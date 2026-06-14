Huit ans après sa dernière participation, la Suède fait son retour en Coupe du monde. Les Scandinaves, qui s’étaient qualifiés en 2018 en éliminant l’Italie lors des barrages, abordent la compétition avec un effectif de haut niveau, emmené par la star Viktor Gyökeres, décisif lors des barrages contre la Pologne, et par son coéquipier Isak.

Les conditions sont réunies pour briller, même si rééditer l’exploit de 2018 – année où la Suède avait terminé première de son groupe devant le Mexique, la Corée du Sud et l’Allemagne, avant de battre la Suisse en huitièmes puis de s’incliner en quarts face à l’Angleterre – s’annonce difficile. Cette fois, c’est la Suède de Forsberg, Berg et Lindelöf, toujours présent en défense, qui tentera de faire mieux.

Ce soir, c’est à Gyokeres de tenter de mener la Suède, de retour dans la plus prestigieuse compétition de football huit ans après sa dernière participation en Russie, à commencer par le match d’ouverture face à la Tunisie.



