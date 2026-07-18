Il paraît injuste de faire peser une telle pression sur les épaules de Yamal, même s’il s’est déjà familiarisé avec ce fardeau depuis son irruption dans le onze barcelonais à seulement 16 ans.

L’excellence constante affichée par Messi depuis plus de deux décennies le distingue de tous les autres joueurs de l’histoire, et il paraît difficile d’imaginer que Yamal puisse égaler cette longévité légendaire.

Pourtant, même s’il reconnaît qu’« atteindre le niveau de Messi est impossible », il espère « peut-être un jour être comme lui » – une ambition affichée qui ne surprend guère.

Le jeune homme assure ne plus ressentir la moindre pression, qu’il aurait laissée à Mataró il y a des années. Difficile de ne pas le croire : comment un adolescent de 16 ans pourrait-il sinon se montrer aussi intrépide lors d’un Championnat d’Europe ?

S’il affirme ne pas être accablé par la pression extérieure, il reconnaît toutefois ressentir le poids de ses propres attentes. Après le quart de finale contre la Belgique, il confiait : « Je suis très exigeant envers moi-même. Je ne suis jamais satisfait de ce que je fais. »

Cette exigence envers lui-même a parfois conduit l’adolescent à en faire trop durant la campagne espagnole pour la Coupe du monde 2026.