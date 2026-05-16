De nouvelles tensions émergent-elles déjà ? Le FC Bayern Munich souhaiterait décider lui-même de la participation de sa star à la Coupe du monde

Le problème réside dans les pronostics médicaux contradictoires des deux parties. Davies souffre d'une grave blessure musculaire à l'arrière de la cuisse gauche. À Munich, la durée d'indisponibilité du joueur de 25 ans aurait été estimée en interne à environ six semaines.

Selon ce diagnostic, une participation du joueur à la Coupe du monde semble exclue. Les Canadiens, eux, estiment que la pause de leur star sera nettement plus brève. De l’autre côté de l’Atlantique, on serait, selon certaines sources, fermement convaincu que Davies pourra disputer la phase finale.