Selon Sport1, le club le plus titré d’Allemagne veut éviter une nouvelle escalade avec la Fédération canadienne de football dans le dossier Alphonso Davies. Pour cela, il impose une mesure sans concession : Ainsi, la décision finale concernant la participation du latéral à la Coupe du monde à domicile avec l’équipe nationale canadienne sera d’abord entre les mains du service médical de la Säbener Straße, et non pas de l’international ni de sa fédération.
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De nouvelles tensions émergent-elles déjà ? Le FC Bayern Munich souhaiterait décider lui-même de la participation de sa star à la Coupe du monde
Le problème réside dans les pronostics médicaux contradictoires des deux parties. Davies souffre d'une grave blessure musculaire à l'arrière de la cuisse gauche. À Munich, la durée d'indisponibilité du joueur de 25 ans aurait été estimée en interne à environ six semaines.
Selon ce diagnostic, une participation du joueur à la Coupe du monde semble exclue. Les Canadiens, eux, estiment que la pause de leur star sera nettement plus brève. De l’autre côté de l’Atlantique, on serait, selon certaines sources, fermement convaincu que Davies pourra disputer la phase finale.
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Eberl précise : « Pour cela, Davies doit d'abord retrouver la santé. »
Officiellement, la direction sportive du FC Bayern s’emploie à garder un ton diplomatique pour que le conflit latent ne s’envenime pas avant même le coup d’envoi du tournoi. Le directeur sportif Max Eberl a répété vendredi, en conférence de presse d’avant-match, que le club voulait « trouver la meilleure solution » avec Davies et les responsables canadiens, juste avant la dernière journée de Bundesliga contre le 1. FC Cologne.
En vue d’une éventuelle participation du latéral gauche à la Coupe du monde, il a ajouté qu’ils « feraient tout ensemble pour qu’il ait peut-être cette opportunité ». Le directeur sportif a toutefois posé une condition claire pour donner son feu vert au tournoi : « Mais pour cela, il doit d’abord se remettre en forme. »
Historique des confrontations entre la Bavière et le Canada
La direction du Bayern Munich affiche une fermeté sans faille dans le dossier Davies et refuse de commenter davantage tant que le staff médical n’a pas rendu son verdict. Cette posture ne doit rien au hasard : elle s’appuie sur des antécédents.
Lorsque le latéral gauche s’est déchiré les ligaments croisés en mars 2025, une violente dispute publique avait déjà éclaté entre la fédération canadienne et le FC Bayern. Les Bavarois avaient alors dénoncé de graves manquements de la part des Canadiens : la fédération aurait, de manière difficile à comprendre, aligné et épuisé Davies, déjà diminué, lors d’un match sans enjeu sportif, la petite finale de la Ligue des nations de la CONCACAF contre les États-Unis.
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La Bavière a brandi la menace d’une action judiciaire
De plus, la gestion de crise mise en place par les Canadiens par la suite n’a fait qu’aggraver la situation. Après la rencontre incriminée, la fédération avait dans un premier temps donné, à tort, son feu vert. La gravité réelle de la blessure au genou de Davies n’a été confirmée qu’après son retour, à l’issue d’examens approfondis à Munich. Le président du directoire du Bayern, Jan-Christian Dreesen, a alors perdu son sang-froid et menacé publiquement la fédération de poursuites judiciaires.
Co-organisateur de la Coupe du monde, le Canada entamera la compétition à domicile le 12 juin face à la Bosnie-Herzégovine, puis affrontera le Qatar le 19 juin et la Suisse le 24 juin.
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