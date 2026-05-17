De retour dans le onze de départ du Real Madrid, Kylian Mbappé a été éclipsé par Vinicius Junior lors d’une victoire étriquée sur la pelouse de Séville

Dans une rencontre globalement terne et peu emballante, Vinicius a délivré le éclair de génie nécessaire pour faire la différence.

L’ouverture du score intervient à la 15^e minute : le Brésilien, bien placé dans la surface, glisse le ballon au fond des filets pour son 22^e but de la saison toutes compétitions confondues. Une conclusion clinique qui récompense une période de domination madrilène, même si la réalisation n’est pas sans susciter la controverse.

Juste avant, le coude de Mbappé avait heurté le visage d’un défenseur, suscitant les protestations des Sévillans qui réclamaient une faute. L’arbitre a laissé l’action se poursuivre, et Vinicius a transformé l’occasion en or.

Dès lors, la Maison blanche s’est appuyée sur sa solidité défensive, une arme qui lui permet d’être invaincue depuis 27 matchs de championnat lorsqu’elle ouvre le score.