprenants rivaux londoniens désignés comme outsiders de Premier League capables de menacer la défense du titre d’Arsenal dans une prédiction audacieuse
Arsenal s’impose comme le favori pour le titre
Arsenal aborde la nouvelle saison comme l’équipe à battre après qu’Arteta a enfin offert le trophée de la Premier League au nord de Londres. Le club londonien s’est montré agressif sur le marché des transferts pour s’assurer de rester devant la concurrence, en recrutant Christos Tzolis en provenance du Club Bruges et Illan Meslier de Leeds United. Le club serait également sur le point de s’attacher les services du capitaine de Newcastle, Bruno Guimaraes, dans le cadre d’un transfert à 75 millions de livres sterling.
Les prédictions de McCoist pour le titre en Premier League
Interrogé par talkSPORT, l’ancien international écossais Ally McCoist a reconnu que les champions en titre sont actuellement la référence pour le reste du championnat. « Arsenal, je pense qu’à l’heure actuelle, serait mon favori, de justesse, au début de la compétition, a-t-il déclaré. Je pense qu’il y a du progrès à Liverpool, du progrès à Manchester United. United a évidemment aussi la Coupe d’Europe à gérer, mais je pense que ce sera intéressant à voir. »
L’ancien attaquant de l’Écosse a souligné que, même si Manchester City reste une menace, l’absence de Pep Guardiola crée une incertitude. « Manchester City, on ne sait pas sans Pep, mais j’ai trouvé que Rodri avait été énorme, exceptionnel à la Coupe du monde, a-t-il ajouté. J’ai trouvé que c’était son retour à son meilleur niveau. Je l’ai trouvé immense. Donc il est vital, absolument vital.
« On sait à quel point il est difficile de défendre un titre de champion, mais je pense simplement qu’Arsenal, sans être en aucun cas une certitude, partirait probablement avec un léger statut de favori. »
Chelsea se pose en outsider surprenant
Alors que les projecteurs restent braqués sur l’Emirates, McCoist estime que Xabi Alonso pourrait être l’homme capable d’orchestrer un énorme coup à Stamford Bridge. Chelsea a dépensé sans compter pour soutenir l’Espagnol, notamment avec un accord vertigineux de 117 M£ pour Morgan Rogers. Le consultant a mis en avant l’intelligence tactique qu’Alonso apporte au banc après son passage réussi en Allemagne.
« Je suis très enthousiaste. Je pense que l’entraîneur est un choix très, très intelligent, a expliqué McCoist. Ce qui est important, autant que tout le reste, c’est ce qui se passe dans le vestiaire avant l’entraînement, après l’entraînement, tout ce genre de choses. »
- Getty Images Sport
L’expérience s’ajoute à la jeunesse
L’un des principaux reproches adressés à Chelsea ces dernières années a été le manque de présence de joueurs expérimentés au sein de son effectif jeune et coûteux. Alonso a cherché à remédier à cela en faisant venir les piliers de Premier League Jordan Henderson et Danny Welbeck. McCoist estime que ces arrivées vont transformer la culture interne à Cobham, en apportant la « cohésion » qui faisait défaut lors des périodes précédentes sous d’autres directions.
« Nous avons regardé Chelsea, et l’un des reproches, c’est qu’ils donnaient l’impression d’être un jeune groupe de joueurs. On avait parfois l’impression qu’il n’y avait ni véritable direction ni cohésion », a souligné McCoist. « Ces deux recrues, Henderson et Welbeck, vont entrer directement dans ce vestiaire et une chose qu’ils obtiendront, c’est le respect, vous savez.
« Et ils seront capables d’observer et de surveiller ce qui se passe. J’ai vraiment hâte de voir comment Chelsea commencera la saison. Je pense que ce sera une équipe à surveiller ; elle a évidemment de vrais joueurs de qualité. »
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