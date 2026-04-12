Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC St. Pauli v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

De sa mentalité unique à sa capacité à décrypter ses adversaires, comment l’empire du Bayern Munich a-t-il imposé sa loi sur le football allemand ?

Bayern Munich vs Real Madrid
Bayern Munich
Real Madrid
Ligue des Champions
Real Madrid vs Bayern Munich
Real Madrid vs Girona
Girona
LaLiga
St.Pauli vs Bayern Munich
St.Pauli
Bundesliga
Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen
Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen
Allemagne
Espagne

Le club bavarois se détache nettement en Bundesliga.

Sous l’ère de l’entraîneur belge Vincent Kompany, le Bayern Munich continue de pulvériser les records. Une question s’impose : comment le club bavarois a-t-il réussi à creuser un fossé historique avec ses rivaux nationaux ?

En Bundesliga, le Bayern brille de mille feux tandis que plusieurs de ses rivaux aux traditions séculaires sombrent dans l’endettement et l’oubli.

Cette suprématie n’est pas le fruit du hasard, mais le résultat d’une combinaison gagnante : une stabilité institutionnelle hors pair, une gestion financière astucieuse et une politique de transferts ciblée.

Lire aussi

Caragher : le Maroc va battre le Brésil... avant d'être éliminé par cette équipe

Arnold ou Carvajal face au Bayern Munich ? Arbeloa tranche

Rumenigge : « Cette situation ne me plaît pas... Souvenez-vous de ce que le Real Madrid a fait à Munich. »

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-BAYERN MUNICHAFP

    Doctrine tactique

    La force morale du Bayern repose sur la philosophie « Mia San Mia » (Nous sommes ce que nous sommes), un véritable code de conduite qui exige une confiance absolue en soi et une responsabilité collective.

    Le club s’est aussi doté d’un modèle de leadership unique, transformant ses légendes du terrain en dirigeants : Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge et Franz Beckenbauer ont ainsi dirigé le Bayern Munich avec le langage direct du vestiaire. Cette stabilité structurelle permet au club de cultiver une vision à long terme : les crises sont réglées par des confrontations internes constructives, toujours orientées vers l’intérêt supérieur du club, que Rummenigge appelle une « culture du débat direct » et qui évite toute stagnation administrative.

    • Publicité
  • Sepp Maier's 80th Birthday Special Exhibition OpeningGetty Images Sport

    Succès financier

    Sur le plan économique, le Bayern Munich est un modèle mondial de santé financière ; lors de la saison 2024/2025, le club a enregistré un chiffre d’affaires record de 978,3 millions d’euros.

    La pierre angulaire de cette santé financière est l’« Allianz Arena » : alors que d’autres clubs s’enfonçaient dans les dettes pour moderniser leurs stades, le Bayern a remboursé intégralement, dès 2014, les 340 millions d’euros de son emprunt, soit 16 ans avant l’échéance prévue.

    Cette liberté financière a permis de réaffecter les liquidités aux salaires : la masse salariale atteint 443 M€ par an, soit plus que les dépenses combinées du Bayer Leverkusen et du RB Leipzig.

    Des études récentes pour l’année 2025 estiment à environ 4,5 milliards d’euros par an l’apport économique du Bayern en Bavière, et à 30 % sa part dans la couverture médiatique totale de la Bundesliga.

    Avec 432 500 membres inscrits, le club revendique par ailleurs le statut de plus grande entité associative du football mondial.

  • Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    Une puissance mondiale

    De Manhattan à Séoul, le Bayern Munich n’a pas seulement imposé sa suprématie sur le plan local ; le club s’est mué en une marque mondiale, avec des bureaux permanents à New York (au Rockefeller Center), à Shanghai et à Bangkok.

    En 2025, le club a inauguré un nouveau bureau à Séoul (capitale de la Corée du Sud) pour renforcer ses liens avec ses 500 millions de supporters asiatiques. Cette expansion s’est traduite par des contrats de sponsoring colossaux, tels que celui de « Deutsche Telekom » (65 millions d’euros par an) et le partenariat stratégique avec « Allianz ».

    Parallèlement, le club a mené une politique de « démantèlement des concurrents » : selon les données, près de 40 % de ses dépenses locales (environ 77,4 millions d’euros) ont ciblé des joueurs du Borussia Dortmund au cours de la dernière décennie.

    Des transferts phares comme ceux de Lewandowski, Neuer ou Götze n’ont pas seulement renforcé l’équipe sur le plan sportif ; ils ont aussi porté des coups décisifs aux projets des rivaux nationaux.

    En 2026, toutefois, le club opère un virage vers la « rationalité économique » : finis les transferts à plus de 100 millions d’euros, priorité au centre de formation « Campus », facturé 70 millions.

  • Luis Diaz Bayern Munich 2025-26Getty Images

    Faiblesse des investissements

    Bien que la règle du 50+1 protège les clubs contre les rachats étrangers, elle a en réalité consolidé la domination du Bayern ; en l'absence de grands investisseurs, aucun club n'a les moyens de rivaliser commercialement avec le géant bavarois.

    Conséquence : les dirigeants bavarois demandent l’abrogation de cette règle à l’horizon 2025, estimant qu’elle empêche les concurrents d’attirer des investissements internationaux et freine l’élévation du niveau global de la Bundesliga.

    Chiffres clés prévisionnels (2025/2026) :

    Recettes de diffusion : le Bayern perçoit 83,4 millions d’euros, contre 31,4 millions d’euros pour Hambourg.

    En billetterie, le club phare encaisse 147 M€, tandis que Dortmund atteint 55 M€.

    Côté salaires, Harry Kane perçoit à lui seul 25 millions d’euros annuels, tandis que le plafond salarial de Schalke 04 est fixé à seulement 2,5 millions d’euros.