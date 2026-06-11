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Messi Ronald World Cup 2:1AI
Loai Mohamed

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De Messi et Ronaldo à Ancelotti et Tuchel… La Coupe du monde 2026 va-t-elle réécrire l'histoire du football ?

FEATURES
C. Ronaldo
L. Messi
C. Ancelotti
T. Tuchel
Kylian Mbappé
L. Scaloni
D. Deschamps
Mexico vs Afrique du Sud
Mexico
Afrique du Sud
Coupe du monde
Portugal vs République Démocratique du Congo
Portugal
République Démocratique du Congo
Argentine vs Algérie
Argentine
Algérie
Brésil vs Maroc
Brésil
Maroc
Portugal
Argentine
Italie
Allemagne
France
Mexique
Afrique du Sud
Congo-Kinshasa
É.-U.
Algérie
Brésil
Maroc

Le Mondial des rêves… Des stars et des coachs prêts à pulvériser les records par dizaines lors de cette édition XXL de la compétition.

Dans quelques heures, la Coupe du monde 2026 débutera. Elle pourrait bien dépasser le cadre d’une simple nouvelle édition de la compétition la plus suivie de la planète pour s’imposer comme un événement historique, susceptible de repousser les frontières de l’excellence footballistique.

Cette édition, la plus vaste de l’histoire de la Coupe du monde, réunira 48 équipes et proposera 104 matchs répartis entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Tous les regards se tournent donc vers un groupe de stars et de techniciens prêts à faire tomber des records anciens de plusieurs décennies.

Entre Lionel Messi, qui vise de nouveaux records en nombre de matchs, de victoires et de passes décisives, en passant par Cristiano Ronaldo, déterminé à enrichir un héritage déjà exceptionnel en Coupe du monde, ou Kylian Mbappé, prêt à intégrer le club des légendes avant même ses trente ans, la compétition promet d’inscrire un nouveau chapitre dans l’histoire du football.

Mais la course aux records ne concerne pas seulement les joueurs : des entraîneurs de renom comme Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Didier Deschamps et Lionel Scaloni peuvent également inscrire leur nom en lettres dorées en atteignant des marqueurs inédits.

Entre la course aux buts, la quête des gardiens pour les statistiques défensives et le duel des stratèges désireux de laisser une empreinte durable, l’édition 2026 pourrait bien devenir l’une des Coupes du monde les plus marquantes de l’histoire du football, et peut-être celle où tomberont des records que beaucoup estimaient inaccessibles.

  • Messi et Mbappé briguent le trône de Klose

    L'Allemand Miroslav Klose reste, avec 16 buts, le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde, mais son record est plus que jamais menacé.

    Lionel Messi, déjà auteur de 13 buts en Coupe du monde, et Kylian Mbappé, qui en totalise 12, sont en lice pour égaler, voire surpasser, l’exploit de la légende allemande.

    Le Brésilien Ronaldo Nazário pointe à la deuxième place avec 15 unités, juste devant l’Allemand Gerd Müller (14 buts), tandis que Messi, avec 13 réalisations, est déjà au niveau du Français Just Fontaine.

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  • Ronaldo à deux doigts d'un record que personne n'a encore battu

    Cristiano Ronaldo détient déjà un record historique unique après avoir marqué lors de cinq éditions différentes de la Coupe du monde, en 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022.

    Si le quintuple Ballon d’Or trouve à nouveau le chemin des filets lors de l’édition 2026, il deviendra le premier joueur de l’histoire à marquer dans six Coupes du monde différentes, consolidant ainsi un record qui force l’admiration.

  • Sixième participation… Le rêve de Messi et Ronaldo

    Si Messi et Ronaldo prennent part à la compétition, ils deviendront les premiers joueurs de l’histoire de la Coupe du monde à disputer six éditions différentes.

    Ils détiennent actuellement, aux côtés de Lothar Matthäus, Antonio Carvajal, Andrés Guardado et Rafael Márquez, le record de cinq participations, et le gardien mexicain Guillermo Ochoa pourrait lui aussi intégrer ce club très fermé.

    Au-delà du nombre d’éditions, Messi détient le record du nombre de matchs disputés en Coupe du monde (26), tandis que Ronaldo pointe à la cinquième place avec 22 rencontres.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Mbappé en quête du record de Cafu

    Selon les données du site spécialisé Squawka, Kylian Mbappé pourrait devenir le deuxième joueur de l’histoire à disputer trois finales consécutives de la Coupe du monde, à condition de guider à nouveau la France en finale.

    Seul le Brésilien Cafu, finaliste en 1994, 1998 et 2002, fait mieux.

  • Les victoires de Messi… Un nouveau record se profile à l’horizon.

    Miroslav Klose détient actuellement le record du nombre de victoires en Coupe du monde, avec 17 succès au compteur.

    Lionel Messi, avec 16 succès au compteur, est toutefois à une seule victoire de l’égaliser, et pourrait même prendre seul la tête du classement lors de la prochaine édition, actuellement à égalité avec Cafu.

  • Les grands gardiens à la poursuite de l'histoire

    L’Anglais Peter Shilton et le Français Fabien Barthez détiennent conjointement le record du plus grand nombre de clean sheets en Coupe du monde, avec 10 matchs chacun.

    Le Belge Thibaut Courtois et l’Allemand Manuel Neuer se rapprochent de ce record, ayant chacun préservé leurs buts inviolés lors de 7 rencontres mondiales.

