« Il est difficile de changer la mentalité de ceux qui font le football, vous avez parlé de fonds mais il y a des entrepreneurs qui ne sont pas présents. Moi, avec beaucoup d’humilité, ne connaissant rien au football, je ne connaissais pas le milieu et j’ai assisté à toutes les assemblées de la Ligue.

J’ai invité Gerry Cardinale à dîner il y a trois ans, il m’a tenu un discours auquel je n’ai pas répondu, sinon j’aurais dû le prendre et le mettre dehors, il me disait des choses qui, de mon point de vue, n’avaient ni queue ni tête : c’est un propriétaire qui avait des exigences de financier et non de véritable entrepreneur.

On peut m’accuser de tout, mais j’ai travaillé en artisan dans le cinéma : je choisissais les idées, je n’ai jamais produit un film proposé par d’autres, seulement ceux nés dans notre bureau. Encore aujourd’hui, avec Carlo Verdone, nous échangeons, nous partons d’une idée puis nous la développons ensemble, puis qui finance le produit ? Moi. Qui le réalise concrètement ? Toujours nous. Qui le commercialise et le distribue en Italie et à l’étranger ? Nous »