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Mauricio Pochettino GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traduit par

De « Pourquoi pas ? » à « Et si… ? » : le premier cycle de Mauricio Pochettino à la tête de l'équipe nationale américaine se termine sur une occasion manquée et un avenir incertain

Analysis
États-Unis
M. Pochettino
FEATURES
États-Unis vs Belgique
Belgique
Coupe du monde

Recruté pour transformer la culture du club, l’entraîneur a sans doute réussi cette mission ; pourtant, le bilan final reste inchangé.

SEATTLE — À peine l’aventure américaine de la Coupe du monde terminée, Mauricio Pochettino s’est vu interroger sur son avenir à la tête de l’équipe. « Ce n’est pas le moment d’en parler », a-t-il coupé court, et il avait raison. Après le cauchemar d’une défaite 4-1 face à la Belgique, il était trop tôt pour évoquer la suite, surtout quand on est l’entraîneur responsable de cet effondrement.

L’ère Pochettino est-elle terminée ? La Fédération américaine de football (U.S. Soccer) affirme qu’elle poursuivra les discussions sur la prolongation de son contrat, mais cette Coupe du monde est désormais terminée. Pour dresser un bilan lucide, il faut forcément prendre en compte la responsabilité de l’entraîneur dans ce dénouement.

Que retiendront les supporters américains de ce chapitre de l’histoire de leur équipe nationale ? Les buts, les chants des tribunes et l’image de Pochettino galvanisant les foules qu’il voulait voir derrière son équipe ? Ou plutôt cette dernière sortie, entachée d’erreurs, de défaillances et de ce coup de pied du technicien dans un panier de bouteilles d’eau, symbole d’une perte de contrôle collective ?

Pendant une grande partie de cet été, Pochettino semblait maîtriser son sujet. Le public était derrière lui, le pays s’animait, et ses joueurs étaient prêts à courir comme des fous. Cette dynamique s’est arrêtée net lundi, plus tôt que quiconque ne l’aurait souhaité. En sortant en huitièmes de finale, Pochettino a égalé le bilan de Jürgen Klinsmann, Bob Bradley et Gregg Berhalter. Il peut répéter à l’envi que le football américain a changé, mais, aux yeux de nombreux observateurs, le résultat final reste le même.

Alors, comment juger Pochettino ? Avec nuance, bien sûr, mais aussi à l’aune des résultats. La promesse était que le football américain était en train de changer et que, grâce à ce changement, les résultats suivraient. Certains sont bien sûr au rendez-vous, mais pas le plus important. L’équipe américaine est entrée dans la compétition en tant que 16e nation mondiale et en est sortie en huitièmes de finale, comme ses prédécesseurs. Génération dorée, entraîneur de renom, avantage du terrain : rien n’y a fait. Il y a des paliers, et celui de l’USMNT n’a pas bougé.

Pochettino, comme ses joueurs, voulait faire progresser le football américain. Au lieu de cela, l’issue finale fait de cette ère une période marquée par les « et si » autant que par les « pourquoi pas ».

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La phase de préparation

    Tout au long de l'été, Pochettino n'a cessé de poser la question : « Pourquoi pas nous ? »

    Ce leitmotiv est devenu un véritable cri de ralliement. Si un pays ne peut pas se mobiliser derrière son équipe lors d’une Coupe du monde à domicile, quand le pourra-t-il ? Si un groupe de joueurs ne peut pas croire en lui-même dans ces moments-là, le pourra-t-il un jour ? Tout au long de l’été, l’enthousiasme n’a cessé de monter. Pochettino avait vu juste.

    Malgré quelques polémiques initiales autour de la sélection, l’équipe nationale américaine a débuté l’été par de solides performances face au Sénégal et à l’Allemagne. La victoire écrasante contre le Paraguay en ouverture de la Coupe du monde restera dans les annales comme l’un des résultats les plus réjouissants de l’histoire de l’équipe nationale américaine. L’ambiance était électrique contre l’Australie et la défaite face à la Turquie n’a rien entamé. Puis, grâce à une victoire contre la Bosnie-Herzégovine alors que l’équipe était réduite à dix, Pochettino a apparemment aidé son équipe à franchir une nouvelle étape.

    L’équipe a joué un football offensif, agressif et à un rythme effréné, étouffant ses adversaires avant de les punir dès qu’ils tentaient de respirer. Pour la première fois, les stars américaines ont brillé sur la scène mondiale : talentueuses, agressives et, surtout, un régal pour les yeux.

    Pendant des années, les supporters américains avaient attendu de voir leur équipe jouer enfin à son niveau en Coupe du monde. C’est exactement ce qu’elle a fait lors de ses quatre premières sorties.

    Puis est venu le cinquième match, l’affrontement avec la Belgique. Lors de cette rencontre, l’équipe nationale américaine n’a pas réussi à offrir une performance approchant de ce qu’elle avait montré auparavant. Si la responsabilité en incombe en grande partie aux joueurs, dont aucun ne quittera le terrain la tête haute, elle incombe également en partie à Pochettino, qui n’a pu que regarder son équipe s’effondrer complètement sous le poids des attentes.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L'automne

    Pochettino voulait que son équipe évolue avec aisance. « La détente favorise la concentration », a-t-il déclaré, citant l’Argentin Jorge Valdano, champion du monde. Selon lui, si les siens restaient calmes et confiants, le reste suivrait naturellement.

    Or, face à la Belgique, l’équipe nationale américaine n’a incarné aucun de ces principes. Tendue, timide et constamment en réaction, elle s’est contentée de jouer pour ne pas commettre d’erreur plutôt que de chercher à imposer son jeu. La joie et la liberté qui avaient caractérisé ses premières sorties n’ont pas été aspirées hors du stade de Seattle : elles n’ont tout simplement pas existé.

    Cette contre-performance soulève une question inconfortable : l’équipe que Pochettino semblait façonner était-elle une réalité, ou simplement une dynamique nourrie par des adversaires plus modestes, brutalement mise à nu par un prétendant au titre ?

    « L’explication est peut-être très simple : ce n’était pas notre jour, tant sur le plan de la qualité que sur le plan individuel », a déclaré Pochettino. « Bien sûr, le principal responsable, c’est moi, et oui, nous devons analyser et examiner ce que nous avons fait, car ce n’était pas la performance ni la manière dont nous jouons habituellement. »

    « Je pense que nous n’étions pas à notre niveau », a-t-il ajouté. « Nous avons mal démarré. Nous n’avons jamais trouvé notre rythme de jeu. Même après avoir marqué, nous avons encaissé un but dès l’action suivante. C’était une très mauvaise journée. Nous n’avons pas montré la qualité dont nous avions fait preuve lors des matchs précédents. Nous devons accepter que nous n’avons pas été bons. Nous n’avons pas besoin de chercher d’excuses. »

    Pochettino a raison : pas d’excuses. Après que les réseaux sociaux se sont emparés de déclarations grandiloquentes sur le fait de « toucher la lune », l’équipe nationale américaine n’a pas réussi à se rapprocher de la Belgique, qui l’a largement dominée dans tous les aspects du jeu.

    Pourtant, la préparation du match contre la Belgique avait quelque chose de différent, et cela a peut-être joué un rôle. Après avoir passé l’été dans la peau d’outsiders attachants et talentueux, l’équipe nationale américaine de Pochettino s’est soudain retrouvée cataloguée comme la « méchante » du tournoi. Et dans des moments comme celui-là, la perception peut changer rapidement. L’équipe qui jouait autrefois avec liberté portait soudain un poids d’un tout autre genre.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Perdre la maîtrise du match

    Soyons clairs : ce revirement d’ambiance au sein de l’équipe nationale américaine n’était en rien imputable à Pochettino ni aux joueurs. Eux aussi n’ont pu que rester les bras croisés tandis que la situation dégénérait. Lundi, quelques heures avant le match le plus important de l’histoire de l’équipe nationale américaine, le président Donald Trump s’est vanté à la télévision que la FIFA avait annulé un carton rouge. Dès l’instant où le carton rouge de Folarin Balogun a été annulé, l’ambiance a changé, et pas pour le mieux.

    Alors que l’équipe nationale américaine affichait une humeur joyeuse en début d’entraînement dimanche, l’atmosphère s’est dégradée dès l’après-midi. Plus l’implication du président devenait évidente, plus l’extérieur s’emparait de l’histoire. L’équipe nationale américaine, qui savait autrefois séduire les spectateurs neutres par son assurance, son jeu de qualité et ses buts, était désormais méprisée. Tout au long de la phase de poules, l’équipe de Pochettino incarnait l’espoir, la confiance et, d’une manière générale, le plaisir. À l’approche du match de lundi, aux yeux d’une grande partie du monde, elle incarnait la corruption.

    On peut débattre de l’équité de ce revirement, mais c’est la réalité. Il est incontestable que l’USMNT a mal digéré cette nouvelle image, laquelle a pu contribuer à son effondrement sur le terrain.

    « Si Balogun est disponible parce que la commission disciplinaire de la FIFA l’a autorisé, alors il n’y a pas de problème », a déclaré Pochettino, « mais à titre personnel, je suis très déçu que tant de gens parlent de politique et de manipulation, ou d’éthique et d’intégrité. Ce n’est pas une excuse de dire que nous n’avons pas été performants à cause de cela. Ce n’est pas vrai. »

    Le sélectionneur peut le répéter, mais l’héritage de cette équipe, lui, est bel et bien terni. Pour l’opinion publique, le récit dominant est celui d’une formation qui aurait vendu son âme à la politique avant de s’effondrer. Pour le grand public américain, il s’agit d’un groupe à qui l’on a offert une chance et qui l’a gâchée.

    Au final, cet été restera marqué par les 36 heures qui ont séparé l’annonce concernant Balogun du coup de sifflet final, davantage que par le mois de performances qui a précédé.

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    L’avenir ?

    Tout cela s’inscrira dans l’héritage de Pochettino, qu’on le veuille ou non. Sous sa houlette, l’équipe nationale américaine a pratiqué l’un des meilleurs footballs de son histoire en Coupe du monde. Il a aussi été témoin d’un moment où le programme a laissé filer la plus grande opportunité de l’histoire du football américain. On ne peut pas évoquer l’un sans l’autre, mais il est presque certain de savoir ce qui restera le plus longtemps dans les mémoires.

    L’avenir du football américain demeure incertain, même si l’objectif final reste clair. Malgré les spéculations sur le prochain sélectionneur, le directeur sportif ou une grande initiative, une chose est sûre : il faut progresser. La performance n’a pas été suffisante et n’a pas constitué le bond en avant attendu. Au bout du compte, l’USMNT a fait un détour pour revenir à la case départ, avec davantage de promesses mais aussi un échec plus douloureux.

    La Fédération américaine de football le rappellera-t-elle ? Dans un communiqué publié lundi, elle se dit ouverte à cette option.

    « Nous avons convenu de poursuivre ces discussions après une période de repos et de réflexion à l’issue de la Coupe du monde. Nous éprouvons un immense respect et une grande gratitude envers Mauricio, son staff et toutes les personnes impliquées dans le programme », a déclaré U.S. Soccer. « Nous partageons le même enthousiasme quant à notre potentiel, mais aussi la même lucidité quant à l’ampleur du travail qui reste à accomplir à tous les niveaux pour réaliser notre ambition. »

    La question la plus importante est peut-être de savoir si Pochettino souhaite revenir. Une offre de contrat aurait été sur la table avant le tournoi. Seules les deux parties concernées savent où en est cette affaire aujourd’hui.

    « Ce parcours a été incroyable », a déclaré Pochettino. « Cela ne fait même pas encore deux ans que je suis à la fédération. Un cycle dure quatre ans. Aujourd’hui, nous avons tourné la page sur l’évaluation des joueurs. Nous disposons désormais d’une évaluation complète d’un grand nombre d’entre eux. Si nous nous engageons à rester ici à l’avenir, nous avons une idée claire de la marche à suivre. »

    « Il s’agit maintenant de se reposer un peu, de réfléchir, puis d’avoir quelques discussions, et ensuite nous verrons quelle sera la décision de la fédération et la nôtre », a-t-il poursuivi. « Je suis tellement heureux. Nous avons noué de bonnes relations, mais ce n’est pas le moment d’en parler. »

    Les discussions se poursuivront dans les prochains jours, conformément au rituel des éliminations en tournoi : une phase d’analyse, puis de projection.

    Pour l’instant, l’avenir reste flou. Si ce chapitre se referme, il s’achèvera sur une note amère et nourrira longtemps les hypothèses. Pendant ce Mondial, l’USMNT a répété : « Pourquoi pas nous ? » Au bout du compte, il ne lui reste qu’un « Et si… ? »

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