Sous l’ère de l’entraîneur belge Vincent Kompany, le Bayern Munich continue de pulvériser les records. Une question s’impose : comment le club bavarois a-t-il réussi à creuser un fossé historique avec ses rivaux nationaux ?

En Bundesliga, le Bayern brille de mille feux tandis que plusieurs de ses rivaux aux traditions séculaires sombrent dans l’endettement et l’oubli.

Cette suprématie n’est pas le fruit du hasard, mais le résultat d’une combinaison gagnante : une stabilité institutionnelle hors pair, une gestion financière astucieuse et une politique de transferts ciblée.

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