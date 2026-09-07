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De Salah à Kane : les rumeurs qui ont secoué le mercato de la Roshan et enflammé les rêves des supporters

FEATURES
M. Salah
H. Kane
B. Fernandes
V. Osimhen
Al Hilal
Al Ittihad
Al Nasr FC
Al Ahli
Saudi Pro League
Égypte
Angleterre
Portugal
Nigeria
Arabie saoudite

Des rivalités féroces qui ont embrasé l'été 2026

Le mercato estival de la Roshan League n'a pas été qu'une simple course aux transferts officiels. Il a également connu une immense vague de rumeurs qui ont fait voyager les rêves des supporters d'un joueur à un autre, et qui ont maintenu les clubs saoudiens fortement présents sur le marché des stars mondiales, même lorsque toutes ces informations ne se sont pas concrétisées en transferts réels. 

Des noms du calibre de Mohamed Salah, Harry Kane, Victor Osimhen, Bruno Fernandes, Kevin De Bruyne et Vinicius Junior ont fait la une des journaux, avant que les derniers jours ne scellent le sort de certains d'entre eux et n'écartent d'autres de l'équation.

Et alors que les clubs de la Roshan League ont bel et bien réussi à boucler de grands transferts mondiaux, comme l'arrivée de Gabriel Martinelli à Al-Hilal, une grande partie du spectacle est restée en dehors du terrain, les rumeurs ayant façonné des scénarios colossaux qui auraient totalement changé le visage de la compétition s'ils s'étaient réalisés.

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  • FBL-EUR-C3-FERENCVAROS-TRABZONSPORAFP

    Salah, le rêve qui n'échappe pas à Al-Ittihad

    Mohamed Salah est resté l'un des noms les plus associés aux rêves d'Al-Ittihad, après que les rumeurs se sont ravivées tout au long de l'année autour du désir du club de recruter la star égyptienne à l'issue de son aventure avec Liverpool. 

    L'intérêt saoudien pour Salah a atteint des niveaux considérables au cours des dernières années. C'est pourquoi la réapparition de son nom lors du mercato 2026 n'a rien eu de surprenant, surtout après son départ de Liverpool et la multiplication des spéculations sur sa prochaine destination.

    À lire également : qui est le plus grand bénéficiaire ? Le mercato de Roshn sourit au quatuor de tête et tourne le dos à Al-Nassr !

    Mais le paradoxe est que Salah a finalement choisi de vivre une nouvelle expérience loin de la Roshn League, après avoir rejoint le club turc de Trabzonspor. Ainsi, l'histoire de son transfert à Al-Ittihad reste l'une des plus grandes rumeurs à avoir enflammé l'imagination des supporters du « Doyen » sans jamais se concrétiser.

    Quant à Harry Kane, son nom était fortement présent dans les calculs d'Al-Hilal, à la lumière de rapports le liant au club aux côtés d'Ollie Watkins, avant que le « Leader » ne se tourne finalement vers l'autre attaquant anglais et ne boucle le transfert de Watkins.

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  • Rams Basaksehir FK v Galatasaray SK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport

    Osimhen et Vinicius : de grandes ambitions offensives

    À Al-Hilal aussi, les discussions ne se sont pas limitées à Kane : le nom du Nigérian Victor Osimhen a été associé au club dans le cadre de sa quête d'un attaquant de dimension mondiale, ce qui a fait de la ligne offensive du « Leader » l'un des dossiers les plus controversés du marché.

    Il en va de même pour Vinicius Junior, autour duquel d'énormes spéculations ont émergé quant à un possible transfert en Arabie saoudite, que ce soit vers Al-Hilal ou Al-Ahli, dans l'une de ces rumeurs qui auraient provoqué un véritable séisme si elles s'étaient concrétisées par un transfert officiel.

    Mais ce qui s'est réellement passé fut différent : Al-Hilal a choisi de se concentrer sur Martinelli, qui l'a rejoint en provenance d'Arsenal dans le cadre d'un transfert important, venant s'ajouter à Sommerville et Watkins pour offrir au « Leader » une ligne offensive presque entièrement nouvelle.

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  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP

    Bruno de Bruyne : les milieux de terrain vedettes dans le viseur de la Roshan League

    Les rumeurs ne se sont pas limitées aux attaquants. Bruno Fernandes a été fortement lié à un départ vers le championnat saoudien, et plusieurs rapports ont indiqué qu'il faisait l'objet de l'intérêt d'Al Hilal, d'Al Nassr et d'Al Ittihad, mais le joueur a tranché et décidé de poursuivre son aventure avec Manchester United, faisant tomber à l'eau l'un des plus gros transferts potentiels du marché.

    Quant à Kevin De Bruyne, il figurait parmi les noms associés à Al Qadsiah dans le cadre de son projet ambitieux visant à attirer des stars de premier plan, à un moment où le club avait déjà commencé à se présenter comme une puissance montante capable d'attirer de grands noms, ce qui est clairement apparu avec le recrutement de Tijjani Reijnders en provenance de Manchester City sous un contrat de longue durée.

    Néanmoins, la rumeur qui a accompagné De Bruyne est finalement restée dans le domaine de l'intérêt et des spéculations, sans se transformer en un transfert officiel, tandis qu'Al Qadsiah a poursuivi la construction de son projet avec d'autres noms.

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  • Lewandowski, Van Dijk et Son : un marché sans plafond

    Robert Lewandowski a également figuré parmi les noms fortement associés à un transfert en Arabie saoudite, plus précisément à Al-Ittihad, dans le contexte de son départ de Barcelone. Des rapports ont même révélé qu'une offre absolument colossale avait été présentée au joueur, avant qu'il ne décide de la refuser et de poursuivre sur une voie différente.

    Le nom de Virgil van Dijk est lui aussi apparu dans les rumeurs liées aux clubs saoudiens pour renforcer leurs lignes défensives, tandis que celui de Son Heung-min était évoqué comme une option possible pour Al-Ittihad, aux côtés d'autres rumeurs concernant de grands gardiens de but tels qu'Alisson Becker et Ederson.

    Tous ces noms révèlent quelque chose d'important sur le mercato de la Roshn League en 2026 : le championnat saoudien n'est plus une simple destination pour de grands joueurs en fin de carrière, mais s'est désormais imposé dans les discussions concernant les plus grandes stars du monde, même lorsque les négociations n'aboutissent pas.

    Fait notable, certaines de ces rumeurs se sont conclues par de véritables transferts, d'autres se sont transformées en objectifs non concrétisés, tandis que d'autres noms encore sont restés de simples bruits de marché. Mais l'effet a été le même : rendre la Roshn League présente au quotidien sur le marché mondial des transferts.

    En définitive, le plus grand gain de ces rumeurs aura peut-être été de révéler l'ampleur du niveau d'ambition au sein du football saoudien. Salah, Kane, Osimhen, Vinicius, Bruno, De Bruyne, Lewandowski et van Dijk : la simple association de ces noms aux clubs de la Roshn League a suffi à créer un mercato bouillonnant.

    Entre la rumeur et le transfert, les clubs saoudiens ont réellement réussi à concrétiser une partie de leurs rêves, tandis que d'autres restent reportés à de prochains mercatos. Si tel est le niveau des rumeurs en 2026, la vraie question est désormais la suivante : quel sera le nom mondial qui passera du statut de simple information relayée à celui d'un transfert capable de faire trembler la Roshn League lors du prochain mercato ?