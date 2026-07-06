« De nouveau réunis » : Lionel Messi retrouve sa femme Antonela et leurs trois fils, alors que la légende argentine se détend avant de viser un nouveau sacre mondial

Dans le contexte très tendu de la défense de son titre en Coupe du monde, Messi a trouvé un moment de répit en passant une journée de repos avec sa famille. La star de l’Inter Miami a reçu la visite d’Antonela Roccuzzo et de leurs trois enfants – Thiago, Mateo et Ciro – après la victoire âprement disputée de l’Argentine contre le Cap-Vert, obtenue en prolongation. Ce succès 3-2 à Miami a assuré la qualification de l’équipe pour les huitièmes de finale, offrant aux joueurs un court répit pour recharger les batteries.

Antonela a immortalisé ces instants complices sur les réseaux sociaux, publiant une série de photos illustrant les liens familiaux pendant la compétition. La publication montrait Messi souriant aux côtés de ses fils, offrant aux fans un rare aperçu de la vie privée du détenteur de huit Ballons d’Or, alors qu’il est en quête de nouveaux titres internationaux sur le sol nord-américain.