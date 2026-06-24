De ses galères à Brighton au statut de prétendant au Soulier d’or de la Coupe du monde : comment Deniz Undav s’est imposé comme le buteur le plus redoutable d’Allemagne

Bien qu’il ait été gêné par quelques petits problèmes physiques lors de sa première saison en tant que titulaire à Stuttgart, ainsi qu’au début de l’exercice suivant, Undav a réintégré la sélection allemande en mars de cette année, après avoir manqué la campagne de qualification pour la Coupe du monde, grâce à sa forme exceptionnelle en club.

Lors de l’exercice 2025-2026, il a inscrit 25 buts et délivré 14 passes décisives toutes compétitions confondues sous les ordres de Sebastian Hoeness, des statistiques qui placent seulement derrière le trio offensif du Bayern Munich (Harry Kane, Michael Olise, Luis Diaz) au classement des joueurs les plus décisifs. Ses performances ont permis à Stuttgart de décrocher la quatrième place et donc un billet pour la Ligue des champions, ainsi qu’une deuxième finale consécutive de la DFB-Pokal.

Convaincant, il a immédiatement fait mouche : entré en jeu contre le Ghana, il a offert la victoire à la 88^e minute. Il a ensuite marqué deux fois lors de la victoire face à la Finlande en match de préparation à la Coupe du monde, ce qui a poussé certains observateurs à réclamer sa titularisation pour l’entrée en lice de l’Allemagne contre Curaçao.

Nagelsmann a toutefois résisté à cette tentation, estimant que l’attaquant était plus à l’aise en cours de jeu, lorsqu’il pouvait exploiter la fatigue et les espaces laissés par les défenses adverses.

Un raisonnement qu’il a défendu avant et après la rencontre face au Ghana, même s’il a dû présenter des excuses à Undav pour des proposmaladroits et légèrement irrespectueux. Reste que, désormais, il sera difficile de maintenir sur le banc l’attaquant allemand le plus en forme.