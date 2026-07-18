Fait marquant : Yamal a déjà laissé filer l'occasion d'empêcher Messi de conquérir un troisième Ballon d'Or de la Coupe du monde – une prouesse incroyable pour deux raisons : d'abord, personne n'en avait jamais obtenu deux avant l'arrivée de Messi ; ensuite, il a aujourd'hui 39 ans !
Sa performance décisive lors de la spectaculaire remontée de l’Argentine face à l’Angleterre en demi-finale a très probablement scellé son destin, et pourrait même lui valoir un neuvième Ballon d’Or.
De telles prouesses rendent presque inconcevable l’idée que Yamal puisse un jour égaler Messi. Pourtant, nul n’est mieux placé que la jeune pépite espagnole pour prendre la relève lorsque le maestro argentin décidera de raccrocher les crampons. Messi l’a d’ailleurs reconnu lui-même.
« Il y a une nouvelle génération de footballeurs très talentueux qui ont encore de nombreuses années devant eux, mais si je dois en choisir un en raison de son âge, de ce qu’il a déjà accompli et du potentiel qui s’offre à lui, c’est Lamine », a déclaré le capitaine argentin il y a quelques mois à peine. « Pour moi, il ne fait aucun doute qu’il est le meilleur. »
Dimanche, Yamal aura l’occasion de le prouver, et ce devant son unique idole, ce messie du football qu’il semblait destiné depuis toujours à suivre.