Après s’être illustré en club, McTominay brille désormais sur la plus grande scène internationale. L’Écosse a entamé sa première Coupe du monde depuis 1998 par une victoire 1-0 contre Haïti, avant de s’incliner sur le même score face au Maroc.

Un match très attendu contre le Brésil est programmé mercredi à Miami, et l’histoire pourrait s’écrire si les Écossais parviennent à se qualifier pour les huitièmes de finale. McTominay devrait jouer un rôle clé dans cette quête.

Interrogé sur la manière dont il a appris à assumer ce leadership et à gérer la pression, Miller a analysé l’évolution de McTominay : « Je pense qu’il a mûri dans ce rôle, et pas seulement avec l’Écosse. Quand on arrive à Naples et qu’on est élu meilleur joueur du championnat dès sa première année, on remporte le titre. On vous cite parmi les candidats au Ballon d’Or, vous entrez même dans le top 20, ce qui vous propulse à un tout autre niveau, et c’est exactement ce qu’il a accompli.

Son niveau a franchement passé un cap depuis que je le vois jouer en sélection, ces cinq ou six dernières années. Il a tout simplement élevé son jeu. C’est un footballeur exceptionnel, c’est aussi simple que ça.

Néanmoins, je reste prudent en matière de mise sur un seul joueur : le football est un sport collectif, sauf si l’on parle du meilleur joueur du monde. L’Écosse possède d’autres bons éléments autour de Scott. Il est l’un des meilleurs, sinon le meilleur, mais il est bien entouré.

La force de l’Écosse réside dans son effectif et dans l’équipe, non dans un individu. Bien sûr, certains joueurs peuvent émerger, et Scott fait partie de ceux qui, depuis trois ou quatre saisons, se sont clairement illustrés. Il est l’un de ceux capables de créer des moments décisifs.

John McGinn, lui, trouve toujours le chemin des filets ; il est souvent au bon endroit au bon moment. J’apprécie Ben Gannon-Doak : il apporte quelque chose de différent par rapport aux autres membres de l’équipe, quelque chose qui a manqué à notre nation depuis… je ne sais même plus depuis combien de temps. Avoir un joueur doté de ce genre de qualités représente une véritable menace : qu’il soit titulaire ou qu’il entre en cours de match, il peut faire la différence.

Scott, au vu de ses performances des dernières saisons, doit simplement gérer cette exposition. Et il le fait remarquablement bien.

« Dans un grand tournoi, on affronte des adversaires de haut niveau ; ce n’est pas aussi simple que de les écraser. Le match contre Haïti l’a montré : la victoire était au rendez-vous, mais elle n’a pas été facile. On ne peut pas débarquer à une Coupe du monde en pensant simplement dominer et faire ce qu’on veut.

À mes yeux, il a aussi endossé un rôle légèrement différent : il conserve ses attributions, mais assume davantage de responsabilités dans la construction du jeu et dans les diverses phases de rencontre, ce qui n’était pas forcément le cas lorsqu’il se contentait de foncer et de s’engouffrer dans la surface.

En résumé, je l’ai vu jouer assez de fois pour savoir qu’il peut tout faire au milieu de terrain : c’est un véritable joueur polyvalent capable de s’impliquer dans la construction du jeu.

En l’absence de Billy Gilmour, il nous faut un joueur capable de prendre le contrôle du match, de se montrer à l’aise sur le ballon et de dicter le rythme. J’ai vu Scott le faire lors des matchs de préparation, puis évidemment en début de compétition : il évolue un peu plus en retrait, dans la zone où Billy aurait normalement joué.

Cela ne l’empêche pas de continuer à pénétrer dans la surface, à rechercher les centres et les centres en retrait, et à se montrer dangereux devant le but. Son jeu n’en souffre pas ; il assume simplement davantage de responsabilités dans l’organisation du jeu. »