L’Association de la presse étrangère a décerné à Aurelio De Laurentiis le « Prix de la carrière 2025 » et, à l’occasion de la remise de cette distinction, le président de Napoli a évoqué tous les sujets : le moment du club, ses relations avec des membres du passé, mais aussi la politique du football et le nouveau stade, qui est prêt à voir le jour.
De Laurentiis : « Ne me faites pas parler de Spalletti, les entraîneurs sont des salariés. Je voudrais une équipe composée uniquement de jeunes. Nouveau stade à Napoli Est de 70 000 places. Le Maradona doit être démoli. Malagò ? Ils politisent le football pour prendre sa place »
Que des jeunes dans l’effectif
« Moi, je voudrais une équipe composée uniquement de jeunes. Buffon est arrivé à 40 ans ? On jouait moins qu’aujourd’hui. Un gardien n’est généralement pas soumis à un stress physique comme peut l’être un joueur de champ.
À mon avis, le plus grand stress, c’est celui d’un milieu de terrain, qui doit regarder ce qui se passe devant lui mais aussi derrière lui. Ce n’est pas un hasard, selon moi, si les meilleurs entraîneurs ont été plus ou moins tous des milieux de terrain »
SPALLETTI
« Ne me faites pas parler de Spalletti. Vous regardez la télé, vous ? Il y a tout un récit dans lequel on met en scène Totti et Spalletti, avec le fils de Castellitto, où les événements liés à la… sont racontés de manière romancée.
Les entraîneurs doivent comprendre qu’ils sont des collaborateurs appelés à diriger l’orchestre des joueurs, mais ils restent des salariés. Parfois, ils l’oublient, le raisonnement est clair ? »
Le centre sportif sera à Quagliano
« Ça a été compliqué. L’an dernier, j’ai dit : “posons la première pierre parce que nous avions trouvé un terrain”. Mais à Naples, les choses que tu découvres au fur et à mesure deviennent amusantes, mais aussi pathétiques. Parce que tu trouves le terrain, puis tu fais la vérification cadastrale et il n’est pas vrai que le monsieur en avait la propriété : il avait un contrat de location avec option, qui a toutefois expiré. Maintenant, nous y sommes enfin.
J’ai pris un agronome de l’équipe d’Italie qui venait de Florence et je lui ai fait visiter 27 sites pour tester la qualité des terrains. S’ils étaient pollués ou non. Ensuite, il faut discuter avec les propriétaires. Ce n’est pas simple. Comme ce sont tous des terrains agricoles, ils sont tous exploités par des colons qui les ont en gestion avec des contrats de trois ans, cinq ans, dix ans. Il est difficile de les leur enlever, à moins que, au lieu de payer dix euros le mètre carré, tu en paies cent. Mais ensuite, le coût pour faire le centre sportif devient disproportionné.
Finalement à Qualiano, nous avons trouvé 17,5 hectares où nous mettrons 10 terrains de football et 7 500 mètres carrés pour des bureaux, des vestiaires pour l’équipe première et pour toutes les équipes de jeunes ».
Accord avec Q8, il sera à Naples-Est
« Question stade : j’ai une lettre d’intention signée il y a un mois avec Q8, qui a trouvé 38 hectares à l’est de Naples.
Là, j’ai conçu un stade de 70 000 places et 120 sky boxes, en plus des restaurants et de tout le reste.
En plus, il y aura le musée interactif réalisé avec mon agente de Los Angeles pour te faire jouer le match avec qui tu veux : Maradona, Cavani, Higuain. Pour le construire, il faut du temps ainsi que des millions de dollars »
2 millions par an
« La piste d’athlétisme, non, on la laisse à ceux qui font de l’athlétisme. Vous avez vu le nouveau stade du Real Madrid avec le terrain qui descend ? Avec la base qui sort pour pouvoir faire des concerts sans détruire la pelouse. Chaque été où la municipalité organise des concerts au Maradona, je dois refaire la pelouse et cette année, ils m’ont presque cassé les canalisations pour l’irrigation, enfin je veux dire. Ensuite, on cohabite. Ça me fait rire quand la municipalité dit que nous payons 900 000 euros par an. Entre les frais annexes, nous payons deux millions par an et nous n’en avons l’usage que le jour du match. Ensuite, nous devons le leur rendre dès le lendemain, tout propre »
La commune et la région veulent faire du scandale ? Qu’elles le fassent !
« Le maire qui veut faire le stade en espérant que, dans un an, il devienne un monument qu’on ne puisse plus détruire. C’est ça qu’il faudrait détruire. Il faudrait trouver un accord avec les surintendances. La Région veut investir 150 millions et la Commune 50. Avec 200 millions, vous faites une caresse au stade. Après vingt-deux ans à jouer dans ce stade, que j’ai défini plusieurs fois comme une merde, vous devez être tranquille : avec 200 millions, au Maradona, vous faites une caresse. Eux, ils veulent s’amuser ? Ils veulent faire du grabuge ? Qu’ils le fassent. Je le leur ai dit : je joue chez vous tant que je construis le stade, ce n’est pas que j’y mets une éternité, j’y mets 24 mois. Stade entièrement financé par moi. »
Malagò ? Ils veulent politiser le football pour prendre sa place
« Regardez l’odyssée que vit Malagò, le seul capable de remettre le football italien sur les bons rails, il l’a démontré au cours de sa vie. Cela ne va pas, nous devons trouver par tous les moyens la possibilité de le faire tomber parce que quelqu’un veut prendre sa place
Cela ne va pas. Politiser le football. Moi, je dis pardon. Mettez l’argent sur la table pour soutenir le football, ce que vous ne faites pas. Pourquoi le ministre Giorgetti et le ministre Abodi ont toujours créé des problèmes au football italien (certains disent aussi au tennis). Toujours. La politique a toujours été absente du cinéma et du sport. Pourtant, quand ils doivent venir voir un match, ils se mettent au premier rang pour avoir des billets, et comme ils se mettent en colère si vous ne les leur donnez pas ».
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