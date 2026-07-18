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Lamine Yamal Lionel Messi World Cup final GFXGOAL
Mark Doyle

Traduit par

De ses premiers pas balbutiants aux feintes déjà comparées à celles de Lionel Messi, Lamine Yamal a l’occasion, en finale de la Coupe du monde, de prouver qu’il est bel et bien l’héritier désigné de la Pulga

Opinion
Coupe du monde
Espagne
L. Messi
L. Yamal
FEATURES
Espagne vs Argentine
FC Barcelone
Argentine

Lamine Yamal a toujours admiré Lionel Messi. La légende du FC Barcelone est, et reste, sa seule idole. « Je n’en ai jamais eu d’autre », a confié Yamal à Tuttosport. « Une fois, j’ai pris une photo avec lui. J’étais encore inconnu. » À l’époque, il n’était pas seulement inconnu ; il n’était encore qu’un bébé, âgé de quelques semaines, lorsque sa mère et lui ont participé en 2007 à une séance photo organisée par le journal SPORT pour un calendrier caritatif.

Cependant, cette image d’un Messi âgé de 20 ans donnant le bain à un Yamal tout petit est déjà devenue emblématique. Le symbolisme est presque trop parfait : c’est comme si Messi baptisait le prochain messie du Barça, ou sacrait l’héritier de son trône en tant que plus grand joueur de l’histoire du football.

Dimanche, cette « prophétie » pourrait se concrétiser : Messi et Yamal vont se retrouver, cette fois en finale de la Coupe du monde. Difficile d’imaginer un cadre plus symbolique pour un éventuel passage de flambeau, Yamal étant idéalement positionné pour marquer la fin d’une ère glorieuse et le début d’une autre…

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « Je suis très exigeant envers moi-même » Un joueur qui se fixe des standards élevés et ne tolère pas la médiocrité.

    Il paraît injuste de faire peser une telle pression sur les épaules de Yamal, même s’il s’est déjà familiarisé avec ce fardeau depuis son irruption dans le onze barcelonais à seulement 16 ans.

    L’excellence constante affichée par Messi depuis plus de deux décennies le distingue de tous les autres joueurs de l’histoire, et il paraît difficile d’imaginer que Yamal puisse égaler cette longévité légendaire.

    Pourtant, même s’il reconnaît qu’« atteindre le niveau de Messi est impossible », il espère « peut-être un jour être comme lui » – une ambition affichée qui ne surprend guère.

    Le jeune homme assure ne plus ressentir la moindre pression, qu’il aurait laissée à Mataró il y a des années. Difficile de ne pas le croire : comment un adolescent de 16 ans pourrait-il sinon se montrer aussi intrépide lors d’un Championnat d’Europe ?

    S’il affirme ne pas être accablé par la pression extérieure, il reconnaît toutefois ressentir le poids de ses propres attentes. Après le quart de finale contre la Belgique, il confiait : « Je suis très exigeant envers moi-même. Je ne suis jamais satisfait de ce que je fais. »

    Cette exigence envers lui-même a parfois conduit l’adolescent à en faire trop durant la campagne espagnole pour la Coupe du monde 2026.

    • Publicité
  • Lamine YamalGetty Images

    Un but, zéro passe décisive

    Bien avant le coup d’envoi de la compétition, l’avis était unanime : Yamal était indispensable aux ambitions de titre de la Roja. Sa blessure en fin de saison 2025-2026 avec le FC Barcelone avait donc logiquement déclenché l’inquiétude.

    Le sentiment que l’Espagne manquait de mordant sans le jeune joueur le plus talentueux du moment n’a fait que s’intensifier après le match nul surprise contre le Cap-Vert lors de la première journée, que Yamal avait débuté sur le banc. Dès son retour dans le onze de départ, la Roja a semblé être une équipe complètement différente.

    Il n’a joué que la première mi-temps du match d’ouverture contre l’Arabie saoudite, mais son impact a été décisif : l’Espagne s’est imposée 4-0, relançant ainsi la dynamique du groupe.

