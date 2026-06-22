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« De nombreux prétendants » : Scott McTominay reçoit des conseils pour son transfert en Premier League, alors qu’il espère reproduire ses exploits napolitains sous le maillot de l’Écosse en vue de la Coupe du monde 2026
Titres, trophée de MVP et buts : le bilan de McTominay depuis son départ de Manchester United
L’international écossais de 72 sélections a réalisé un choix de carrière audacieux lors de l’été 2024 en quittant Old Trafford. Le feu vert des géants de la Premier League pour ce transfert a surpris, tout comme la destination choisie par McTominay.
Transféré pour 26 millions de livres sterling (34 millions de dollars), il a entamé un nouveau chapitre bien loin de sa zone de confort. Naples a perçu chez McTominay un potentiel susceptible de servir ses ambitions, et cette marque de confiance s’est révélée payante : un Scudetto, le titre de meilleur joueur de la saison et 27 buts en 80 matchs toutes compétitions confondues.
Souvent cantonné à un rôle de milieu défensif à Manchester, sans être toujours titulaire indiscutable, il s’est épanoui en ajoutant une dimension plus audacieuse à son jeu. Épanoui aussi en dehors des terrains aux côtés de sa compagne Cam Reading, il a conquis le cœur d’un public qui idolâtrait autrefois la superstar argentine Diego Maradona.
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Un rêve devenu réalité ! McTominay envisagerait-il un retour en Premier League ?
Ces performances ont ravivé les rumeurs de transfert : McTominay doit-il envisager un retour en Premier League ? Interrogé par GOAL dans le cadre d’un partenariat avec BetGoodwin, l’ancien international écossais Miller a répondu avec autorité : « Seul Scott sait ce qu’il en pense. Il semble adorer la vie en Italie ; son image a complètement changé !
Il s’est parfaitement adapté à la vie à Naples et il rayonne sur le terrain. Quand un joueur remporte des titres, brille dans un championnat et est couronné meilleur joueur, cela change forcément la donne.
« Je suis sûr qu’il y aura des clubs intéressés par Scott McTominay, c’est la nature du football, mais il faudrait sans doute une offre exceptionnelle pour qu’il parte, car il semble adoré par les supporters. L’estime qu’ils lui portent et la façon dont ils parlent de lui constituent quelque chose d’unique pour un joueur.
Quand on change de club, de style de jeu ou d’entraîneur, plusieurs facteurs peuvent influer sur les performances et le bonheur d’un joueur. Ce n’est pas toujours simple. On ne peut pas simplement dire : “Ça marche là-bas, je vais faire la même chose ici”.
« Il aura beaucoup de paramètres à évaluer. Mais une chose est sûre : si Scott voulait changer d’air et revenir en Premier League, je suis certain qu’il trouverait de nombreux clubs prêts à l’accueillir. »
Tartan Army ! McTominay s'est imposé comme un véritable leader au sein de l'équipe d'Écosse.
Après s’être illustré en club, McTominay brille désormais sur la plus grande scène internationale. L’Écosse a entamé sa première Coupe du monde depuis 1998 par une victoire 1-0 contre Haïti, avant de s’incliner sur le même score face au Maroc.
Un match très attendu contre le Brésil est programmé mercredi à Miami, et l’histoire pourrait s’écrire si les Écossais parviennent à se qualifier pour les huitièmes de finale. McTominay devrait jouer un rôle clé dans cette quête.
Interrogé sur la manière dont il a appris à assumer ce leadership et à gérer la pression, Miller a analysé l’évolution de McTominay : « Je pense qu’il a mûri dans ce rôle, et pas seulement avec l’Écosse. Quand on arrive à Naples et qu’on est élu meilleur joueur du championnat dès sa première année, on remporte le titre. On vous cite parmi les candidats au Ballon d’Or, vous entrez même dans le top 20, ce qui vous propulse à un tout autre niveau, et c’est exactement ce qu’il a accompli.
Son niveau a franchement passé un cap depuis que je le vois jouer en sélection, ces cinq ou six dernières années. Il a tout simplement élevé son jeu. C’est un footballeur exceptionnel, c’est aussi simple que ça.
Néanmoins, je reste prudent en matière de mise sur un seul joueur : le football est un sport collectif, sauf si l’on parle du meilleur joueur du monde. L’Écosse possède d’autres bons éléments autour de Scott. Il est l’un des meilleurs, sinon le meilleur, mais il est bien entouré.
La force de l’Écosse réside dans son effectif et dans l’équipe, non dans un individu. Bien sûr, certains joueurs peuvent émerger, et Scott fait partie de ceux qui, depuis trois ou quatre saisons, se sont clairement illustrés. Il est l’un de ceux capables de créer des moments décisifs.
John McGinn, lui, trouve toujours le chemin des filets ; il est souvent au bon endroit au bon moment. J’apprécie Ben Gannon-Doak : il apporte quelque chose de différent par rapport aux autres membres de l’équipe, quelque chose qui a manqué à notre nation depuis… je ne sais même plus depuis combien de temps. Avoir un joueur doté de ce genre de qualités représente une véritable menace : qu’il soit titulaire ou qu’il entre en cours de match, il peut faire la différence.
Scott, au vu de ses performances des dernières saisons, doit simplement gérer cette exposition. Et il le fait remarquablement bien.
« Dans un grand tournoi, on affronte des adversaires de haut niveau ; ce n’est pas aussi simple que de les écraser. Le match contre Haïti l’a montré : la victoire était au rendez-vous, mais elle n’a pas été facile. On ne peut pas débarquer à une Coupe du monde en pensant simplement dominer et faire ce qu’on veut.
À mes yeux, il a aussi endossé un rôle légèrement différent : il conserve ses attributions, mais assume davantage de responsabilités dans la construction du jeu et dans les diverses phases de rencontre, ce qui n’était pas forcément le cas lorsqu’il se contentait de foncer et de s’engouffrer dans la surface.
En résumé, je l’ai vu jouer assez de fois pour savoir qu’il peut tout faire au milieu de terrain : c’est un véritable joueur polyvalent capable de s’impliquer dans la construction du jeu.
En l’absence de Billy Gilmour, il nous faut un joueur capable de prendre le contrôle du match, de se montrer à l’aise sur le ballon et de dicter le rythme. J’ai vu Scott le faire lors des matchs de préparation, puis évidemment en début de compétition : il évolue un peu plus en retrait, dans la zone où Billy aurait normalement joué.
Cela ne l’empêche pas de continuer à pénétrer dans la surface, à rechercher les centres et les centres en retrait, et à se montrer dangereux devant le but. Son jeu n’en souffre pas ; il assume simplement davantage de responsabilités dans l’organisation du jeu. »
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Coupe du monde 2026 : l'Écosse peut-elle écrire l'histoire en atteignant les huitièmes de finale ?
Une troisième place dans le groupe C pourrait suffire à qualifier l’Écosse pour les 32es de finale. Un résultat positif, quel qu’il soit, face au Brésil contribuerait grandement à atteindre cet objectif et à réécrire l’histoire.
Pour y parvenir, les Écossais devront contenir la menace représentée par Vinicius Junior et ses coéquipiers – Neymar pouvant faire son retour après sa convalescence – tout en se créant assez d’occasions pour que des joueurs comme McTominay puissent peser dans le dernier tiers du terrain.