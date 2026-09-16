De retour dans le viseur ! Manchester United relance sa poursuite du colosse défensif d’Everton Branthwaite, estimé à 80 millions de livres sterling

Manchester United suit de très près le défenseur d’Everton Jarrad Branthwaite alors que le club vise des renforts défensifs majeurs pour solidifier l’arrière-garde de Michael Carrick, selon Football Insider. Le joueur de 24 ans figure depuis longtemps en bonne place sur la liste de recrutement d’Old Trafford après des performances impressionnantes ces dernières saisons.

Des inquiétudes concernant la solidité défensive de Manchester United ont émergé après seulement quatre matches dans cette nouvelle saison de Premier League.

Alors que Carrick recherche des profils de très haut niveau, les dirigeants d’Old Trafford considèrent Branthwaite comme une cible idéale à long terme pour être le pilier de leur défense.