    De manière assez surprenante, cependant, il n’a plus marqué depuis. Il n’a même pas délivré la moindre passe décisive. Et cela a inévitablement affecté ce jeune homme qui se montre inutilement dur envers lui-même.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un conseil avisé

    « Je pense que Lamine doit se calmer un peu, en raison de cette anxiété qu’il ressent de devoir faire ses preuves », a admis Rodri, le capitaine de l’Espagne, devant les journalistes. « Mais c’est un joueur très important pour nous, tant par son jeu avec le ballon que sans.

    À 19 ans, il affiche une maturité rare, même s’il doit encore affiner sa lecture du jeu, ce qui est parfaitement normal à son âge.

    « Je ne cesse de lui répéter qu’il doit continuer à jouer sans se décourager s’il n’obtient pas de faute, mais c’est un jeune à l’écoute, désireux d’apprendre, et son attitude est un véritable exemple. »

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « Je suis prêt à faire tout ce que je peux pour aider »

    Il est impressionnant de voir comment Yamal gère les questions incessantes sur son manque de buts et de passes décisives. Il mesure l’importance de sa simple présence sur le terrain pour l’Espagne, invaincue lorsqu’il est titulaire depuis ses débuts en septembre 2023.

    « Je sais que mes déplacements attirent beaucoup d’adversaires, ce qui me permet de créer des espaces pour un coéquipier », a-t-il souligné avec justesse.

    « Tout ce que je peux faire pour aider, même si je ne touche pas le ballon lors d’une action, est positif. Je pense que tout le monde est obsédé par le fait de marquer des buts, mais nous avons remporté le Championnat d’Europe alors que je n’avais marqué qu’un seul but. »

    Rappelons que cette unique réalisation, aussi décisive que spectaculaire, avait lancé la remontée de la Roja lors de sa victoire 2-1 contre la France en demi-finale de l’Euro 2024.

    Et surtout, il pressent que son grand moment approche.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le clou du spectacle serait-il programmé en toute fin de rencontre ?

    « Je n’ai jamais été le meilleur joueur lors de la phase de poules », a déclaré Yamal à Mundo Deportivo la semaine dernière. « Plus on se rapproche des matchs importants, comme les demi-finales ou la finale, mieux je joue. »

    La rencontre face à la France l’a démontré : s’il n’a ni marqué ni délivré de passe décisive au Texas, Yamal a constamment harcelé Lucas Digne. C’est d’ailleurs la faute commise par le latéral français sur le jeune joueur de 19 ans qui a permis à Mikel Oyarzabal d’ouvrir le score sur penalty.

    Il a ensuite pris part à l’action qui a abouti au deuxième but décisif de la Roja, puis il a cru marquer le troisième d’une frappe puissante du gauche, à la Messi, avant que le drapeau ne signale finalement un hors-jeu.

  • Messi Yamal 2007UNICEF

    « Yamal est un véritable phénomène. »

    Fait marquant : Yamal a déjà laissé filer l'occasion d'empêcher Messi de conquérir un troisième Ballon d'Or de la Coupe du monde – une prouesse incroyable pour deux raisons : d'abord, personne n'en avait jamais obtenu deux avant l'arrivée de Messi ; ensuite, il a aujourd'hui 39 ans !

    Sa performance décisive lors de la spectaculaire remontée de l’Argentine face à l’Angleterre en demi-finale a très probablement scellé son destin, et pourrait même lui valoir un neuvième Ballon d’Or.

    De telles prouesses rendent presque inconcevable l’idée que Yamal puisse un jour égaler Messi. Pourtant, nul n’est mieux placé que la jeune pépite espagnole pour prendre la relève lorsque le maestro argentin décidera de raccrocher les crampons. Messi l’a d’ailleurs reconnu lui-même.

    « Il y a une nouvelle génération de footballeurs très talentueux qui ont encore de nombreuses années devant eux, mais si je dois en choisir un en raison de son âge, de ce qu’il a déjà accompli et du potentiel qui s’offre à lui, c’est Lamine », a déclaré le capitaine argentin il y a quelques mois à peine. « Pour moi, il ne fait aucun doute qu’il est le meilleur. »

    Dimanche, Yamal aura l’occasion de le prouver, et ce devant son unique idole, ce messie du football qu’il semblait destiné depuis toujours à suivre.

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