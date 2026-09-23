De Laurentiis : « Ne me faites pas parler de Spalletti, les entraîneurs sont des salariés. Je voudrais une équipe composée uniquement de jeunes. Nouveau stade à Napoli Est de 70 000 places. Le Maradona doit être démoli. Malagò ? Ils politisent le football pour prendre sa place »

« Ça a été compliqué. L’an dernier, j’ai dit : “posons la première pierre parce que nous avions trouvé un terrain”. Mais à Naples, les choses que tu découvres au fur et à mesure deviennent amusantes, mais aussi pathétiques. Parce que tu trouves le terrain, puis tu fais la vérification cadastrale et il n’est pas vrai que le monsieur en avait la propriété : il avait un contrat de location avec option, qui a toutefois expiré. Maintenant, nous y sommes enfin.

J’ai pris un agronome de l’équipe d’Italie qui venait de Florence et je lui ai fait visiter 27 sites pour tester la qualité des terrains. S’ils étaient pollués ou non. Ensuite, il faut discuter avec les propriétaires. Ce n’est pas simple. Comme ce sont tous des terrains agricoles, ils sont tous exploités par des colons qui les ont en gestion avec des contrats de trois ans, cinq ans, dix ans. Il est difficile de les leur enlever, à moins que, au lieu de payer dix euros le mètre carré, tu en paies cent. Mais ensuite, le coût pour faire le centre sportif devient disproportionné.

Finalement à Qualiano, nous avons trouvé 17,5 hectares où nous mettrons 10 terrains de football et 7 500 mètres carrés pour des bureaux, des vestiaires pour l’équipe première et pour toutes les équipes de jeunes ».