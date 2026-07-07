SEATTLE — À peine l’aventure américaine de la Coupe du monde terminée, Mauricio Pochettino s’est vu interroger sur son avenir à la tête de l’équipe. « Ce n’est pas le moment d’en parler », a-t-il coupé court, et il avait raison. Après le cauchemar d’une défaite 4-1 face à la Belgique, il était trop tôt pour évoquer la suite, surtout quand on est l’entraîneur responsable de cet effondrement.

L’ère Pochettino est-elle terminée ? La Fédération américaine de football (U.S. Soccer) affirme qu’elle poursuivra les discussions sur la prolongation de son contrat, mais cette Coupe du monde est désormais terminée. Pour dresser un bilan lucide, il faut forcément prendre en compte la responsabilité de l’entraîneur dans ce dénouement.

Que retiendront les supporters américains de ce chapitre de l’histoire de leur équipe nationale ? Les buts, les chants des tribunes et l’image de Pochettino galvanisant les foules qu’il voulait voir derrière son équipe ? Ou plutôt cette dernière sortie, entachée d’erreurs, de défaillances et de ce coup de pied du technicien dans un panier de bouteilles d’eau, symbole d’une perte de contrôle collective ?

Pendant une grande partie de cet été, Pochettino semblait maîtriser son sujet. Le public était derrière lui, le pays s’animait, et ses joueurs étaient prêts à courir comme des fous. Cette dynamique s’est arrêtée net lundi, plus tôt que quiconque ne l’aurait souhaité. En sortant en huitièmes de finale, Pochettino a égalé le bilan de Jürgen Klinsmann, Bob Bradley et Gregg Berhalter. Il peut répéter à l’envi que le football américain a changé, mais, aux yeux de nombreux observateurs, le résultat final reste le même.

Alors, comment juger Pochettino ? Avec nuance, bien sûr, mais aussi à l’aune des résultats. La promesse était que le football américain était en train de changer et que, grâce à ce changement, les résultats suivraient. Certains sont bien sûr au rendez-vous, mais pas le plus important. L’équipe américaine est entrée dans la compétition en tant que 16e nation mondiale et en est sortie en huitièmes de finale, comme ses prédécesseurs. Génération dorée, entraîneur de renom, avantage du terrain : rien n’y a fait. Il y a des paliers, et celui de l’USMNT n’a pas bougé.

Pochettino, comme ses joueurs, voulait faire progresser le football américain. Au lieu de cela, l’issue finale fait de cette ère une période marquée par les « et si » autant que par les « pourquoi pas ».