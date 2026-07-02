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Julian NagelsmannGetty Images
Christian Guinin

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De nouvelles accusations étranges font surface ! Les stars de la DFB n'auraient-elles pas confiance dans le staff de Julian Nagelsmann ?

Coupe du monde
Allemagne vs Paraguay
Allemagne
J. Nagelsmann
S. Wagner

Après l’élimination humiliante de l’équipe nationale allemande lors de la Coupe du monde 2026, les accusations à l’encontre de Julian Nagelsmann se multiplient.

Selon un reportage deSky, plusieurs joueurs de l’équipe nationale se seraient plaints de la prise en charge physiothérapeutique lors du stage de préparation allemand pour la Coupe du monde, à Winston-Salem.

  • Selon les informations de Sky, la frustration était telle au sein de la Mannschaft que le capitaine Joshua Kimmich et plusieurs coéquipiers non nommés ont fait appel, par avion, à un kinésithérapeute externe de renom.

    Selon Sky, il s’agissait du Dr Jürgen Siegele, directeur général et fondateur du centre de thérapie et de rééducation Bottwartal, situé à Großbottwar, près de Stuttgart. Ce dernier aurait finalement pris en charge une dizaine de stars de la DFB dans un local séparé situé à proximité de l’hôtel de l’équipe.

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  • DeutschlandGetty Images

    L'équipe de la DFB se distingue par ses lacunes physiques

    Au cours des quatre matches de la Coupe du monde, l’équipe allemande s’est régulièrement distinguée par une faible maîtrise des duels, un manque de vivacité ainsi que des lacunes physiques générales. Lors des quatre rencontres contre Curaçao, la Côte d’Ivoire, l’Équateur et le Paraguay, la sélection allemande est restée en dessous de 50 % de duels remportés – une situation sans précédent pour l’Allemagne lors d’une phase finale de Coupe du monde.

    Des voix avaient déjà critiqué l’encadrement technique avant le tournoi. Nagelsmann, 38 ans, avait recruté plusieurs anciens collaborateurs de son passage à Hoffenheim, ce que le magazine Der Spiegel qualifie d’une « bulle de confort » sur mesure.

  • TSG Hoffenheim v FC Augsburg - BundesligaGetty Images Sport

    Les stars de la DFB auraient apparemment regretté l'absence de Sandro Wagner

    Selon les informations de Sky, Sandro Wagner, très apprécié au sein de l’équipe, aurait quitté le groupe. L’ancien attaquant aurait su allier accessibilité et autorité, expliquant avec clarté aux joueurs les consignes tactiques du sélectionneur.

    Comme on le sait, Wagner a quitté l’équipe nationale allemande de son plein gré à l’été 2025 pour rejoindre le FC Augsbourg en tant qu’entraîneur principal. Selon Sky, le kinésithérapeute Michael Deiß, figure de confiance du groupe et proche de l’ancien attaquant, l’a suivi. Les relations entre Wagner et Nagelsmann se seraient dégradées en fin de collaboration.

    Auparavant, le magazine Sport Bild avait déjà révélé d’autres critiques visant le sélectionneur. La gestion du cas Deniz Undav, une communication déficiente entre le staff et les joueurs ainsi que l’ennui des stars de la DFB durant le camp de la Coupe du monde avaient déjà dégradé l’ambiance.