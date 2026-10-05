Le mandat de Zidane à la tête de l’équipe de France a atteint un nouveau sommet lundi soir, lorsque son équipe a signé une remontée finale à couper le souffle pour démanteler la Belgique 4-1. Les Bleus abordaient cette rencontre au Stade de France en tête du groupe 1 de la Ligue des nations avec sept points, après une courte victoire 1-0 à Bruxelles une semaine plus tôt. Désireux de consolider leur avance, Zidane a opté pour un 4-3-3 rajeuni, titularisant Guillaume Restes dans les buts ainsi qu’une charnière défensive expérimentale composée de Maxence Lacroix et Leny Yoro.

Ousmane Dembele a donné le ton d’entrée, en repiquant dans l’axe pour décocher une frappe qui a frôlé le poteau après moins d’une minute. La pression a continué de monter, Bradley Barcola et Esteban Lepaul mettant à l’épreuve la résistance belge, tandis que Maarten Vandevoordt a dû sortir une belle parade pour priver Barcola à la 16e minute. Malgré la pression française soutenue, la Belgique est restée dangereuse en contre. À la 35e minute, les visiteurs ont porté un coup de massue lorsque Romeo Lavia, de Chelsea, a transpercé la défense française d’une passe millimétrée, lançant Dodi Lukebakio seul face à Guillaume Restes, avant une finition pleine d’autorité du gauche dans la lucarne.