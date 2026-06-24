De ses galères à Brighton au statut de prétendant au Soulier d’or de la Coupe du monde : comment Deniz Undav s’est imposé comme le buteur le plus redoutable d’Allemagne

Undav a encore frappé dans le temps additionnel pour offrir les trois points à l’Allemagne, cette fois après avoir contrôlé d’une superbe première touche une passe en flèche de Felix Nmecha dans la surface, avant de conclure avec la finition clinique qui le caractérise. Il s’agissait du troisième but d’Undav en deux apparitions en tant que remplaçant lors de cette Coupe du monde, ce qui a fait résonner une nouvelle fois son nom dans tout le stade après le coup de sifflet final.
À 29 ans, ce petit avant-centre trapu, autrefois écarté par le Werder Brême alors qu’il était encore enfant, se voit soudain comparé à Gerd Müller par Lothar Matthäus. Comment ? Il n’a pas de réponse.
« Je n’en ai vraiment aucune idée », a admis Undav. « Je me trouve simplement au bon endroit au bon moment. » Il n’a toutefois pas toujours eu autant de chance.