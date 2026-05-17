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De retour dans le onze de départ du Real Madrid, Kylian Mbappé a été éclipsé par Vinicius Junior lors d’une victoire étriquée sur la pelouse de Séville
Vinicius fait la différence
Dans une rencontre globalement terne et peu emballante, Vinicius a délivré le éclair de génie nécessaire pour faire la différence.
L’ouverture du score intervient à la 15^e minute : le Brésilien, bien placé dans la surface, glisse le ballon au fond des filets pour son 22^e but de la saison toutes compétitions confondues. Une conclusion clinique qui récompense une période de domination madrilène, même si la réalisation n’est pas sans susciter la controverse.
Juste avant, le coude de Mbappé avait heurté le visage d’un défenseur, suscitant les protestations des Sévillans qui réclamaient une faute. L’arbitre a laissé l’action se poursuivre, et Vinicius a transformé l’occasion en or.
Dès lors, la Maison blanche s’est appuyée sur sa solidité défensive, une arme qui lui permet d’être invaincue depuis 27 matchs de championnat lorsqu’elle ouvre le score.
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Le retour mitigé de Mbappé dans le onze de départ
Mbappé a retrouvé sa place dans le onze de départ quelques jours seulement après avoir été sifflé par ses propres supporters lors d’une victoire contre le Real Oviedo. Si le Français a laissé entrevoir des éclairs de son talent de classe mondiale, notamment avec une superbe talonnade qui a failli se transformer en passe décisive pour Aurélien Tchouameni, il a connu une soirée frustrante devant le but. Sa contribution la plus significative a été son rôle indirect dans l’ouverture du score : sa simple présence a suffi à déséquilibrer la défense sévillane, permettant ensuite à Vinicius de conclure.
L’ancien Parisien pensait doubler la marque en seconde période après avoir contourné le gardien et marqué, mais les célébrations furent stoppées net par le drapeau de l’arbitre assistant, son appel ayant été jugé trop précoce. Malgré deux occasions manquées, aucun tir cadré en cinq tentatives, quinze pertes de balle et seulement deux duels au sol remportés sur dix, le joueur de 27 ans a donc connu une soirée contrariée, même si Madrid a finalement gagné.
Courtois a su tenir bon face à la pression de fin de match
Malgré son classement fragile, Séville a tout tenté pour égaliser dans le temps fort de la fin de match, contraignant Thibaut Courtois à plusieurs arrêts de grande classe. Le gardien belge a sorti le grand jeu pour repousser une frappe puissante de Kike Salas au-dessus de la barre transversale, alors que les Andalous jetaient leurs dernières forces dans la bataille.
Malgré leur domination territoriale, les Andalous ont manqué de précision pour percer le verrou madrilène. Au classement, Séville est toutefois mathématiquement sauvé : la défaite de Gérone, 18e, face à l’Atlético Madrid plus tôt dans la journée lui assure de rester en Liga.
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Le Real Madrid conclut la saison en apothéose
Le match s’est conclu par une série de corners frénétiques, mais Courtois est resté impérial, offrant aux Blancos une deuxième victoire consécutive en Liga, une première depuis mars.
Si ce succès ne change pas le classement de la Liga – le Barça ayant déjà été sacré champion après son 2-0 lors du Clásico – il permet au Real de sauver l’honneur. Les Merengues, distancés de 11 points, sont désormais assurés de finir deuxièmes, devant leur rival madrilène, l’Atlético. Ils clôtureront leur exercice à domicile face à l’Athletic Club le 23 mai.