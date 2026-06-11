De Messi et Ronaldo à Ancelotti et Tuchel… La Coupe du monde 2026 va-t-elle réécrire l'histoire du football ?

Dans quelques heures, la Coupe du monde 2026 débutera. Elle pourrait bien dépasser le cadre d’une simple nouvelle édition de la compétition la plus suivie de la planète pour s’imposer comme un événement historique, susceptible de repousser les frontières de l’excellence footballistique.

Cette édition, la plus vaste de l’histoire de la Coupe du monde, réunira 48 équipes et proposera 104 matchs répartis entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Tous les regards se tournent donc vers un groupe de stars et de techniciens prêts à faire tomber des records anciens de plusieurs décennies.

Entre Lionel Messi, qui vise de nouveaux records en nombre de matchs, de victoires et de passes décisives, en passant par Cristiano Ronaldo, déterminé à enrichir un héritage déjà exceptionnel en Coupe du monde, ou Kylian Mbappé, prêt à intégrer le club des légendes avant même ses trente ans, la compétition promet d’inscrire un nouveau chapitre dans l’histoire du football.

Mais la course aux records ne concerne pas seulement les joueurs : des entraîneurs de renom comme Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Didier Deschamps et Lionel Scaloni peuvent également inscrire leur nom en lettres dorées en atteignant des marqueurs inédits.

Entre la course aux buts, la quête des gardiens pour les statistiques défensives et le duel des stratèges désireux de laisser une empreinte durable, l’édition 2026 pourrait bien devenir l’une des Coupes du monde les plus marquantes de l’histoire du football, et peut-être celle où tomberont des records que beaucoup estimaient inaccessibles.