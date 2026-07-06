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« De nouveau réunis » : Lionel Messi retrouve sa femme Antonela et leurs trois fils, alors que la légende argentine se détend avant de viser un nouveau sacre mondial
Le capitaine de l’Argentine savoure un moment en famille.
Dans le contexte très tendu de la défense de son titre en Coupe du monde, Messi a trouvé un moment de répit en passant une journée de repos avec sa famille. La star de l’Inter Miami a reçu la visite d’Antonela Roccuzzo et de leurs trois enfants – Thiago, Mateo et Ciro – après la victoire âprement disputée de l’Argentine contre le Cap-Vert, obtenue en prolongation. Ce succès 3-2 à Miami a assuré la qualification de l’équipe pour les huitièmes de finale, offrant aux joueurs un court répit pour recharger les batteries.
Antonela a immortalisé ces instants complices sur les réseaux sociaux, publiant une série de photos illustrant les liens familiaux pendant la compétition. La publication montrait Messi souriant aux côtés de ses fils, offrant aux fans un rare aperçu de la vie privée du détenteur de huit Ballons d’Or, alors qu’il est en quête de nouveaux titres internationaux sur le sol nord-américain.
Un message émouvant d'Antonela
Sur Instagram, Antonela a partagé ces retrouvailles avec ses 41 millions d’abonnés en publiant une série de photos, dont un cliché espiègle de Mateo levant le pouce et un clin d’œil aux activités commerciales de Messi avec un alfajor « Havanna ». La femme d’affaires a accompagné ces images d’un message simple mais fort : « On t’aime, @leomessi. De nouveau ensemble. »
La publication est rapidement devenue virale, récoltant des millions de « j’aime » alors que les supporters se réjouissaient de ce nouveau départ émotionnel pour l’icône argentine. Si Antonela et les enfants ont été une présence constante dans les tribunes tout au long de cette Coupe du monde, ces retrouvailles intimes ont apporté à Messi le soutien émotionnel dont il avait besoin avant que le tournoi n’entre dans sa phase décisive, où chaque match est une question de vie ou de mort.
Une forme exceptionnelle sur le terrain
Malgré sa décontraction en dehors du terrain, Messi se montre toujours aussi redoutable une fois le coup d’envoi sifflé. À 39 ans, il affiche une forme éblouissante, avec sept buts inscrits à ce jour dans la compétition. En trouvant le chemin des filets à chaque match de cette édition, il a déjà égalé son total de buts lors de son parcours légendaire à la Coupe du monde 2022 au Qatar.
Son but contre le Cap-Vert a par ailleurs prolongé son incroyable série personnelle, consolidant son statut de meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde avec 20 réalisations. Sous les yeux de sa famille, l’attaquant chevronné défie les années et démontre qu’il demeure l’élément clé du dispositif de Lionel Scaloni, alors que l’Albiceleste vise à confirmer sa suprématie mondiale.
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Tous les regards sont tournés vers les huitièmes de finale.
Les festivités et les moments en famille doivent désormais être mis de côté, alors que la phase décisive du tournoi approche à grands pas. L’Argentine doit affronter l’Égypte mardi 7 juillet lors d’un choc au sommet à l’Atlanta Stadium. Cette rencontre revêt une importance particulière, car elle marque l’une des rares confrontations officielles entre Messi et Mohamed Salah, autre icône mondiale. Ce match représente un moment historique pour la sélection africaine, puisque Salah mène son pays en tant que capitaine vers les huitièmes de finale pour la première fois de son histoire.
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