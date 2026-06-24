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Deniz Undav Germany World Cup 2026 GFXGOAL
Mark Doyle

Traduit par

De ses galères à Brighton au statut de prétendant au Soulier d’or de la Coupe du monde : comment Deniz Undav s’est imposé comme le buteur le plus redoutable d’Allemagne

Analysis
Allemagne
D. Undav
Coupe du monde
VfB Stuttgart
Brighton
FEATURES
Équateur vs Allemagne

Il restait encore plus d’une demi-heure à jouer à Toronto, mais les supporters allemands en avaient déjà assez vu. Alors que leur équipe était menée 1-0 par la Côte d’Ivoire et peinait énormément à déstabiliser les Éléphants, ils se sont mis à scander le nom de Deniz Undav. À leurs yeux, l’heure était venue de faire entrer le « super remplaçant » allemand – et Julian Nagelsmann était d’accord. À la 60^e minute de ce match passionnant du groupe E de la Coupe du monde, l’entraîneur a fait entrer Undav, Nadiem Amiri et Jamie Leweling. Moins de huit minutes plus tard, Amiri adressait un superbe centre depuis l’aile droite qu’Undav convertissait d’une volée puissante.

Undav a encore frappé dans le temps additionnel pour offrir les trois points à l’Allemagne, cette fois après avoir contrôlé d’une superbe première touche une passe en flèche de Felix Nmecha dans la surface, avant de conclure avec la finition clinique qui le caractérise. Il s’agissait du troisième but d’Undav en deux apparitions en tant que remplaçant lors de cette Coupe du monde, ce qui a fait résonner une nouvelle fois son nom dans tout le stade après le coup de sifflet final.

À 29 ans, ce petit avant-centre trapu, autrefois écarté par le Werder Brême alors qu’il était encore enfant, se voit soudain comparé à Gerd Müller par Lothar Matthäus. Comment ? Il n’a pas de réponse.

« Je n’en ai vraiment aucune idée », a admis Undav. « Je me trouve simplement au bon endroit au bon moment. » Il n’a toutefois pas toujours eu autant de chance.

  • Brighton & Hove Albion v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    N’est-ce pas trop, trop vite ?

    Rejeté par Brême en raison de sa petite taille, Undav a travaillé dans une usine durant une partie de son adolescence tout en enchaînant les clubs des troisième et quatrième divisions allemandes. Il a finalement émergé tardivement dans le football professionnel belge.

    Son arrivée à Brighton en 2022, après une seule saison prolifique en Jupiler Pro League sous les couleurs de l’Union Saint-Gilloise (26 buts en 39 matchs), semblait donc un pari aussi ambitieux que précipité.

    Son talent était pourtant manifeste : à l’Amex, on le présentait comme le meilleur finisseur naturel d’un effectif qui comptait déjà Danny Welbeck, Leandro Trossard et Evan Ferguson. Mais, aussi populaire qu’il fût dans le vestiaire, il demeurait incapable de transposer en Premier League les performances qu’il affichait à l’entraînement.

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  • Brighton & Hove Albion v Liverpool: Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    « Faites confiance à Deniz »

    Il a certes trouvé le chemin des filets lors de la victoire en quart de finale de la FA Cup contre Grimsby Town, le 19 mars 2023, mais ce n’était que son troisième but pour le club – et, pour beaucoup, ce n’était pas un hasard si ces trois buts avaient été marqués contre des adversaires de divisions inférieures. Undav donnait l’impression d’évoluer à un ou deux échelons au-dessus de son véritable niveau.

    Lors de sa première titularisation, le 4 février 2023 contre Bournemouth, il avait ainsi manqué trois occasions franches en seulement quinze minutes. Malgré ces lacunes, Roberto De Zerbi affichait pourtant sa confiance.

    « J’ai beaucoup confiance en lui », avait d’ailleurs déclaré l’entraîneur de Brighton après la victoire 5-0 contre Grimsby. « Je crois en Deniz. Il possède de grandes qualités et j’attends encore plus de lui. »

  • Arsenal FC v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Le grand « regret » de Brighton

    La confiance que Roberto De Zerbi a accordée à Deniz Undav a fini par porter ses fruits. L’attaquant a inscrit cinq buts lors des huit derniers matchs de Brighton en Premier League, dont une réalisation lors de la victoire 3-0 sur Arsenal à l’Emirates Stadium. De l’extérieur, on percevait clairement un tournant dans sa saison ; sentiment partagé par le joueur lui-même.

    « J’ai compris ce qui compte vraiment dans le football », a-t-il déclaré plus tard au sujet de ses dernières semaines à Brighton sous les ordres de De Zerbi. « Il faut se donner à fond pour l’équipe, même en effectuant des courses qui peuvent parfois sembler inutiles. Il m’a fallu trois ou quatre mois pour comprendre cela. Je suis soudainement devenu beaucoup plus efficace et précieux pour l’équipe. »

    On a donc été surpris de le voir partir en prêt à Stuttgart la saison suivante. L’arrivée de Joao Pedro allait forcément réduire son temps de jeu ; c’est donc « avec un certain regret », selon De Zerbi, que l’Allemand a été autorisé à quitter Brighton.

