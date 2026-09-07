Le mercato estival de la Roshan League n'a pas été qu'une simple course aux transferts officiels. Il a également connu une immense vague de rumeurs qui ont fait voyager les rêves des supporters d'un joueur à un autre, et qui ont maintenu les clubs saoudiens fortement présents sur le marché des stars mondiales, même lorsque toutes ces informations ne se sont pas concrétisées en transferts réels.

Des noms du calibre de Mohamed Salah, Harry Kane, Victor Osimhen, Bruno Fernandes, Kevin De Bruyne et Vinicius Junior ont fait la une des journaux, avant que les derniers jours ne scellent le sort de certains d'entre eux et n'écartent d'autres de l'équation.

Et alors que les clubs de la Roshan League ont bel et bien réussi à boucler de grands transferts mondiaux, comme l'arrivée de Gabriel Martinelli à Al-Hilal, une grande partie du spectacle est restée en dehors du terrain, les rumeurs ayant façonné des scénarios colossaux qui auraient totalement changé le visage de la compétition s'ils s'étaient réalisés.