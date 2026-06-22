Cette passe décisive a constitué le point d’orgue de la deuxième performance remarquable de Nmecha dans cette Coupe du monde. Lors de la victoire éclatante 7-1 contre Curaçao en ouverture du tournoi, le milieu de terrain de 25 ans du Borussia Dortmund avait rapidement donné l’avantage à son équipe grâce à un superbe une-deux avec Florian Wirtz, avant de provoquer le penalty transformé par Kai Havertz pour porter le score à 3-1, un résultat qui a scellé l’issue de la rencontre. Face à la Côte d’Ivoire, il a longtemps incarné la seule lueur d’espoir d’une Mannschaft globalement décevante.

Grâce à sa vitesse et à son physique imposant, il a contré plusieurs contres-attaques ivoiriennes. Son intervention la plus remarquable est intervenue juste avant la mi-temps, lorsqu’il a subtilisé le ballon à Amad Diallo alors que ce dernier s’échappait. Nmecha a remporté dix duels, soit plus que tout autre joueur allemand. « Sa présence, surtout en première période, était incroyable », a salué Nagelsmann.

Son influence ne s’est pas cantonnée à l’aspect défensif : sa passe décisive n’était pas un éclair isolé, mais l’une des nombreuses ouvertures tentées dans plusieurs zones du terrain, enrichissant le jeu combiné allemand d’une nouvelle dimension. Dès qu’il récupérait le ballon, il regardait immédiatement vers l’avant. Malgré cette audace, son taux de passes réussies a atteint 91 %. Juste avant la mi-temps, il avait déjà démontré sa technique en servant Wirtz d’un talonnade subtile dans un espace restreint.

Auparavant, il avait déjà frôlé la lucarne sur une frappe lointaine dangereuse. Ce tir, légèrement trop haut, pourrait annoncer une arme supplémentaire pour les prochaines rencontres, lorsque le jeu se bloque. Les frappes lointaines sont en effet l’une des spécialités de Nmecha, encore peu vue dans ce Mondial. La saison passée, il a marqué quatre de ses cinq buts pour Dortmund depuis l’extérieur de la surface, dont trois en Ligue des champions.