  • Messi et le trône des passeurs décisifs

    Avec huit passes décisives au compteur, Lionel Messi co-détient actuellement le record de l’histoire de la Coupe du monde, à égalité avec son compatriote Diego Maradona.

    Une seule passe décisive supplémentaire suffirait au capitaine argentin pour devenir le détenteur unique de ce record historique.

  • Les récompenses individuelles offrent aux joueurs l’occasion de conquérir une forme d’immortalité sportive.

    Selon Squawka, Messi pourrait devenir le premier joueur de l’histoire à remporter trois Ballons d’or du meilleur joueur de la Coupe du monde, après ses sacres en 2014 et 2022.

    Quant au Soulier d’or, jamais attribué deux fois au même joueur, Harry Kane, Kylian Mbappé et James Rodríguez peuvent entrer dans l’histoire en l’obtenant pour la deuxième fois.

    Dans les cages, l’un des trois gardiens – Manuel Neuer, Thibaut Courtois ou Emiliano Martínez – pourrait devenir le premier à décrocher un deuxième Gant d’or.

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-NIRAFP

    Deschamps à la poursuite d'une légende allemande

    Chez les sélectionneurs, le Français Didier Deschamps se rapproche du record de l’Allemand Helmut Schön, actuel détenteur du plus grand nombre de victoires en Coupe du monde avec 16 succès.

    Avec 14 succès à son actif, il pourrait même s’emparer seul de ce record dès le prochain tournoi.

    Avec 19 matchs au compteur contre 25 pour l’Allemand, le sélectionneur français pourrait aussi bientôt prendre seul la tête de ce classement.

  • Scaloni et un exploit historique

    Lionel Scaloni a mené l'Argentine à la victoire lors de la Copa América 2021, puis de la Coupe du monde 2022, et enfin de la Copa América 2024.

    En cas de succès lors de la Coupe du monde 2026, il deviendrait le premier sélectionneur de l’histoire à remporter quatre grands tournois internationaux consécutifs.

  • FBL-FRIENDLY-HON-ARGAFP

    La série d’invincibilité de Scaloni

    Le sélectionneur brésilien Luiz Felipe Scolari détient le record d’invincibilité en Coupe du monde, avec douze matchs sans défaite.

    De son côté, Scaloni arrive dans la compétition avec une série en cours de six matchs sans défaite et pourrait menacer ce record si l’Argentine parvient à se hisser en finale.

  • Un exploit encore jamais concrétisé

    En près d’un siècle de Coupe du monde, aucun sélectionneur n’a jamais soulevé le trophée avec une équipe autre que celle de son pays.

    La Coupe du monde 2026 pourrait toutefois marquer une rupture, avec des techniciens de premier plan comme l’Italien Carlo Ancelotti (Brésil), l’Allemand Thomas Tuchel (Angleterre) et l’Espagnol Roberto Martínez (Portugal).

  • Un titre conquis sur deux continents différents

    Aucun sélectionneur n'a jamais remporté la Coupe du monde sur deux continents différents.

    Didier Deschamps, sacré avec la France en Russie en 2018, et Lionel Scaloni, vainqueur avec l’Argentine au Qatar en 2022, peuvent donc inscrire leur nom dans l’histoire en Amérique du Nord.

  • Le plus grand entraîneur de l'histoire de la Coupe du monde

    À 78 ans, le Néerlandais Dick Advocaat s’apprête à entrer dans l’histoire comme le sélectionneur le plus âgé à diriger une équipe nationale en Coupe du monde, à la tête de Curaçao.

    Il battra ainsi le record détenu par l’Allemand Otto Rehhagel, âgé de 71 ans lors de la Coupe du monde 2010.

  • Ancelotti talonne Del Bosque

    Carlo Ancelotti pourrait devenir le sélectionneur le plus âgé à remporter la Coupe du monde s’il guide le Brésil vers le titre.

    L’Italien fêtera ses 67 ans juste avant le coup d’envoi de la compétition, et surpassera ainsi l’Espagnol Vicente del Bosque, qui avait 59 ans lorsqu’il a mené la Roja au titre en 2010.

  • Kiroch est à la croisée des chemins : il doit désormais prouver sa capacité à assurer la continuité.

    Le sélectionneur portugais Carlos Queiroz se rapproche du record de Bora Milutinović, qui détient le nombre record de participations consécutives à la Coupe du monde.

    La Coupe du monde 2026 sera sa cinquième participation consécutive, après une campagne avec le Portugal et trois avec l’Iran.

  • La Ligue des champions et la Coupe du monde

    À ce jour, seuls deux entraîneurs ont réussi le doublé Ligue des champions-Coupe du monde : l’Italien Marcello Lippi et l’Espagnol Vicente del Bosque.

    Lors de la Coupe du monde 2026, Carlo Ancelotti et Thomas Tuchel auront l’occasion de rejoindre ce club très fermé, à condition que l’un d’eux mène la sélection de son pays vers le sacre suprême, selon le site « Squawka ».

    Entre les talents des joueurs et les schémas tactiques des coachs, l’édition 2026 promet d’être bien plus qu’un simple tournoi : elle pourrait voir tomber des records historiques et en voir naître d’autres, destinés à rester gravés dans les annales pendant plusieurs décennies.