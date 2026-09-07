Robert Lewandowski a également figuré parmi les noms fortement associés à un transfert en Arabie saoudite, plus précisément à Al-Ittihad, dans le contexte de son départ de Barcelone. Des rapports ont même révélé qu'une offre absolument colossale avait été présentée au joueur, avant qu'il ne décide de la refuser et de poursuivre sur une voie différente.
Le nom de Virgil van Dijk est lui aussi apparu dans les rumeurs liées aux clubs saoudiens pour renforcer leurs lignes défensives, tandis que celui de Son Heung-min était évoqué comme une option possible pour Al-Ittihad, aux côtés d'autres rumeurs concernant de grands gardiens de but tels qu'Alisson Becker et Ederson.
Tous ces noms révèlent quelque chose d'important sur le mercato de la Roshn League en 2026 : le championnat saoudien n'est plus une simple destination pour de grands joueurs en fin de carrière, mais s'est désormais imposé dans les discussions concernant les plus grandes stars du monde, même lorsque les négociations n'aboutissent pas.
Fait notable, certaines de ces rumeurs se sont conclues par de véritables transferts, d'autres se sont transformées en objectifs non concrétisés, tandis que d'autres noms encore sont restés de simples bruits de marché. Mais l'effet a été le même : rendre la Roshn League présente au quotidien sur le marché mondial des transferts.
En définitive, le plus grand gain de ces rumeurs aura peut-être été de révéler l'ampleur du niveau d'ambition au sein du football saoudien. Salah, Kane, Osimhen, Vinicius, Bruno, De Bruyne, Lewandowski et van Dijk : la simple association de ces noms aux clubs de la Roshn League a suffi à créer un mercato bouillonnant.
Entre la rumeur et le transfert, les clubs saoudiens ont réellement réussi à concrétiser une partie de leurs rêves, tandis que d'autres restent reportés à de prochains mercatos. Si tel est le niveau des rumeurs en 2026, la vraie question est désormais la suivante : quel sera le nom mondial qui passera du statut de simple information relayée à celui d'un transfert capable de faire trembler la Roshn League lors du prochain mercato ?