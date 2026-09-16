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De retour dans le viseur ! Manchester United relance sa poursuite du colosse défensif d’Everton Branthwaite, estimé à 80 millions de livres sterling
Manchester United relance son intérêt pour la star d’Everton
Manchester United suit de très près le défenseur d’Everton Jarrad Branthwaite alors que le club vise des renforts défensifs majeurs pour solidifier l’arrière-garde de Michael Carrick, selon Football Insider. Le joueur de 24 ans figure depuis longtemps en bonne place sur la liste de recrutement d’Old Trafford après des performances impressionnantes ces dernières saisons.
Des inquiétudes concernant la solidité défensive de Manchester United ont émergé après seulement quatre matches dans cette nouvelle saison de Premier League.
Alors que Carrick recherche des profils de très haut niveau, les dirigeants d’Old Trafford considèrent Branthwaite comme une cible idéale à long terme pour être le pilier de leur défense.
- Getty Images Sport
L’ancien chef recruteur confirme un plan de suivi
L’ancien chef recruteur de Manchester United, Mick Brown, a confirmé que les recruteurs d’Old Trafford suivent activement l’Anglais depuis son retour dans le onze de départ de David Moyes. Les clubs intéressés avaient auparavant pris leurs distances après que Branthwaite a manqué 31 matches toutes compétitions confondues durant la saison 2025-2026 en raison de problèmes récurrents aux ischio-jambiers.
Brown a révélé que United prévoit de suivre sa capacité à enchaîner sur l’ensemble de la campagne actuelle avant de formuler une approche officielle.
« Branthwaite est quelqu’un qui figure très haut sur leur liste depuis longtemps, a déclaré Brown. Manchester United va avoir des recruteurs qui l’observeront de près cette saison, parce que s’il peut retrouver le niveau de forme qu’il a déjà montré, il sera certainement une option. »
Un contrat à long terme constitue un obstacle aux négociations
Un transfert en janvier reste peu probable, Everton étant fermement réticent à se séparer de son précieux défenseur central en plein milieu de saison. Le club avait auparavant repoussé l’intérêt du Real Madrid et de Manchester City en faisant signer à Branthwaite une lucrative prolongation de contrat jusqu’en 2030.
Malgré le refus clair d’Everton de vendre, des dirigeants de United estiment qu’un accord pourrait être trouvé l’été prochain si le joueur reste au sommet de sa forme.
Moyes s’appuie fortement sur la charnière centrale formée par Branthwaite et James Tarkowski pour maintenir la stabilité défensive.
- Getty Images Sport
Manchester United prépare sa stratégie pour l’été 2027
Si un transfert en milieu de saison n’est pas envisageable, Manchester United pourrait tester la détermination d’Everton à la fin de la saison. Le club mancunien compte évaluer la régularité physique de Branthwaite tout au long du reste de l’année.
Si le défenseur reste en forme et maintient son niveau sous les ordres de Moyes, United devrait lancer une offensive formelle.
L’équipe de Carrick continue d’étudier d’autres pistes défensives dans le cadre de la préparation de ses plans de recrutement à long terme.
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