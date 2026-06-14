Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
gyokeresGetty Images

Traduit par

De retour en Coupe du monde après huit ans d’absence, la Suède, emmenée par sa star Gyökeres, pourrait bien rééditer l’exploit réalisé en Russie en 2018

Suède
Coupe du monde

Viktor Gyokeres est prêt à prendre les rênes de la Suède, qui fait son retour en Coupe du monde huit ans après son excellente campagne en Russie.

Huit ans après sa dernière participation, la Suède fait son retour en Coupe du monde. Les Scandinaves, qui s’étaient qualifiés en 2018 en éliminant l’Italie lors des barrages, abordent la compétition avec un effectif de haut niveau, emmené par la star Viktor Gyökeres, décisif lors des barrages contre la Pologne, et par son coéquipier Isak.

Les conditions sont réunies pour briller, même si rééditer l’exploit de 2018 – année où la Suède avait terminé première de son groupe devant le Mexique, la Corée du Sud et l’Allemagne, avant de battre la Suisse en huitièmes puis de s’incliner en quarts face à l’Angleterre – s’annonce difficile. Cette fois, c’est la Suède de Forsberg, Berg et Lindelöf, toujours présent en défense, qui tentera de faire mieux.

Ce soir, c’est à Gyokeres de tenter de mener la Suède, de retour dans la plus prestigieuse compétition de football huit ans après sa dernière participation en Russie, à commencer par le match d’ouverture face à la Tunisie.


  • UN GROUPE ÉQUILIBRÉ

    Le règlement de cette édition de la Coupe du monde, élargie à 48 nations, prévoit que les deux premières équipes de chacun des 12 groupes ainsi que les huit meilleures troisièmes se qualifient pour les seizièmes de finale. La Suède a donc de réelles chances d'atteindre ce stade, mais le groupe F, particulièrement relevé, ne lui facilitera pas la tâche.

    Le coup d’envoi sera donné contre la Tunisie le dimanche 15 juin à 16 h (heure italienne). Suivront les Pays-Bas le samedi 20 juin à 19 h, puis le Japon le vendredi 26 juin à 1 h du matin.

    Tunisie, Pays-Bas et Japon possèdent des atouts capables de mettre la Suède en difficulté. Dès lors, les Scandinaves doivent impérativement éviter un faux pas face aux Africains et viser un départ victorieux.

    Même si 32 équipes sur 48 se qualifient, s’emparer des trois points dès l’entame ne garantit pas encore un billet pour les huitièmes, mais placerait déjà la formation de Graham Potter sur la bonne trajectoire.

    • Publicité

  • Gyökeres, la star

    La star de la Suède est sans aucun doute Viktor Gyökeres. L’attaquant, tout juste sacré champion d’Angleterre pour sa première saison à Arsenal, est le pilier d’une attaque qui peut également compter sur l’apport d’Isak, transféré à Liverpool à l’été 2025.

    Gyokeres est déjà le fer de lance des Scandinaves : il a signé un triplé contre l’Ukraine en demi-finale des barrages, puis inscrit le but victorieux à la 88^e minute de la finale face à la Pologne (3-2), qualifiant la Suède pour la Coupe du monde après plusieurs années d’absence.

    Recruté 75 millions d’euros au Sporting il y a un an, il a marqué 14 buts en 36 matchs de Premier League et cinq en 13 rencontres de Ligue des champions lors de son premier exercice.

    Certains espéraient peut-être un rendement plus élevé au vu des 75 millions investis par les Gunners, mais, à la Coupe du monde avec sa sélection, il pourrait bien être le véritable moteur de l’équipe.

  • ISAK EN QUÊTE DE RÉDEMPTION

    C’est désormais à Isak, le coéquipier de Gyokeres, de se racheter. L’attaquant suédois avait été l’un des transferts les plus commentés de l’été dernier, Liverpool le recrutant pour 145 millions d’euros auprès de Newcastle, mais ses performances n’ont pas répondu aux attentes.

    Il n’a inscrit que trois buts en quatorze matches de Premier League et a souffert d’une fracture du péroné qui l’a tenu éloigné des terrains de fin décembre à début avril.

    Après une saison perturbée par les blessures, l’attaquant a retrouvé la pleine possession de ses moyens et pourrait profiter de la Coupe du monde pour retrouver le niveau qui était le sien à Newcastle.

  • COMMENT JOUE LA SUÈDE

    Outre les deux attaquants de haut niveau Gyokeres et Iask, la Suède peut compter sur Hien et Lindelöf en défense, ainsi que sur Karlström, l’Udinese, au milieu de terrain. Il faudra également surveiller Lucas Bergvall, le milieu de terrain de Tottenham que Potter a convoqué et qui pourrait être l’un des éléments clés de la sélection scandinave, même s’il devrait débuter sur le banc contre la Tunisie.

    Potter devrait aligner un 3-4-1-2 très compact, avec Bernhardsson et Gudmundsson sur les ailes pour approvisionner le duo d’attaque. Nygren se chargera de la liaison entre le milieu et l’avant.

Coupe du monde
Suède crest
Suède
SWE
Tunisie crest
Tunisie
TUN