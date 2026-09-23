L’Association de la presse étrangère a récompensé Aurelio De Laurentiis avec le « Prix à la carrière 2025 » et, en s’exprimant à l’occasion de la remise du prix, le président de Napoli a évoqué à 360 degrés la situation du club, ses relations avec des membres du passé, mais aussi la politique du football et le nouveau stade, qui est prêt à voir le jour.
De Laurentiis : « J’étais là pendant Calciopoli, moi j’ai gagné sans tricher. Ne me faites pas parler de Spalletti, les entraîneurs sont des salariés. Nouveau stade à Napoli Est de 70 000 places. Le Maradona doit être démoli. Malagò ? Ils politisent le football pour prendre sa place »
Que des jeunes dans l’effectif
« Moi, je voudrais une équipe composée uniquement de jeunes. Buffon est arrivé jusqu’à 40 ans ? On jouait moins qu’aujourd’hui. Un gardien n’est généralement pas soumis à un stress physique comme peut l’être un joueur de champ.
Le plus grand stress, selon moi, c’est celui d’un milieu de terrain, qui doit regarder ce qui se passe devant lui mais aussi dans son dos. Ce n’est pas un hasard, selon moi, si les meilleurs entraîneurs ont été plus ou moins tous des milieux de terrain »
Spalletti
«Ne me faites pas parler de Spalletti. Vous regardez la télé ? Il y a tout un récit dans lequel ils mettent en scène Totti et Spalletti, avec le fils de Castellitto, où les événements liés à… sont racontés de manière fictionnelle
Les entraîneurs doivent comprendre qu’ils sont des collaborateurs appelés à diriger l’orchestre des joueurs, mais qu’ils restent malgré tout des salariés. Parfois, ils l’oublient, vous comprenez le raisonnement ? »
LE CENTRE SPORTIF SERA À QUAGLIANO
« La question a été compliquée. L’an dernier, j’ai dit : “posons la première pierre parce que nous avions trouvé un terrain”. Mais à Naples, les choses que l’on découvre au fur et à mesure deviennent amusantes, mais aussi pathétiques. Parce que vous trouvez le terrain, puis vous faites la vérification cadastrale et il n’est pas vrai que le monsieur en avait la propriété : il avait un contrat de location avec option, qui a cependant expiré. Maintenant, nous y sommes enfin.
J’ai pris un agronome de l’équipe d’Italie qui venait de Florence et je lui ai fait visiter 27 sites pour tester la qualité des terrains. S’ils étaient pollués ou non. Ensuite, il faut raisonner avec les propriétaires. Ce n’est pas simple. Comme ce sont tous des terrains agricoles, ils sont tous gérés par des colons qui les exploitent avec des contrats de trois ans, cinq ans, dix ans. Il est difficile de les leur enlever, à moins que, au lieu de payer dix euros le mètre carré, vous en payiez cent. Mais ensuite, le coût de la réalisation du centre sportif devient disproportionné.
Enfin, à Qualiano, nous avons trouvé 17 hectares et demi où nous installerons 10 terrains de football et 7 500 mètres carrés pour des bureaux, des vestiaires pour l’équipe première et pour toutes les équipes de jeunes ».
Accord avec Q8, il sera à Naples cet été
« Question stade : j’ai une lettre d’intention signée il y a un mois avec Q8, qui a trouvé 38 hectares dans l’est de Naples.
Là, j’ai conçu un stade de 70 000 places et 120 sky boxes, en plus de restaurants et de tout le reste.
En plus, il y aura le musée interactif réalisé avec mon agente de Los Angeles pour te faire jouer le match avec qui tu veux : Maradona, Cavani, Higuain. Pour le construire, il faut du temps ainsi que des millions de dollars »
2 millions par an
« La piste d’athlétisme, non, on la laisse à ceux qui font de la piste d’athlétisme. Vous avez vu le nouveau stade du Real Madrid avec la pelouse qui descend ? Avec la base qui sort pour pouvoir organiser des concerts sans détruire la pelouse. Chaque été, quand la Commune organise des concerts au Maradona, je dois refaire la pelouse et cette année, ils m’ont presque cassé les canalisations d’irrigation, enfin je veux dire. Ensuite, on cohabite. Ça me fait rire quand la Commune dit que nous payons 900 000 euros par an. Nous, avec tous les frais annexes, nous payons deux millions par an et nous ne l’avons à disposition que le jour du match. Ensuite, nous devons le leur rendre dès le lendemain, tout propre »
La commune et la région veulent faire du grabuge ? Qu’ils le fassent !
« Le maire qui veut faire le stade en espérant que, d’ici un an, il devienne un monument qu’on ne puisse plus détruire. C’est ça qu’il faudrait détruire. Il faudrait conclure un accord avec les surintendances. La Région veut investir 150 millions et la Commune 50. Avec 200 millions, vous faites une caresse au stade. Après vingt-deux ans à jouer dans ce stade que j’ai défini plusieurs fois comme une porcherie, vous devez être tranquille : avec 200 millions, au Maradona, vous faites une caresse. Eux veulent s’amuser ? Ils veulent semer le chaos ? Qu’ils le fassent. Je le leur ai dit : je joue chez vous le temps de construire le stade, ce n’est pas que j’y mets une vie, j’y mets 24 mois. Stade entièrement financé par moi. »
Malagò ? Ils veulent politiser le football pour lui prendre sa place
« Regardez l’odyssée que vit Malagò, le seul capable de remettre le football italien sur les bons rails, il l’a démontré au cours de sa vie. Ce n’est pas bien, nous devons trouver par tous les moyens la possibilité de le faire tomber parce que quelqu’un veut prendre sa place
Cela ne va pas. Politiser le football. Moi, je dis pardon. Mettez l’argent sur la table pour soutenir le football, ce qui n’est pas fait. Pourquoi le ministre Giorgetti et le ministre Abodi ont toujours créé des problèmes au football italien (certains disent aussi au tennis). Toujours. La politique a toujours été absente du cinéma et du sport. En revanche, quand ils doivent venir voir un match, ils se mettent au premier rang pour avoir des billets et comme ils se mettent en colère si vous ne les leur donnez pas ».
J’ai gagné sans tricher.
« L’achat de Naples ? Je m’y suis jeté à corps perdu et aujourd’hui j’ai remporté deux titres de Serie A et cinq coupes en 22 ans, en ayant ramené de l’enthousiasme et en étant l’équipe présente en Europe depuis le plus grand nombre d’années consécutives…
J’ai aussi vécu Calciopoli, mais moi j’ai gagné et connu le succès sans jamais tricher, et c’est fondamental pour moi »
ULTRAS ? Vous avez vu ce qui s’est passé à l’Inter ?
« Pourquoi suis-je contre les ultras ? Le football doit être passion, participation, il est hautement éducatif pour les enfants. On ne peut pas avoir des ultras qui ont des racines mafieuses, liées à la ’Ndrangheta et à la Camorra tant que les questeurs, les préfets, les ministres de l’Intérieur ne prendront pas la situation en main. Vous avez vu ce qui s’est passé à l’Inter il y a un an et demi ? Vous l’avez tous vu, non ? »
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