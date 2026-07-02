Selon les informations de Sky, la frustration était telle au sein de la Mannschaft que le capitaine Joshua Kimmich et plusieurs coéquipiers non nommés ont fait appel, par avion, à un kinésithérapeute externe de renom.

Selon Sky, il s’agissait du Dr Jürgen Siegele, directeur général et fondateur du centre de thérapie et de rééducation Bottwartal, situé à Großbottwar, près de Stuttgart. Ce dernier aurait finalement pris en charge une dizaine de stars de la DFB dans un local séparé situé à proximité de l’hôtel de l’équipe.