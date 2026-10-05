AFP
Traduit par
De mené à triomphant ! La poussée tardive de Desire Doue et Michael Olise couronne l'incroyable remontée de la France contre la Belgique
Finale au Stade de France tardive
Le mandat de Zidane à la tête de l’équipe de France a atteint un nouveau sommet lundi soir, lorsque son équipe a signé une remontée finale à couper le souffle pour démanteler la Belgique 4-1. Les Bleus abordaient cette rencontre au Stade de France en tête du groupe 1 de la Ligue des nations avec sept points, après une courte victoire 1-0 à Bruxelles une semaine plus tôt. Désireux de consolider leur avance, Zidane a opté pour un 4-3-3 rajeuni, titularisant Guillaume Restes dans les buts ainsi qu’une charnière défensive expérimentale composée de Maxence Lacroix et Leny Yoro.
Ousmane Dembele a donné le ton d’entrée, en repiquant dans l’axe pour décocher une frappe qui a frôlé le poteau après moins d’une minute. La pression a continué de monter, Bradley Barcola et Esteban Lepaul mettant à l’épreuve la résistance belge, tandis que Maarten Vandevoordt a dû sortir une belle parade pour priver Barcola à la 16e minute. Malgré la pression française soutenue, la Belgique est restée dangereuse en contre. À la 35e minute, les visiteurs ont porté un coup de massue lorsque Romeo Lavia, de Chelsea, a transpercé la défense française d’une passe millimétrée, lançant Dodi Lukebakio seul face à Guillaume Restes, avant une finition pleine d’autorité du gauche dans la lucarne.
- AFP
Zidane fait la différence
La seconde période a commencé un peu comme la première, avec une équipe de France installée dans le camp belge mais en difficulté pour faire sauter le bloc bas discipliné de Mark van Bommel. Dembele a manqué une nouvelle grosse occasion à la 53e minute, et Vandevoordt s’est encore montré infranchissable en repoussant une frappe en pivot de Lepaul peu avant l’heure de jeu. Constatant que son onze de départ se heurtait à un mur, Zidane a fait appel à son banc pour apporter de l’inspiration. Dans un triple changement décisif, il a lancé Michael Olise, Rayan Cherki et Lucas Da Cunha.
L’entrée de Cherki s’est révélée particulièrement transformatrice, le meneur de jeu commençant à tirer les ficelles au milieu de terrain. Cherki a lui-même failli égaliser d’une tentative enroulée du pied droit qui a nécessité une nouvelle parade acrobatique de Vandevoordt. La pression incessante a fini par faire céder le barrage belge à la 77e minute. Desire Doue, autre remplaçant, a reçu une passe de Da Cunha, s’est brillamment retourné à l’entrée de la surface et a expédié une frappe rasante du gauche dans le coin. C’était un moment marquant pour le jeune talent, avec un quatrième but en sélection en seulement 19 apparitions avec l’équipe nationale A.
Quatre buts en quatorze minutes
Portée par un public désormais en état d’euphorie, la France a senti le sang et a refusé de lever le pied. Quatre minutes seulement après l’égalisation, la remontée était complète. Olise a déboulé sur le flanc droit avec détermination avant de remettre le ballon en retrait vers Cherki au premier poteau. La reprise en une touche du remplaçant a été déviée par le pied puis le bras de Vandevoordt avant de franchir doucement la ligne pour porter le score à 2-1. La Belgique, qui avait mené pendant près d’une heure, semblait sonnée par ce brusque renversement de dynamique.
À la 88e minute, le troisième but est arrivé grâce à un geste de grande classe technique. Doue et Olise ont combiné avec une séquence de passes en une touche très élaborée dans un petit espace à l’entrée de la surface, permettant à Olise de se libérer avant de conclure avec sang-froid. La star du Bayern Munich n’en avait pas terminé pour autant. Alors que le match entrait dans le temps additionnel, Doue s’est de nouveau mué en passeur, trouvant Olise d’une passe exquise que l’attaquant a convertie avec facilité pour faire passer le score à 4-1. Cette avalanche de buts a permis à la France de transformer une défaite qui se profilait en une démonstration éclatante en moins d’un quart d’heure, mettant ainsi fin, de fait, aux espoirs belges de stopper leur longue série de défaites face à leurs voisins.
- AFP
Classement du groupe 1 et calendrier de novembre
Cette victoire conforte la position de la France au sommet du groupe 1 de la Ligue des nations avec 10 points. Pendant ce temps, la Belgique reste bloquée à la troisième place avec six points, derrière l’Italie, deuxième, qui occupe la place de dauphin avec sept points.
Le groupe atteindra son dénouement lors de la prochaine trêve internationale de novembre. La France effectuera un déplacement difficile en Italie avant de rentrer à domicile pour recevoir la Turquie. Quant à la Belgique, sa campagne se conclura par un déplacement en Turquie dans un premier temps, avant la réception de l’Italie lors de son dernier match de groupe.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles