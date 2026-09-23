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cm grafica delaurentiis cardinale
Emanuele Tramacere
Traduit par

De Laurentiis : « Cardinale ? Un propriétaire financier, il disait des choses dénuées de sens. Les fonds n’ont apporté aucun bénéfice »

Milan AC
SSC Naples
Inter
Roma
Juventus FC

Récompensé par l'Association de la presse étrangère, le président de Naples et patron de FilmAuro Aurelio De Laurentiis s’est exprimé sans retenue sur l’avenir du football italien, en s’en prenant fermement aux fonds d’investissement entrés dans l’actionnariat de très nombreux clubs, et en particulier au numéro un et propriétaire de l’AC Milan, Gerry Cardinale. Voici ses propos rapportés par CalcioNapoli24.


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  • Révolutionner le football

    « Je suis quelqu’un de passionné par nature, si je fais une chose, c’est parce que j’y prends du plaisir. Il y en a qui jouent au golf, d’autres au tennis, moi je suis monomaniaque avec mon métier : cela peut inquiéter ma femme, mais je suis comme ça et je ne peux certainement pas changer.

    La question, c’est laquelle : quand tu vas à la Ligue, n’importe quel type de déclaration est entrepreneurial, si tu veux entreprendre, tu dois bouleverser ce qui ne fonctionne pas.

    En Italie, pour l’amour du ciel, il ne faut toucher à rien, il y a des lois qui remontent aux années 1800, et quand tu les lis et que tu vois qu’elles ont été modifiées, tu as du mal à les comprendre »

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  • L’attaque contre Cardinale

    « Il est difficile de changer la mentalité de ceux qui font le football, vous avez parlé de fonds mais il y a des entrepreneurs qui ne sont pas présents. Moi, avec beaucoup d’humilité, ne connaissant rien au football, je ne connaissais pas le milieu et j’ai assisté à toutes les assemblées de la Ligue.

    J’ai invité Gerry Cardinale à dîner il y a trois ans, il m’a tenu un discours auquel je n’ai pas répondu, sinon j’aurais dû le prendre et le mettre dehors, il me disait des choses qui, de mon point de vue, n’avaient ni queue ni tête : c’est un propriétaire qui avait des exigences de financier et non de véritable entrepreneur.

    On peut m’accuser de tout, mais j’ai travaillé en artisan dans le cinéma : je choisissais les idées, je n’ai jamais produit un film proposé par d’autres, seulement ceux nés dans notre bureau. Encore aujourd’hui, avec Carlo Verdone, nous échangeons, nous partons d’une idée puis nous la développons ensemble, puis qui finance le produit ? Moi. Qui le réalise concrètement ? Toujours nous. Qui le commercialise et le distribue en Italie et à l’étranger ? Nous »

  • CEUX QUI ONT MOINS DE SUPPORTERS QUE LES GRANDS DOIVENT EN PRENDRE LA RESPONSABILITÉ

    « Nous sommes à un moment où il y a beaucoup de choses à changer, on parle de DAZN : je voyais un article sur le pourcentage de spectateurs en baisse d’une année sur l’autre, mais il gagne grâce aux insertions publicitaires.

    Il faut comprendre, je fais un autre raisonnement : de la même manière que lorsque je réalise une œuvre audiovisuelle, je la commercialise moi-même... Ceux qui ont moins de supporters que les équipes qui attirent le plus, à savoir la Juventus, le Milan, l’Inter, Naples, la Roma, qui sont le moteur du football italien… ces clubs devraient se charger de la commercialisation du football »

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  • Non à beaucoup d’argent pour les tournées

    « On m’a offert six millions de dollars pour aller en Australie pour un match et un autre à Singapour, et j’allais faire 30 heures de voyage pour ensuite préparer la saison ? Il faut se préparer aux nombreux matches, cela me paraissait une folie.

    Les millions ne m’intéressent pas, j’ai organisé des matches dans le Trentin comme dans les Abruzzes en invitant des équipes et en les payant, et en pay-per-view je montrais les matches pour une somme modeste de 10 euros, cela ne coûtait rien.

    Il y a un concept entrepreneurial que tout le monde ne respecte pas, Cardinale et les fonds ont investi de l’argent pour le faire fructifier pour leurs investisseurs : si au bout d’un certain temps ils n’ont pas eu de gain, alors quel bénéfice cela a-t-il apporté ? Aucun. »