    « L’année dernière, Deniz a joué un rôle crucial dans la réalisation de nos objectifs, mais il mérite cette chance de jouer », a expliqué l’Italien. Undav a donc saisi sa chance.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-STUTTGART-WOLFSBURGAFP

    Briller à Stuttgart

    À l’issue de la saison 2023-2024, Stuttgart a placé cinq joueurs dans la sélection allemande pour l’Euro, un record pour le club. Sans surprise, Undav faisait partie de cette liste.

    Il avait formé un duo d’attaque redoutable avec Serhou Guirassy, inscrivant 18 buts et délivrant neuf passes décisives, tandis que le club s’ouvrait les portes de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2010 en terminant deuxième de la Bundesliga derrière le Bayer Leverkusen – son meilleur classement depuis son titre de 2007.

    Par conséquent, alors que le successeur de De Zerbi, Fabian Hurzeler, tentait de convaincre Undav de revenir à Brighton, l’attaquant n’en avait aucune intention et a finalisé son transfert définitif à la MHPArena en août 2024.

    Le montant du transfert, 32,6 millions d’euros (28 millions de livres sterling / 37 millions de dollars), constituait un record pour le club de Stuttgart, mais le directeur sportif Fabian Wohlgemuth était convaincu que cet investissement s’avérerait rentable – et il avait raison.

  • Germany v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    De retour dans le groupe de la Mannschaft

    Bien qu’il ait été gêné par quelques petits problèmes physiques lors de sa première saison en tant que titulaire à Stuttgart, ainsi qu’au début de l’exercice suivant, Undav a réintégré la sélection allemande en mars de cette année, après avoir manqué la campagne de qualification pour la Coupe du monde, grâce à sa forme exceptionnelle en club.

    Lors de l’exercice 2025-2026, il a inscrit 25 buts et délivré 14 passes décisives toutes compétitions confondues sous les ordres de Sebastian Hoeness, des statistiques qui placent seulement derrière le trio offensif du Bayern Munich (Harry Kane, Michael Olise, Luis Diaz) au classement des joueurs les plus décisifs. Ses performances ont permis à Stuttgart de décrocher la quatrième place et donc un billet pour la Ligue des champions, ainsi qu’une deuxième finale consécutive de la DFB-Pokal.

    Convaincant, il a immédiatement fait mouche : entré en jeu contre le Ghana, il a offert la victoire à la 88^e minute. Il a ensuite marqué deux fois lors de la victoire face à la Finlande en match de préparation à la Coupe du monde, ce qui a poussé certains observateurs à réclamer sa titularisation pour l’entrée en lice de l’Allemagne contre Curaçao.

    Nagelsmann a toutefois résisté à cette tentation, estimant que l’attaquant était plus à l’aise en cours de jeu, lorsqu’il pouvait exploiter la fatigue et les espaces laissés par les défenses adverses.

    Un raisonnement qu’il a défendu avant et après la rencontre face au Ghana, même s’il a dû présenter des excuses à Undav pour des proposmaladroits et légèrement irrespectueux. Reste que, désormais, il sera difficile de maintenir sur le banc l’attaquant allemand le plus en forme.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Faut-il aligner le « super-remplaçant » allemand dès le coup d’envoi ?

    Avec trois buts marqués lors de la Coupe du monde (et neuf en 11 sélections au total), ainsi que deux passes décisives en seulement 56 minutes de jeu, Undav s’impose comme le finisseur le plus instinctif de la Nationalmannschaft et le pivot dont une attaque débordant de créativité a cruellement besoin.

    Avant d’affronter l’Équateur jeudi, Nagelsmann doit donc trancher : aligner le polyvalent Undav d’entrée, aux dépens de Kai Havertz ou d’une autre tête d’affiche, ou préserver son statut de super-sub.

    « Nous allons examiner ces deux options avec Deniz », a expliqué le sélectionneur allemand. « On pourrait se dire : “Pourquoi interrompre son élan ?” Il est entré deux fois en jeu et a marqué à chaque fois. Mais on pourrait aussi se dire : “Quelle performance ! Il peut aussi débuter dès le coup d’envoi.” »

    Un dilemme agréable pour Nagelsmann, et une situation aussi surréaliste que réjouissante pour Undav. Il y a un peu plus de trois ans, il peinait à trouver le chemin des filets avec Brighton en Premier League ; aujourd’hui, il ne cesse de marquer pour l’Allemagne en Coupe du monde.

    « J’apprécie pleinement ce moment », savoure le candidat au Soulier d’or, aussi attachant qu’inattendu. « Je savoure simplement chaque instant. » Un parcours incroyable dont il est à juste titre fier.

    « J’ai dû surmonter beaucoup d’obstacles », a-t-il confié à DW. « C’est ce qui m’a forgé. » Et fait de lui le nom sur toutes les lèvres des supporters allemands en vue de la Coupe du monde 2026.

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