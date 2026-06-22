Dans les dernières secondes du temps additionnel, Felix Nmecha a récupéré le ballon au milieu de la moitié de terrain adverse, dos au but. D’une pivot fluide, il s’est retourné… et a aussitôt constaté la situation : un adversaire collé à sa droite et dix autres devant lui, le gardien Yahia Fofana ainsi que deux lignes défensives très serrées. Entre les deux, quatre attaquants allemands restaient, relativement immobiles, en attente d’un miracle.
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De retour sur le devant de la scène, un champion du monde en quête de renaissance. L’Allemagne détient sans doute la poule aux œufs d’or des transferts de cette Coupe du monde
Créer immédiatement une occasion de but semblait impossible. Une passe transversale suivie d’un centre depuis le milieu de terrain aurait pu être une option. Mais Felix Nmecha a choisi la solution de génie : d’une passe aussi tranchante qu’un coup d’épée, il a transpercé les deux lignes défensives ivoiriennes pour servir parfaitement Deniz Undav. Ce dernier a maîtrisé le ballon avec brio avant de marquer le 2-1. Undav a parfaitement contrôlé avant de marquer le 2-1. Pour la première fois depuis 2014, l’Allemagne se qualifie pour les huitièmes de finale d’une Coupe du monde et, grâce à la défaite de l’Équateur face à Curaçao, elle termine même en tête de son groupe.
« Sortir une passe comme celle-ci à la 94^e minute, après tout ce qu’il avait déjà tenté, c’est extraordinaire », s’est félicité le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann. « Il a toutes les armes pour faire la différence dans chaque match. »
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Felix Nmecha s'est illustré à bien des égards face à la Côte d'Ivoire
Cette passe décisive a constitué le point d’orgue de la deuxième performance remarquable de Nmecha dans cette Coupe du monde. Lors de la victoire éclatante 7-1 contre Curaçao en ouverture du tournoi, le milieu de terrain de 25 ans du Borussia Dortmund avait rapidement donné l’avantage à son équipe grâce à un superbe une-deux avec Florian Wirtz, avant de provoquer le penalty transformé par Kai Havertz pour porter le score à 3-1, un résultat qui a scellé l’issue de la rencontre. Face à la Côte d’Ivoire, il a longtemps incarné la seule lueur d’espoir d’une Mannschaft globalement décevante.
Grâce à sa vitesse et à son physique imposant, il a contré plusieurs contres-attaques ivoiriennes. Son intervention la plus remarquable est intervenue juste avant la mi-temps, lorsqu’il a subtilisé le ballon à Amad Diallo alors que ce dernier s’échappait. Nmecha a remporté dix duels, soit plus que tout autre joueur allemand. « Sa présence, surtout en première période, était incroyable », a salué Nagelsmann.
Son influence ne s’est pas cantonnée à l’aspect défensif : sa passe décisive n’était pas un éclair isolé, mais l’une des nombreuses ouvertures tentées dans plusieurs zones du terrain, enrichissant le jeu combiné allemand d’une nouvelle dimension. Dès qu’il récupérait le ballon, il regardait immédiatement vers l’avant. Malgré cette audace, son taux de passes réussies a atteint 91 %. Juste avant la mi-temps, il avait déjà démontré sa technique en servant Wirtz d’un talonnade subtile dans un espace restreint.
Auparavant, il avait déjà frôlé la lucarne sur une frappe lointaine dangereuse. Ce tir, légèrement trop haut, pourrait annoncer une arme supplémentaire pour les prochaines rencontres, lorsque le jeu se bloque. Les frappes lointaines sont en effet l’une des spécialités de Nmecha, encore peu vue dans ce Mondial. La saison passée, il a marqué quatre de ses cinq buts pour Dortmund depuis l’extérieur de la surface, dont trois en Ligue des champions.
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« Un joueur très, très complet » : Felix Nmecha évoque Paul Pogba
Grâce à ses excellentes performances, Nmecha récolte depuis plusieurs jours les éloges de ses coéquipiers et des consultants télévisés. « C’est l’un des joueurs les plus talentueux que nous ayons », assure Joshua Kimmich. « On peut jouer un football génial avec lui », ajoute Aleksandar Pavlovic, son partenaire en sentinelle. « Je ne veux pas trop exagérer », a déclaré Antonio Rüdiger à Toronto. « Mais c’est un joueur très, très complet. »
Avec son gabarit, ses grandes foulées, ses mouvements fluides et sa classe footballistique, Nmecha évoque la réincarnation de Paul Pogba à son apogée. Âgé aujourd’hui de 33 ans, ce dernier avait mené la France au titre mondial en Russie en 2018, avant de connaître un déclin surprenant. Après une suspension pour usage de substances interdites, le milieu de terrain évolue depuis l’été dernier à l’AS Monaco.
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Real Madrid ou Angleterre ? Les plus grands clubs internationaux s’arrachent Felix Nmecha.
Rien ne laissait présager l’explosion de Nmecha lors de cette Coupe du monde. Initialement, Nagelsmann comptait aligner Leon Goretzka, titulaire lors des qualifications, dans le rôle offensif du double six. Victime d’une déchirure du ligament latéral du genou au printemps, Nmecha avait manqué les matchs internationaux de mars avant de retrouver le onze de départ du BVB lors de la dernière journée de Bundesliga.
À chaque nouvelle performance de haut niveau dans cette Coupe du monde, l’hypothèse d’un départ se renforce : Nmecha pourrait ne plus jamais porter le maillot noir et jaune. Désigné comme la grande attraction du mercato estival, il attire les convoitises malgré sa prolongation jusqu’en 2030. Outre le Real Madrid, ce sont surtout les clubs de Premier League que sont Chelsea, Manchester City et Manchester United qui se disputent ses faveurs. Sa clause libératoire de 80 millions d’euros ne prendra effet qu’en 2027. Cet été, le BVB peut négocier librement ; le seuil de tolérance serait fixé à 120 millions d’euros.
Recruté 30 millions d’euros en 2023 au VfL Wolfsburg, il avait alors subi de vives critiques de la part de nombreux supporters pour ses opinions religieuses controversées. Membre d’un réseau évangélique, il a déjà partagé des contenus considérés comme homophobes et transphobes sur les réseaux sociaux. Sa foi occupe une place centrale : après la rencontre face à Curaçao puis, plus récemment, après la victoire contre la Côte d’Ivoire, il a prié sur la pelouse aux côtés de Jonathan Tah, lui aussi croyant, mais cette fois sans la présence de joueurs adverses.