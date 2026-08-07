Interrogé par talkSPORT, l’ancien international écossais Ally McCoist a reconnu que les champions en titre sont actuellement la référence pour le reste du championnat. « Arsenal, je pense qu’à l’heure actuelle, serait mon favori, de justesse, au début de la compétition, a-t-il déclaré. Je pense qu’il y a du progrès à Liverpool, du progrès à Manchester United. United a évidemment aussi la Coupe d’Europe à gérer, mais je pense que ce sera intéressant à voir. »

L’ancien attaquant de l’Écosse a souligné que, même si Manchester City reste une menace, l’absence de Pep Guardiola crée une incertitude. « Manchester City, on ne sait pas sans Pep, mais j’ai trouvé que Rodri avait été énorme, exceptionnel à la Coupe du monde, a-t-il ajouté. J’ai trouvé que c’était son retour à son meilleur niveau. Je l’ai trouvé immense. Donc il est vital, absolument vital.

« On sait à quel point il est difficile de défendre un titre de champion, mais je pense simplement qu’Arsenal, sans être en aucun cas une certitude, partirait probablement avec un léger statut de favori. »